Футбол, який володіє умами і душами незліченного числа вболівальників в усьому світі, нині виявився заручником нікчемного за розміром і недовершеного навіть в порівнянні з бактерією хвороботворного агента, якому, втім, вдалося підкорити собі світ.

Як надовго – не візьметься сказати ніхто (попри деякі оптимістичні прогнози). На якій цифрі й коли зупиниться скорботний перелік жертв – теж невідомо.

Не можна бути певним нині й у тому, коли повноцінно (мається на увазі – за присутності вболівальників на трибунах) поновляться внутрішні й міжнародні футбольні турніри. Економічні міркування диктують потребу в їхньому рестарті (інакше чимало клубів можуть просто збанкрутувати), однак вони в даному випадку вступають в суперечність з тим, що чи не найглибше укорінене в людській природі – інстинктом виживання.

УЄФА в черговий раз “пересунула” дати поновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Другий за статусом євротурнір планується розпочати 2-3 серпня, а Ліга чемпіонів мала б повернутися 7-8 серпня. Матчі планується проводити кожні три дні; про поєдинки вдома й на виїзді доведеться (принаймні цього року) забути – всі стадії плей-офф, що залишилися, складатимуться, задля “стислості” турнірів, з одного матчу на нейтральному полі. Попередньо “Шахтар” зіграє гру-відповідь з “Вольфсбургом” (зрозуміло, без глядачів) 6 серпня. Фінал Ліги чемпіонів тепер планується зіграти 29 серпня у Стамбулі, а вирішальний поєдинок Ліги Європи – 26 серпня у Гданську.

А тепер – про те, на що не може вплинути і COVID-19 (а,може, навпаки – впливає в бік погіршення симптомів?). Євген Хачеріді ще за часів виступів за “Динамо” не раз виявляв свій бурхливий норов, який іноді межував з очевидною неадекватністю поведінки. За це йому, бувало, діставалося від старших партнерів по команді. Діставалося не лише прізвиськом “дятел”, а й дечим більш відчутним. “Білою вороною” в команді уродженець Мелітополя не був – у всьому цьому з ним успішно конкурував Денис Гармаш. Опинившись транзитом через грецький ПАОК у “Динамо” (з білоруського Бреста), Євген знову нагадав про себе – щоправда, не класом гри у захисті, а невмотивованими порушеннями правил і киданням з виряченими очима на арбітрів. Заробивши фатальне для команди пенальті в матчі з “Вітебськом” (матчі білоруської вищої ліги нині демонструються на деяких спортивних каналів – як нагадування приказки про рака, який стає рибою на безриб’ї), Євген в підтрибунному приміщенні, як повідомляється, “в агресивній формі намагався вдарити головного суддю матчу” (цікаво, який вигляд мала б мати “неагресивна” спроба вдарити?). Після цього інциденту керівництво клубу зібралось було розірвати угоду з українцем, але згодом передумало, вирішивши, мабуть, що й “дятел” може ще знадобитися…

Ігор Дуда