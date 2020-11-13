Світ

Неприйнятна поведінка

Джо Байден, який вважається переможцем президентських перегонів у США, позиціонує себе як активний борець із домаганнями до жінок. Це, однак, не завадило одразу двом “ледям” ще минулого року звинуватити його у “неприйнятній поведінці”. Щоправда, претензії були не надто жорсткими: на відміну від звинувачень щодо Дональда Трампа, відомого своїми сексистськими заявами та історіями із сексуальними домаганнями, “жертви” хтивості Байдена поскаржилися лише на недоречні, на їхню дімку, обійми та поцілунок у потилицю. У відповідь Байден запевнив, що не хотів образити жінок та пообіцяв у майбутньому “бути більш уважним з обіймами”. Крім того, новообраний президент США принципово не вживає спиртного і не палить. “Я не вживаю нічого, що могло б стати для мене милицею”, – зізнався він. А тих, хто палить і п’є, Джозеф Байден вважає людьми зі слабкостями. Цікаво, як би він вибудовував відносини з Росією, якби очолював США в той період, коли “великой и неделимой” правив Борис Єльцин?

Ліберальні реформи

Можливо, бажаючи змінити уявлення про себе як про жорсткі теократичні режими, де люди бояться власної тіні, деякі мусульманські держави впроваджують у себе ліберальні законодавчі реформи. Вони, слід зазначити, здатні шокувати фундаментальних ісламістів. Зокрема, вперше в історії ОАЕ стало законним спільне проживання пар, які не перебувають у шлюбі. Раніше незаконним вважалося навіть спільне проживання в одному будинку людей різної статі, якщо вони не були родичами. Інші юридичні поправки торкнулися вживання алкоголю: громадян ОАЕ тепер не штрафуватимуть за розпивання спиртних напоїв і зберігання алкоголю без ліцензії (і як же вони, бідні, жили раніше?). Крім цього, в ОАЕ декриміналізоване самогубство і спроби суїциду, а правоохоронці надаватимуть психологічну допомогу тим, хто вирішив накласти на себе руки. А ще при розлученні іноземних пар, які проживають в Еміратах, будуть застосовуватися закони держави, де вони уклали шлюб. Раніше чинними були закони ОАЕ, що базувалися на шаріаті.

Україна

До вакцини справа не дійшла

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі українську вакцину від COVID-19, коли та успішно пройде випробування. “Незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось вона буде підтверджена раніше, ми будемо закуповувати в будь-якому випадку. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Тому що з COVID-19 ми боротимемося не один рік”, – сказав Президент. Втім, до випробування на собі справа не дійшла – доля розпорядилася інакше, і тепер Володимир Зеленський сам поповнив перелік тих, хто захворів на коронавірус. “Немає у світі щасливчиків, для кого COVID-19 не становив би загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати”, – написав Президент у Facebook. В даний час Україна розробляє вакцину від COVID-19 разом з американцями. В.Зеленський наполіг на повному державному фінансуванні її виготовлення і найближчим часом планується випробування на людях.

Бандити-поліціянти

Ще з середини “лихих” 90-тих запам’ятався заголовок однієї статті на кримінальну тему. Звучав він, висловлюючись сьогоднішнім жаргоном, доволі “прикольно”: “Спершу в приміщення вдерлися бандити. Потім нагрянула міліція. Господарі різниці не помітили”. Часи змінилися, а випробувані бандитські методи застосовуються й тепер. І згаданий заголовок згадався недаремно: у Києві під час спецоперації прокуратури і ДБР були затримані на гарячому рекетири. Зловмисниками виявилися двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. І справу вони спланували зі справді стратегічним розмахом: вимагали 250 тис.грн. від керівника охоронної фірми. Останній нібито заборгував їм за порушення ним домовленостей про здійснення охорони врожаю зерна. В момент затримання під час контрольованої передачі частини коштів обоє “стратегів” намагалися втекти, але їх все ж “пов’язали”…

Помилку не виправили

Уже давно стала “притчею во язиціх” властивість деяких високопоставлених світових лідерів плутати схожі назви держав чи світових організацій і через це потрапляти в анекдотичне становище. Зокрема, згадують Джорджа Буша-молодшого, який у 2007 р. в своїй промові віддав належне мужності австрійських військ в Іраку, хоча насправді в цій країні тоді перебували війська Австралії. Відтоді в сувенірних крамницях Відня та інших австрійських міст продаються футболки, кухлі й магніти з написом “No kangaroos in Austria!” (“В Австрії кенгуру немає!”). Тепер ось настав час подивуватися й географічній ерудиції рідних українських чиновників. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства переплутали Литву і Латвію. На його сайті з’явилося повідомлення про зустріч міністра Ігоря Петрашка з послом Латвії, хоча в самому тексті останній був представлений як “Повноважний Посол Литовської Республіки”. Пізніше цю ж новину продублювали і у Facebook Мінекономіки. Однак на фото чітко видно прапори України і Литви. Помилку в повідомленні протягом кількох днів так і не виправили…

Тернопілля

Злочин і кара

П’ятниця, та ще й 13-го, та ще й похмурого листопада мимоволі налаштовує на гидотний настрій та відповідну тематику. У Чорткові троє молодих бовдурів вирішили напідпитку спробувати свої сили в живопису й розмалювали стіни та двері вбиральні у парку червоною фарбою. Поліція швидко виявила новітніх “модерністів” і їм, як повідомляється, довелося не лише відмивати понівечену вбиральню, а ще й прибирати її двічі на день протягом тижня. Відгуки у соцмережах – цілком схвальні щодо такого заходу громадського впливу: “Дуже повчальне рішення. Але треба проконтролювати, щоб виконали”, “Тиждень – мало, треба хоча б місяць і – тричі на день”, “Язиком вилизувати”. А в Бучачі уже не раз затриманий за “п’яну” їзду лісник, переконавшись, мабуть, що предметно карати його ніхто не збирається, влаштував дику їзду з автотрощею і чотирма потерпілими. А опісля – ще й демонстрував кікбоксинг тим, хто його знімав на камеру (треба ж було увіковічнити подвиг) і накинувся з кулаками на поліцейського. Чому? Все тому ж, чому знову сідав п’яним за кермо після кількох затримань – був переконаний у своїй безкарності. Цікаво, що продемонструє ця істота з лісу наступного разу…