Колишній півзахисник збірної України Олександр Рикун назвав трійку найкращих гравців збірної України на Євро-2020: “На перше місце я б поставив Георгія Бущана, який хоч і пропустив п’ять м’ячів, дуже багато разів рятував команду. А друге і третє місця розділив би між Андрієм Ярмоленко і Романом Яремчуком, нашими головними бомбардирами. Не можу не сказати і про розчарування. Це Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. Одні з головних надій команди, можна сказати, лідери, не мають права так грати. Маю велику надію, що в наступному матчі ці хлопці реабілітуються і доведуть, що недарма виступають в англійській Прем’єр-лізі та італійській Серії А”.

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Ще раніше букмекери визначили шанси команд на перемогу на чемпіонаті Європи:

4.50 – Франція

7.00 – Італія

7.50 – Англія

8.00 – Німеччина

8.50 – Іспанія

10.0 – Бельгія

10.0 – Нідерланди

11.0 – Португалія

21.0 – Данія

51.0 – Швеція

51.0 – Хорватія

81.0 – Чехія

81.0 – Уельс

101.0 – Швейцарія

101.0 – Україна

151.0 – Австрія

Станом на 17.30 27 червня Уельс і Австрія вже не фігурують серед претендентів на титул – включно з їхніми не дуже високими шансами, наведеними вище. Втім, це не означає, що оті шанси зросли у нас…

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Не задля пошуку причин можливої невдачі, а для об’єктивності: Збірна України входить до числа наймолодших команд нинішньої європейської першості. Середній вік нашої команди складає 25,8 років, що ставить українців на друге місце в списку наймолодших збірних на Євро-2020. Молодшою є лише збірна Іспанії, середній вік футболістів якої становить 25,5 років. Також в п’ятірку наймолодших команд Євро-2020 входять збірні Англії, Туреччини та Уельсу. Двом останнім молодість не надто допомогла: вони вже попрощалися з турніром. П’ятірку ж найбільш досвідчених колективів на чемпіонаті Європи представляють збірні Бельгії (28,9), Португалії (29), Фінляндії (29,1), Словаччини (29,4) і Швеції (29,6). Словакам і фінам деяка “підстаркуватість” їхніх збірних (яка небезпідставно асоціюється з досвідом) теж не допомогла: обидві команди не змогли подолати груповий етап.

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Президент УАФ Андрій Павелко розповів, на що будуть витрачені призові за участь в Євро-2020. “Теперішня збірна України – найдорожча за всю її історію. І ті платежі від УЄФА, які ми отримаємо за участь в Євро-2020, певною мірою компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату. Все відбувається чесно і прозоро. Якби були зайві призові, ми б із задоволенням витратили їх на дитячий футбол і на стадіони”, – сказав А.Павелко під час конференції ПФЛ. Станом на теперішній час УАФ отримає від УЄФА 13 млн. євро за участь збірної України на Євро-2020. З них 9,5 млн. – за участь в фінальній стадії турніру, 1,5 млн. – за перемогу над Північною Македонією (2:1), ще 2 млн. євро – за вихід у плей-офф турніру.

Що ж, ніби зрозуміло. Але… невже функціонери УАФ таки забудуть про себе, найрідніших?

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Поки більшість зірок європейського футболу борються на полях Євро-2020, Ерлінг Холанд, чия збірна Норвегії не потрапила на турнір, насолоджується життям і відпочиває в Греції. За 5-6 годин відпочинку в ресторані Холанд витратив 500 тисяч євро, залишивши 30 тисяч євро чайових. Більше половини від цієї суми припали на чотири пляшки шампанського “Cristal Vintage”, що коштує 70 тисяч євро. У компанії Холанда був помічений хавбек “Манчестер Сіті” Ріяд Марез. Сам Холланд виявився не позбавленим почуття гумору й прокоментував цю інформацію таким чином: “По-моєму, вони забули про основні страви. Фейк-ньюс”, – написав він у Twitter.