Світ

“Іскра” у Парижі

Іноді здається, що попри всю цивілізованість, культуру і рівень толерантності одної з передових європейських націй, у Франції може бути достатньо кинути якийсь клич, образно кажучи, викресати іскру – і натовп знову залюбки кинеться штурмувати Бастилію. Річниця виступів “жовтих жилетів”, які рік тому протестували проти підвищення акцизів на пальне (і добилися свого), пройшла у Парижі під знаком протистояння учасників мітингів з поліцією. Протестувальники, багато з яких були із закритими обличчями, зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та кидали у поліцейських різні предмети. Вони також підпалили кілька автомобілів і розгромили філію одного з банків. Сили безпеки, в свою чергу, застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.Близько 80 протестувальників були взяті під варту. В інших містах країхни “жовті” жилети теж вийшли на протестні акції, але там вони пройшли цілком мирно.

Кілер для футболіста

Нещодавній скандал на грунті расизму під час матчу “Шахтар” – “Динамо” виглядав дуже непривабливо, однак футбол іноді пов’язаний із значно серйознішими неприємностями для його учасників. Знаменитий футболіст збірної Колумбії Фаустіно Аспрілья розповів, що переконав кілера не вбивати голкіпера збірної Парагваю Хосе Луїса Чілаверта після матчу відбіркового раунду чемпіонату світу в 1997 році. У тому поєдинку між Колумбією і Парагваєм Аспрілья вдарив Чілаверта по голові, і суддя показав обом гравцям по червоній картці. Гра закінчилася перемогою Парагваю з рахунком 2:1, і це довело колумбійських фанатів просто до сказу. За спогадами Аспрільї, після гри до нього в готель зателефонував невідомий і повідомив, що збирається вбити Чілаверта. Але Фаустіно, за його словами, відповів кілеру: «Ти що, божевільний?! Ти знищиш колумбійський футбол! Все, що відбувається на полі – залишається на полі!». Колумбія, взагалі, має сумний досвід вирішення футбольних суперечок саме таким чином. У матчі ЧС-1994 р. захисник збірної Андрес Ескобар забив автогол у матчі проти США, і колумбійці вилетіли з турніру. Через 10 днів він був застрелений на батьківщині, а вбивця при кожному пострілі кричав: «Гол!».

Україна

Спалахнути може й тричі

Прийнято вважати, що снаряд чи бомба двічі в один і той же окоп не потрапляють. А от спалахнути – і не двічі, а тричі – в місці, де, до того ж, повно усілякого вибухонебезпечного залізяччя, у нас, як виявляється – цілком можлива річ. У 2017 р. на складах боєприпасів біля міста Балаклія на Харківщині сталася пожежа. Розправа над винними була безжалісною: близько 80 службових осіб були розжалувані, зняті з посад і переведені на нижчі. Результат: наступного року в тій же Балаклії знову спалахнув “червоний півень”. А нещодавно – знову. Або замало розжалували, зняли і перевели, або… Цього разу, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, вибухи боєприпасів могли бути спричинені загорянням твердопаливного двигуна для ракет. Як наслідок, двоє військовослужбовців-саперів загинули, а ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Втім, оборонне відомство одразу ж повідомило, що місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. А отже, змушеним опинитися у стані бойової тривоги жителям населених пунктів поблизу не довелося, як це бувало під час попередніх пожеж на складах боєприпасів, розбігатися хто куди…

Штрафи – для безпеки дітей

Те, що українські автошляхи і просто міські вулиці – не найбезпечніші місця на Землі, і що там можна без особливих проблем отримати якесь каліцтво а то й просто вкоротити собі віку – загальновідомо. Штрафи “шоферюг” особливо не зупиняють, і мартиролог жертв їхньої хвацької їзди щоденно поповнюється. Ця проблема не оминула уваги першої особи держави: Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на водіїв, які перевозитимуть дітей без автокрісла, чекають серйозні штрафи. Ще раніше Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає штрафи за порушення правил перевезення дітей. Відповідно до закону, за перше правопорушення водій збідніє на 510 грн. а за повторне – на 850. У поясненні до законопроекту зазначалося, що такі заходи допоможуть підвищити рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню кількості ДТП й дитячої смертності на дорогах. Із не дуже уважними татусями й матусями більш-менш зрозуміло (знову ж таки, якщо їх здатні застерегти аж такі величезні штрафи), однак в ухваленому законопроекті нічого не говориться про таксистів, які перевозитимуть дітей без автокрісел.

Міністр і… марихуана

Усіляке трапляється в житті і не виключено, що в недалекій перспективі на родючих українських землях будуть сіяти культуру, здатну принести радість і душевний спокій в українські душі. А ще – додавати наснагу й стимулювати здатність до наукового пошуку. Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов добряче подивував громадськість, повідомивши, що під час перебування в США й написання там дисертації… курив марихуану. За його словами, там у цьому немає нічого надзвичайного; всі американці її курять, а ті, хто готує докторські дисертації, роблять це просто non-stop, себто постійно (це тому в Сполучених Штатах наука на високому рівні? – І.Д.). При цьому пан міністр зазначив, що вживання марихуани нічим особливим його не вразило, або ж, за його словами, він неправильно її курив. Або ж просто реагував на неї не так, як усі. Що ж, завжди є можливість повторити дослід і отримати кращі результати. Тим більше, якщо посада дозволяє…

Тернопіль

Хтось у дефіциті, а когось – забагато

Згідно з інформацією служби зайнятості, найбільшим попитом у роботодавців Тернопілля користуються і, відповідно, можуть розраховувати на вищу зарплату водії, слюсарі та продавці. Водночас зовсім немає дефіциту серійних грабіжників (днями стало на одного менше) і різного роду аферистів, які користуються безмежною довірливістю своїх співгромадян і виманюють в них величенькі суми чи то шляхом нібито перевірки безпеки рахунку, чи продажем… віртуальної корови. Жінка, яка наперед оплатила вартість жуйної парнокопитної, уже, можливо, й придумала, як кликатиме майбутню мешканку свого хліва, а тут така халепа – ні корови, ні грошей… Напевно, для того, щоб підвищити юридичну освіченість обивателів і звести до мінімуму можливість виникнення описаної вище ситуації (“ні корови, ні грошей…”), у “файному” місті відбудеться отой, як його… хакатон з доступу до правосуддя. Незайве, мабуть було б попередньо просвітити громадськість, що то за чудасія така, бо сама назва нагадує якийсь ступінь чи прийом у східних єдиноборствах. Поки ж усі жителі нашого славного краю дочекаються отого самого хакатону, безкорисливу допомогу в облаштуванні здорового довкілля їм надали сусіди-львів’яни – скинули в урочищі біля одного з сіл на Бережанщині щонайменше 10 вантажівок усілякого непотребу…

Ігор Дуда