Світ

Горбачов і світло в кінці тунелю

Відомий російський журналіст, головний редактор радіостанції “Ехо Москви” Алєксєй Венедиктов, який вперше за 5 років відвідав Київ, в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, серед іншого, і про екс-президента СРСР Михаїла Горбачова. За його словами, стан здоров’я 88-річного “батька перебудови” залишає бажати кращого, останнім часом справи у нього “дуже погані”, і він півроку провів у московській лікарні. Попри проблеми із самопочуттям, з головою у Горбачова “все в порядку”, він перебуває у тверезому розумі й твердій пам’яті, але дуже важко пересувається через численні болячки. За словами Венедиктова, вони періодично зустрічаються в ресторані й навіть п’ють разом пиво – єдиний алкогольний напій, який нині дозволяють Горбачову лікарі (хоча раніше була і “водочка”…). Причому, як заявив журналіст, ініціатором цих зустрічей є саме Горбачов. І свій стан колишній правитель радянської імперії оцінює, загалом, не в мінорних тонах. “Це затяглося, але сказати, що я бачив світло в кінці тунелю, ще рано. Його ще не видно”, – повідомив він у паузах між ковтками хмільного трунку журналісту із зовнішністю чи то Карла Маркса, чи Альберта Ейнштейна.

Звільнення посла у США: виникають запитання

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в цілому ряді держав. І якщо інформацію про звільнення представників, приміром, у Йорданії чи Сьєра-Леоне можна прочитати в паузах між позіханням, то звільнення посла у США Валерія Чалого може викликати деякі додаткові запитання. Найперше це стосується можливої оцінки роботи посла ним самим і новим керівництвом країни. В. Чалий з ноткою хвилювання написав у Facebook, що “чотири роки – достатній термін, щоб продемонструвати достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі”. І що він “повернеться в Україну з вдячністю народу Сполучених Штатів, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців, з гордістю за Україну і наших героїв”. Можна припустити, що всю цю гордість В. Чалий із радістю відчував би ще тривалий час у Вашингтоні, але, не виключено, у нової адміністрації виникнуть запитання як до деяких “достойних результатів” (включно з голосуванням на закордонному окрузі), так і до “нових можливостей”, про які розводився пан посол.

Україна

Казино, наркотики, проституція – що легалізують в Україні?

Мимоволі згадуються рядки з “Інвективи” Бориса Олійника: ” У степовім безмежжі стримить огром, як Вавилонська вежа із назвиськом цапиним “Казино”. А там гуляють у якусь рулетку круті хлюсти заморської прикмети і доляри метуть навзаводи…”. Ставлення класика до цієї розваги цілком визначене, але… під час візиту до Туреччини президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема казино у 5-зіркових готелях. Цим він подав сигнал турецькому бізнесу, щоб той інвестував у туризм на півдні України. Соцмережі відреагували миттєво: “З нашою “справедливою” судовою системою сумнівно, що турки (і не лише вони) кинуться грати в азартні ігри з Україною, тобто інвестувати великі гроші”. Нині гральний бізнес заборонений у багатьох країнах, в тому числі й офіційно з 2009 р. – в Україні. «Казино завжди у виграші» — це його найточніша характеритика. Який би джек-пот не зірвав щасливчик, він ніколи не завдасть казино більше збитків, ніж воно отримає доходів з решти гравців. А ще, доводилося чути, хочуть легалізувати легкі наркотики та проституцію…

Зеленський “увімкнув”… Лукашенка

Соціолог Ірина Бекешкіна назвала кілька питань життєдіяльності країни, які можуть виявитися проблемними для рівня популярності президента Володимира Зеленського. За її словами, після другого туру президентських виборів рейтинг Зеленського почав падати, але він вельми вчасно “увімкнув” образ білоруського президента Лукашенка: показово “розібрався” з кількома дрібними чиновниками, почав вирішувати різні питання, які хвилювали людей, і це миттєво підняло його рейтинг. Попри це, соціолог не виключає, що рейтинг президента у найближчі місяці знову почне падати. На її думку, це може статися вже тоді, коли люди отримають перші платіжки за газ. Крім цього І.Бекешкіна нагадала, що українці також чекають, що влада нарешті буде розправлятися з корумпованими чиновниками і що будуть якісь дієві рішення стосовно війни. При цьому, які б рішення президент не прийняв, вони задовольнять лише частину українців, а іншу частину можуть налаштувати проти нього.

Маркевич про Суркісів і плани

Відомий тренер Мирон Маркевич уже досить тривалий час перебуває, можна сказати, поза професією, обіймаючи суто “декоративну” посаду голови комітету національних збірних УАФ. Нещодавно в одній з телепрограм він розповів про те, як оцінює діяльність братів Суркісів на чолі “Динамо”: “Вони утримують команду вже дуже давно, та, на жаль, успіхів у них немає. Єдине – ще коли був живий Валерій Лобановський. У 1998-1999 рр. це була справді серйозна команда, одна з найкращих у Європі. Після цього, скажімо так, повний застій. Хоча вони й далі вкладають кошти в команду, але не знають, як її треба створити. Чи зверталися до мене? Ні”. На запитання, чи є у нього конфлікт з братами Суркісами, М.Маркевич не дав ні прямої відповіді, ні не промовив своє знамените “Та то таке…”, а лише кивнув головою, що, напевно, мало означати “Так”. Стосовно своїх планів 68-річний Маркевич зазначив, що “хотів би взятися за якийсь серйозний проект, але – лише в Україні”. І що міг би розпочати навіть “з нуля”, але хоче бачити президента, зацікавленого в створенні сильного клубу.

Тернопіль

Не проскочив…

Ця подія частково нагадала давню історію про дуже неуважного чоловіка, який у момент, коли в нього задзвонив телефон, саме прасував сорочку. А почувши дзвінок, замість слухавки приклав до вуха розпечену праску. А на запитання, чому в нього попечені обидва вуха, відповів, що одразу зібрався викликати швидку допомогу, але спохвату приклав до другого вуха… ту саму праску. Менше місяця тому вантажівка знесла обмежувач руху на Гаївському мості. Його ремонт, доводилося чути, обійшовся в копієчку, однак відновлений обмежувач тішив очі водіїв недовго: минулого тижня інша вантажівка повторила трюк своєї попередниці – знову знесла його. Пояснення водія – цілком в нашому наплювацько-безалаберному дусі: їхав повільно, обмежувач бачив, знаки бачив, думав, що проскочить… Користувачі соцмереж одразу жваво відгукнулися: “Я коли там проїжджаю маленькою легковою машиною, то хочеться пригнутися, бо якось некомфортно… Не розумію тих водіїв… Як???”, – написала одна з них. Ну, як “Як”? Не знаєте, як це робиться у нас? Ну, їхав, бачив знак, думав, що проскочить…

Ігор Дуда