Світ

Оплески замість боєприпасів

Захід надає нам достатню допомогу для ефективної боротьби з Росією, чи все-таки веде себе як надто обережний і трохи навіть скупуватий бізнесмен? Думки з цього приводу різняться, хоча більшість схиляється до того, що номенклатура західного озброєння, яке поставляється нам, могла б бути ширшою, а самі поставки – оперативнішими. Зокрема, представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння російській агресії. “Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ”, – сказав він. Ніби цілком переконливо. Але, очевидно, не для тих, котрі сподіваються, що на ошатні західноєвропейські вулички війна ніколи не прийде…

Один з небагатьох

Позиціонувати себе як противника політики Росії, перебуваючи за її межами – це одне, а от відкрито заявляти про це в самому центрі нинішньої “імперії зла” – дещо інше. Відомий російський актор Олександр Філіпенко, якого позбавили можливості працювати на батьківщині через його опозицію до політики кремля, перебрався у литовський Вільнюс. Там, як і після жовтневого перевороту 1917 р., нині з’явилося чимало російських емігрантів. В кінці минулого року Філіпенка звільнили з театру Моссовєта – просто не продовжили з ним контракт. Офіційно – “за взаємною згодою”, хоча вже раніше було відомо, що керівництво театру криво дивиться на присутність в трупі актора з проукраїнськрю позицією. Філіпенко був одним з небагатьох відомих росіян, котрі виступили проти анексії Криму і вторгнення в Україну. Чимало концертних майданчиків відмовляли йому у виступах, причому почалося це ще з 2014 р.. А після вторгнення Росії в Україну його концерти відмінили зовсім.

Складнощі демократії

В чому демократія програє диктатурі? Коли остання вибудувана, якщо так можна сказати, правильно, то в критичних ситуаціях рішення приймаються швидко, а їхнє виконання суворо (а іноді й безжально для виконавців) контролюється. Згадайте хоча б систему, що її вибудував свого часу колишній учень духовної семінарії в Тифлісі на ім’я Сосо Джугашвілі. З демократією, за всіх її переваг, буває складніше – важливі рішення при ній можуть потонути в численних процедурах узгоджень, що неминуче позначається на швидкості виконання. Приміром, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї – включно з винищувачами F-16 та ракетами великого радіусу дії. Мотив зрозумілий: для наближення її перемоги у війні з Росією. Мотив зрозумілий, але – для військового, а не для політичних лідерів західних держав, які, схоже, схильні покласти вирішення питання про надання Україні тих же F-16 в довгеньку шухляду…

Україна

Режим і народ

Не знаю, як було в більш давні історичні епохи, але від певного часу стало прийнятим вважати і доводити, що у агресивних війнах (і, відповідно, у військових злочинах) винен не народ тієї чи іншої держави, а її негідна влада. Це вона, мерзенна, обдурювала всіх, в тому числі й власну спільноту, і спричинилася до чималих страждань останньої. Так було, зокрема, після Другої світової війни, коли політики багатьох країн-переможниць закликали (іноді – з солідною дозою лицемірства) розмежовувати нацистський режим і німецький народ, який, мовляв, ніби й знати не знав, що десь там димлять труби крематоріїв. У агресивній війні Росії проти України такого розмежовування робити не доводиться: за оцінками Головного управління розвідки Міноборони, режим Путіна нині тішиться підтримкою значної більшості обивателів федерації. “На жаль, 82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні. І треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а з російським народом. 82% – це переважна більшість”, – констатував голова ГУР МОУ Кирило Буданов. Сумно, що й казати, але наразі ситуація саме така…

Корейський варіант

Як один з варіантів закінчення війни іноді називається так званий “корейський сценарій” – щось схоже на відносини між КНДР і Південною Кореєю, які тривають уже 70 років. На думку політолога Валентина Гладких, ситуація в Кореї склалася внаслідок встановлення паритету сил. “Його повністю не можна виключати і тепер, але на даний момент він не видається реалістичним. На українсько-російському фронті такого паритету зараз не спостерігається: підтримка України з боку світового співтовариства зростає, а ресурси Росії, людські й матеріальні, зменшуються. Суттєво змінилася позиція Франції, Німеччини, а в Росії не видно якогось прориву в індустріалізації – скоро, напевно, задіють танки Т-34, а може, й відкриють якусь кунсткамеру й заберуть звідти усілякі мечі та алебарди”, – сказав він. На думку В.Гладких, війна в жодному разі не повинна закінчитися перемогою Росії – інакше створиться прецедент для багатьох країн, які можуть мати (і реально мають) територіальні претензії до своїх сусідів.

Тернопілля

Прості способи

Відомо, що якщо людина хоче чогось досягти, то вона шукає найбільш підходящі способи. Для того, щоб чкурнути нині з України за кордон, не завжди є потреба вдаватися до ризикованого перепливання річки (б-р-р-р!) чи якихось інших шпигунських способів. Іноді достатньо поїхати на Захід у складі офіційної делегації, а вже там – шукайте, рідна країно та її компетентні органи, вітру в полі. Саме так вчинив чиновник однієї з міськрад Тернопільщини. Колеги, довелося чути, досі чекають його повернення, та й робоче місце, мабуть, засумувало за власником. А для того, щоб поліпшити власне матеріальне становище, необов’язково вибудовувати складні комбінації – можна просто, як це зробив студент одного з місцевих вишів, позичати в одногрупників ноутбуки і здавати їх у ломбард. Таким чином 20-річний шахр… та ні, такий примітивний спосіб заробітку і шахрайством не повертається язик назвати – образливо для великого комбінатора Остапа Бендера – встиг “напрацювати” на 120 тис. грн. І на нічний домашній арешт за вироком суду – може, хотіла добросердна Феміда дати змогу юному завсіднику ломбардів довести в денну пору суму прибутку… хоча б до 200 тис. грн.? Ану ще знайдуться довірливі власники ноутбуків… А для того, щоб потрапити на облік за домашнє насильство, треба… вчинити оте саме насильство. На профілактичному обліку поліції області за цей гріх перебуває 2538 осіб, з них 332 – жінки (цікаво б побачити жертви їхньої тиранії)…