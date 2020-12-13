Світ

Інші загрози для цивілізації

Нині, коли в світі лютує коронавірус, може навіть здатися, що це є найбільшою планетарною проблемою. Сьогодні, може, й так, але це не означає, що інші напасті й біди залишили людство в спокої. На думку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, існуванню людської цивілізації дуже загрожує і глобальне потепління. Причому, на його думку, загрожує настільки реально, що якщо не почати вживати заходів уже зараз,

“нинішнє століття може виявитися останнім для людства”. “Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища”, – сказав Генсек ООН. За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому найбільше від змін клімату страждають бідні та найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми. “Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і стабільний світ, але діяти потрібно швидко”, – додав А. Гутерреш.

Як село назвете…

Назва населеного пункту може іноді зіграти з ним злий жарт. Ще в 1070 р. у тихій місцині сучасної Австрії виникло село під назвою Фукінг. Ну, Фукінг то й Фукінг – як хотіли тодішні його мешканці, так і назвали своє село. Але в епоху євроінтеграції та всіляких соцмереж ота сама назва, що німецькою пишеться Fucking почала приносити тамтешнім обивателям чимало незручностей. Не сумніваюся в ерудиції читачів і утримуюся від пояснень, що це слово означає англійською. Чимало мандрівників і туристів фотографуються для соцмереж поруч з табличками, на яких написана назва села, а деякі при цьому ще й приймають непристойні пози. Декілька разів дорожні вказівники просто викрадали (і це – цивілізована Європа?!), через що місцевій владі доводилося при встановленні нових використовувати спеціальний цемент. Все це, врешті-решт, добряче набридло “фукінгцям”, і вони вирішили покласти цьому край радикальним чином: з 1 січня 2021 р. село перейменують на Фугінг (Fugging).

Україна

“Інтелектуальний локдаун” і так далі

Що є ознакою нормального стану людини? Напевно, коли вона напружено думає, намагаючись розібратися в суті якогось питання. Види карантину і локдауну, можливість яких розглядає уряд і озвучують окремі представники влади, цій меті слугують сповна – вони змушують громадян добряче напружувати мізки, щоб збагнути, про що йдеться. Ось і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що ймовірність запровадження урядом в Україні так званого “інтелектуального локдауну” становить 90%. Передбачаючи, що обиватель може й не зрозуміти, що це таке, шановний парламентарій розтлумачив, що мається на увазі “скоригований локдаун, враховуючи реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі…”. “І так далі” теж було не дуже зрозуміло – і не лише пересічній людині, а й голові Верховної Ради Дмитру Разумкову. “У мене не було можливості подискутувати з паном Арахамією стосовно “інтелектуального локдауну” та його аспектів. Але треба, щоб ми більш чітко формулювали і не ставили суспільство в ситуацію, коли воно не розуміє, що буде відбуватися завтра”, – сказав він.

Зворушлива турбота

Голова Нацполіції Ігор Клименко у своєму блозі висловився за за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів. Одразу ж пригадався “Міцний горішок-2”, в якому літня жіночка – пасажирка літака розповідає, як вона випробувала цей пристрій на своєму песикові (“Бідолашний кульгав цілий тиждень”). Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів при затриманні особи, яка: вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж опирається поліцейському; чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, який загрожує життю чи здоров’ю людей. На думку І.Клименка, розширення підстав для використання електрошокера дозволить мінімізувати завдання травм порушнику (просто таки зворушлива турбота про маргіналів). Водночас глава Нацполіції зазначив, що закон передбачатиме заборону використовувати електрошокери щодо малолітніх та неповнолітніх, вагітних жінок а також осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості.

“Проколи” у підручниках

Як мовиться, краще пізно, ніж ніколи: Міністерство освіти і науки України заявило, що перегляне чинну систему експертизи шкільних підручників. У відомстві також запевнили, що поділяють занепокоєність громадськості щодо наявності помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках. Крім цього, у Міносвіти наголосили, що є факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників. Щодо отої самої якості:

нещодавно у шкільному підручнику з хімії за 9 клас виявили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкологічних захворюваннях. Це не єдиний “прокол” зі шкільними підручниками. Так, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати “невідому” історію Києва і рекламують “Моршинську”.

Тернопілля

За межами норми

Тиждень видався багатим для Тернопілля – і на нові випадки COVID-19 (до цього вже звиклося), і на події, що трохи виходять за межі щоденної норми. Незаконні оборудки у нас, виявляється, можуть стосуватися не лише землі, а й повітряного простору: група зловмисників незаконно вивозила з території держпідприємства вузли та агрегати від гелікоптерів. А на отій самій грішній землі правоохоронці затримали групу бандюків, яка “спеціалізувалася” на валютниках. Відгуки в соцмережах – діаметрально протилежні: від “Що б там люди не казали, але поліція працює” – до “Фарцовщиків захистили, а другу банду взяли”. Ще одна інформація для роздумів тим, хто полюбляє галасувати про “свідомих і патріотичних тернополян”: один з нічних клубів влаштував закриту “круту” вечірку, наплювавши і на карантин вихідного дня, і на День пам’яті жертв голодоморів. Тим часом в одній добропорядній родині матуся вирішила пригостити донечку консервацією. Але, вочевидь, від надлишку материнських почуттів пожбурила банку доньці в голову (“Їж на здоров’я, рідненька…”). Закрита черепно-мозкова травма і струс мозку наштовхують на думку, що поживні речовини бідолашній, можливо, найближчим часом доведеться отримувати не з маминих закруток, а через крапельницю…