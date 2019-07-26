Світ

Чи можна навчити лінивого?

Це нагадує вислів Конфуція про те, що краще навчити голодного вудити рибу, ніж щоразу давати йому її. Хоча в даному випадку важко визначити, чи йдеться про голодного, чи про лінивого і недбалого. Після відвідин України міністр оборони Канади Харджит Саджан повідомив, що отримане від міжнародних союзників військове обладнання простоює тут на складах. “Я бачив подароване іншими державами обладнання, яке припадає пилом в океанських контейнерах”, – сказав він. На переконання міністра, замість прохання до провідних держав надсилати озброєння Україні варто зосередитися на розбудові власних оборонних інституцій. Ну, а як же всі оті “Джавеліни” та антибатарейні комплекси вкупі з вихваляннями попередньої президентської команди і персонально її шефа про суттєве поліпшення стану наших збройних сил? Не виключено, що тепер багато хто з наших політиків може, за звичкою, зосередитися на обговоренні питання, чи може уродженець Індії обіймати посаду міністра оборони Канади…

Істина у вині

Подана нижче інформація – не для членів товариства “Анонімних алкоголіків”. І не для закоренілих тверезників. Вона радше слугує підтвердженням давньої істини In vino veritas (“Істина у вині”). Мешканка італійського міста Падуя протрималася в кабіні застряглого ліфта 27 годин саме завдяки вину. Жінка викликала ліфт, щоб зустріти біля парадних дверей прибиральницю і разом віднести в льох коробку з вином. Коли ліфт раптово зупинився, з’ясувалося, що в кабіні немає аварійної кнопки. Крім того, у жінки не було з собою ніяких засобів зв’язку, а прибиральниця не почула криків господині. Того дня температура на вулиці сягала 30 градусів, а в кабіні ліфта повітря нагрілося до 50. Отож жінка зламала шийку однієї з пляшок і пила вино, щоб не померти від зневоднення. Лише через добу італійку виявила її дочка. Вона почула крик з кабіни ліфта і викликала пожежних. “Ув’язненій”, до речі, навіть не знадобилася медична допомога. То, може, й справді істина у вині?

Україна

Правоохоронні органи взялися за екс-президента

Ох і взялися ж наші правоохоронні органи за екс-президента Петра Порошенка – таке враження ніби хтось їх спустив з ланцюга. На ще недавно першу особу держави уже “навішано”, як мінімум, роль свідка у більш як десяти кримінальних провадженнях. А тут ще й “реваншист” Андрій Портнов допомагає, чим може, так би мовити, на громадських засадах. Судячи з виступів у телепрограмах, заряд злості через давні образи у нього вельми потужний… Мене важко звинуватити в симпатії до Петра Олексійовича, але й мені така активність слідчих видається “перебором”. Хоча, як зазначають аналітики, навряд чи варто шукати у справах щодо Порошенка прямих політичних вказівок від нової влади – просто правоохоронці відчули, що вона, скажімо так, не заперечує проти цього. З останніх новин: згідно з заявою “близького до екс-президента високопоставленого поліцейського”, особиста охорона Порошенка таємно вивезла одіозного суддю і фаната “консервації” доларових купюр в скляних слоїках Миколу Чауса до аеропорту, де він без проходження контролю сів на літак та відлетів до Молдови. Звідти його не можуть “виколупати” досі, хоча він оголошений Інтерполом в міжнародний розшук…

Безпечний конфайнмент за 1,5 мільярда

Новий безпечний конфайнмент (НБК), зведений над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, введено в експлуатацію. Його будівництво над старим об’єктом “Укриття” розпочалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику і обійшлося в EUR 1,5 млрд. НБК має прослужити мінімум 100 років і допомогти вирішувати завдання розбирання саркофага над четвертим реактором. Новий саркофаг “поглине” попередній, внаслідок чого зовсім зміниться зовнішній вигляд 4 блоку АЕС. НБК повністю герметичний і оснащений складною системою вентиляції, яка покликана звести до мінімуму витік радіації. Крім цього, він “нафарширований” різноманітними засобами контролю, каналізацією, системами водопостачання і пожежогасіння. У ньому також передбачено все необхідне для життя персоналу: бокси, туалети, робочі кімнати, шлюзи для техніки. Словом, саркастичний зміст дотепу “Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!” його нові мешканці можуть і не зрозуміти…

Радник у… халаті

Колишній форвард київського «Динамо» і національної збірної України Артем Мілевський нині досить вдало виступає в складі брестського “Динамо”. Це, однак, не заважає йому будувати плани на майбутнє. Нещодавно завзятий відвідувач нічних клубів несподівано заявив, що хоче спробувати себе в політиці. Футболіст надіслав через Instagram повідомлення президенту України Володимиру Зеленському: «Володимире Олександровичу, колись ви грали мене в «Кварталі 95», і я не ображався. Чи готові ви взяти мене в свою команду радником з розвитку українського футболу? З повагою, Артем Володимирович Мілевський!». Про реакцію президента поки що нічого не повідомляється. Залишається сподіватися, що у випадку задоволення прохання й призначення радником “Міля” не з’явиться на офіційну презентацію в… халаті, як він це зробив під час представлення Олега Блохіна головним тренером “Динамо”.

Тернопіль

Із паскудними звичками у нас не гірше

У нашому домі не набагато гірше, ніж деінде – в тому розумінні, що усіляких паскудних звичок вистачає і в мешканців, здавалося б, споконвіку європейських і цивілізованих країн. Нетверезий мешканець Тернопілля, вдруге протягом року затриманий за “п’яну” їзду, наполегливо тицяв правоохоронцям 100 доларів, щоб “зам’яти” справу. Таку ж суму, але в євро, пропонував жінці, на яку скоїв наїзд, громадянин сонячної Італії (O mamma mia!). А враження від відвідин французького Марселя для учасників тернопільського дитячого танцювального колективу значно погіршилися, після того як з їхнього автобуса там поцупили телефони, кредитні картки, документи і гроші. “Саме злодійське місто у Франції. Оминайте десятою дорогою”, – відреагували соцмережі. “Улов” французьких злодюг виявився багатшим, ніж здобич їхніх невдачливих тернопільських “колег”, котрі, захекавшись, несли сейф, у якому було аж… 20 гривень та дитячі іграшки. Відповідати, напевно, все ж доведеться – c’est la vie? як кажуть ті ж французи…

Ігор Дуда