Світ

Там можуть посадити

Може, недаремно таки наша владна верхівка щосили гальмує входження України в європейське співтовариство, попри декларативні заяви про щире прагнення туди? Адже там, на цивілізованому Заході, можуть взяти – та й посадити екс-президента за грати. Чи дуже втішився б такій перспективі дехто з наших “колишніх”? Суд Парижу визнав екс-президента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію (невже й там ця зараза забралася так високо? Чи просто там з нею реально борються?) і зловживання службовим становищем. 66-річного політика засудили до трьох років позбавлення волі, один з яких йому, можливо, таки доведеться реально провести в тюрмі (oh là là!). Суддя, виносячи вердикт, заявив, що Саркозі “добре знав, що чинить погано”. Екс-президент заперечує всі звинувачення і, як і його колеги-політики в іншій великій країні Європи, вважає їх переслідуванням з боку опонентів. Втім, Саркозі має шанс уникнути ув’язнення – за законами Франції, засудженим на термін менше двох років покарання можуть пом’якшити до домашнього арешту.

Голкіпер світового класу – шахрай світового рівня?

Один з найкращих голкіперів світу, страж воріт “Реала” бельгієць Тібо Куртуа, виявляється, добре знається не лише на тому, як не дати м’ячу перетнути лінію між двома стійками, з’єднаними поперечиною. Він виявив (точніше сказати, його викрили) у ще одному вмінні, яке не нагороджується медалями і кубками, зате оцінюється статтями кримінального кодексу. Цим своїм талантом Куртуа, можливо, охоче поділився б з нашими “народними умільцями” (або ж навпаки, вони виступили б у ролі вчителів – хто знає…). Бельгієць підозрюється в участі в шахрайській схемі ухиляння від сплати податків. Він конвертував доходи, отриманні від “Челсі” та фірми Nike, в облігації мальтійської та люксембурзької компаній, щоб платити менші податки. Крім цього, його агент створив мережу компаній для уникнення сплати податків, до якої входять компанії з Нідерландів, Люксембургу, Кіпру, сейшельських островів. То що ж виходить: голкіпер світового класу і шахрай світового рівня в одній особі?

“Загниваючий” губернатор

Почати хочеться майже в стилі пропагандистської машини екс-СРСР: “Це в нас з вами губернатори “денно і нощно” дбають про громадське благо, а на тому Заході вони не лише загнивають, а й, загниваючи, он що ще витворяють!”. Цього пристойного на вигляд джентльмена звинуватили в сексуальних домаганнях. Для довідки: він – губернатор Нью-Йорка, йому 63 роки і звати його Ендрю Куомо. Про непристойну поведінку солідного посадовця заявила його колишня 25-річна помічниця. За її словами, губернатор неодноразово запитував її про особисте життя, в тому числі і про те, чи вірить вона, що різниця у віці впливає на відносини. Крім того, як стверджує молода жінка, містер губернатор говорив, що почувається самотнім під час пандемії і питав її, кого вона востаннє обіймала. До розвитку теми справа не дійшла, оскільки помічницю перевели на інше місце роботи. Сам же губернатор заявив, що лише “виконував функції наставника” і ніколи не планував діяти “будь-якими недоречними способами”. Він ініціював зовнішню перевірку цього питання і закликав жителів Нью-Йорка “не робити передчасних висновків”.

Україна

Реакція на санкції

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що активізація бойовиків на Донбасі пов’язана із санкціями проти Віктора Медведчука (його колишнього партнера по першій п’ятірці СДПУ(о) на парламентських виборах 1998 р.) Перший Президент України відмовився називати ситуацію на Донбасі “ескалацією конфлікту”, проте визнав, що загострення все-таки відбувається. “Я думаю, це пов’язане саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс – виступи Байдена і його команди. Вони (росіяни) зрозуміли, що ситуація не на їхню користь, і почали показувати, що вони теж мають силу і можуть щось зробити”, – заявив Л. Кравчук. “Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, НАТО, отримати статус особливого партнера США. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні”, – зазначив глава української делегації в ТКГ.

Міністр хоче конкретики

Ім’я 25-річного Сергія Стерненка звучить останнім часом з екрана телевізора значно частіше за прізвища діячів з куди більшим життєвим досвідом і послужним списком. З його оцінкою виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він, зокрема, вважає, що засуджений на 7 років Стерненко “придумав собі образ революціонера”, і що суспільство надміру героїзує його. Також міністр сказав, що вбачає в протестах проти вироку одеському активісту швидше “викид агресії, який не варто плутати зі стратегічними загрозами”. Характеризуючи Стерненка і його вплив на молодь, Аваков висловив думку, що в Україні “підмінені поняття справжніх героїв і героїв, яких створили”. “Якщо говоримо про Стерненка, то в чому ж його героїзм? Може, він на фронті був? Може, він в найважчі моменти на Майдані в 2014 році був? Ні – він з’явився на самому фініші Майдану і відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може, у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам, я хочу бачити конкретику”,- зазначив А.Аваков.

Тернопілля

Мільйон для пана чиновника

Що роблять нині мешканці Тернопілля? Ну, передусім, звісно, читають передовиці газет з бравурними виступами місцевих вождів. А вже потім – сяк-так вберігаються від коронавірусу, в міру сил і смаків розважаються і, звичайно ж, намагаються заробити. Способи для цього різні, як і апетити й можливості краян. У відомому романі “великий сліпий” Паніковський, за завданням Остапа Бендера, з ідіотичним сміхом переслідував підпільного мільйонера і вимагав від того “Дай мільйон!”. Начальник однієї з районних ДПІ до таких примітивних методів не вдавався – він просто ввічливо попросив від одного співгромадянина той самий 1 млн. (грн.) за дружнє сприяння в якійсь темнуватій оборудці. Втім, здавалося, що носити передачі в СІЗО засмученим близьким пана чиновника не доведеться – затримували його таким чином, що спритному податківцеві вдалося втекти. Щоправда, невдовзі вирішив сам прийти до слідчого – не виключено, подумав, що це обійдеться дешевше. А ще жителі нашого славного краю з помірною активністю розмножуються: упродовж 2020 року 7,8 тис. жінок у області стали матерями, причому 4 з них, напевно, дуже потішили батьків, народивши у віці 15 років. Акселерація…