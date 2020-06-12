Світ

Чи згадають судді татуся?

“Эх, водочка, водочка…”. А, може, й “вискарь” та ще й з “пивасиком сверху”. Та ще з “коксом” – хто знає… Відомий російський актор Михаїл Єфремов став винуватцем ДТП в центрі Москви. Втративши керування своїм “джипом”, він виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в інший автомобіль. Його водія з численними травмами доправили до лікарні, де він помер. Сам актор відбувся легким переляком, хоча й перелякатися навряд чи встиг, оскільки перебував у стані сильного сп’яніння. Слідчий на місці пригоди намагався щось з’ясувати, однак це було марно: Єфремов лише щось нерозбірливо бурмотів і він ледве міг стояти. Про те, що Михаїл Єфремов полюбляє добряче хильнути, відомо далеко за межами російських творчих кіл. Він неодноразово в п’яному стані грав спектаклі, влаштовував дебоші. Тепер за скоєне актору загрожує чималий термін ув’язнення. Чи, може, судді згадають його татуся, який так завзято ловив автомобільного злодія у “Стережись автомобіля”, і виявлять поблажливість?

“Влип” в історію

Можливо, в Австралії, як і в нас, на телебаченні нещодавно знову “крутили” усі серії Jurassic Park, і там з’явився фанат творчості Стівена Спілберга а заразом – і усіляких тиранозаврів і велоцирапторів. А, може, чоловікові просто захотілося скандальної, Геростратової слави. Так би мовити, закортіло “влипнути” в історію. Як би там не було, але 25-річний молодик після опівночі проник у будівлю музею в Сіднеї. І зовсім не з метою крадіжки. Точніше сказати, майже не з цією капосною метою, оскільки один з експонатів зломщик все-таки поцупив. Нічний візитер 40 хвилин провів у залах музею, роблячи селфі з черепами і скелетами динозаврів. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. Саме завдяки їм була встановлена особа дивакуватого зловмисника. Чоловікові пред’явлено звинувачення у зломі з проникненням, і він постане перед судом.

Україна

Допомога найбільш вразливим

Через пандемію коронавірусу країнам, що розвиваються, загрожує економічна криза і зростання нерівності. Про це йдеться у прес-релізі Програми розвитку ООН в Україні. Зайве нагадувати, що й Україна теж нині тішиться цим статусом. В ООН передбачають, що втрата доходів у тих країнах може перевищити $200 млрд. Загалом, пандемія може вплинути на забезпечення прав людини, а в найбільш критичних випадках – на продовольчу безпеку. До того ж, ситуація може ускладнитися через відсутність доступу в 75% населення найменш розвинутих країн до чистої води. Програма розвитку ООН і ВООЗ допомагають країнам пережити пандемію COVID-19 з найменшими втратами, приділяючи увагу найбільш вразливим верствам населення. Таку підтримку отримують Боснія і Герцеговина, В’єтнам, Джибуті, Еритрея, Киргизстан, Мадагаскар, Нігерія, Панама, Сальвадор… Про Україну теж не забули – ми фігуруємо в цьому списку вразливих, які все ще розвиваються…

Клімат для злодіїв

“Злодій в законі” – таємниче, зловісне й огорнуте в “блатну” романтику поняття у злочинному світі. Зустрінеш на вулиці – може, й не впізнаєш (хоча навряд чи сучасні володарі цього титулу ходять пішки як прості смертні). Проте вони є серед нас: як розповів у програмі “Свобода слова” Савіка Шустера голова Національної поліції Ігор Клименко, близько 15-25% “злодіїв у законі” зараз перебувають на території України. Заїжджає їх до нас, як повідомив головний поліцейський країни, значно більше. За його словами, один “злодій в законі” може координувати дії 5-6 тисяч підлеглих, які вчиняють різні злочини. Залишається здогадуватися, що їх приваблює на теренах обабіч Дніпра і на північ від Чорного моря: клімат? наші грудасті красуні? борщ з галушками і часником? Ймовірно, таки клімат – не настільки метеорологічний, як суспільний, що дає змогу жити спокійно…

Історія з Кличком, “дідом” і водою

Інформація про весняний призов нагадала про одну особливість колишньої радянської армії. Яка, доводилося чути, не до кінця викорінена і в українській. Віталій Кличко нещодавно пригадав, як в перший день служби пережив неприємну пригоду. “Нам видали військову форму – розповів він, – і один “дід” наказав мені носити воду. Він був рази в два меншим, ніж я. Відповів, що буду виконувати лише накази старших за званням. А він був, як і я – рядовий. Відповідь “діду” категорично не сподобалася, але зв’язуватися зі мною він не став – побіг за підмогою. Могла б статися бійка, але втрутився черговий по частині. Ніч у мене була напружена – не виключав, що “діди” забажають розправитися з норовистим “салагою”. Вранці на шикуванні оголосили, що серед новачків є чемпіон країни Віталій Кличко. Після цього той “дід»” підійшов, простягнув руку і примирливо пробубнів: “Що ж ти мені про це раніше не сказав?” Інцидент було вичерпано, більше мене ніхто воду носити не примушував”. Водою (в квартирах киян) В.Кличко тепер таки займається, але то вже зовсім інша історія…

Тернопілля

Повний… шанс?

Випускники тернопільських шкіл таки мають шанс символічно зустріти світанок. Його попередньо планують провести наприкінці липня, після завершення ЗНО. “Я щиро сподіваюся, що ситуація з коронавірусом буде стабільною і ми зможемо зробити справжнє свято для наших випускників” – наголосив очільник міста. На жаль, немає підстав щиро сподіватися, що освячена владою скандальна новобудова за “Березолем” скоро перестане гуркотіти, лязкати і створювати справжнє болото, заважаючи мешканцям прилеглих будинків. Втім, оптимістичний настрій щодо отого випускного не є всезагальним. “Якось у нас все легковажно і безвідповідально… Ну, ще проведіть випускний з ходою і ресторанами і буде повний…”, – вихлюпує свій песимізм відвідувач одного з сайтів. Іншим пропоную поставити власний іменник в пару до прикметника “повний”. Тим часом тяжка кара спіткала сутенера з чималим кримінальним досвідом, який організовував зустрічі повії з клієнтами в одному з райцентрів: штраф у дохід держави в розмірі 850 грн. Надалі, мабуть, буде обережнішим – щоб не ділитися з державою вже більшою сумою…

Ігор Дуда