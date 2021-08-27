Світ

Реально вибухова ситуація

Вибухонебезпечна ситуація останніх днів у Афганістані стала реально вибуховою: терорист-смертник влаштував потужний вибух біля воріт аеропорту Кабула. Відповідальність за цей акт взяла на себе терористична організація “Ісламська держава”, яку таліби, котрі захопили владу в країні, обіцяли переслідувати. Наразі відомо, що загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 13 американських морських піхотинців; поранення отримали ще 15 військових США. Однак ці цифри не остаточні. Президент США Джо Байден розпорядався завдати удару у відповідь. “Я наказав своїм командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по ключових об’єктах і керівництву ІДІЛ… Ми помстимося, відповімо з силою і точністю в тому місці, яке ми виберемо, в будь-який момент, який виберемо”, – трохи в стилі вождя апачів заявив очільник США. Байден не повідомив подробиць про те, якою буде військова присутність США в Афганістані після виведення військ, але зазначив, що якщо військовим знадобляться додаткові сили, то він їх надасть. Вони, вочевидь, знадобляться – військова розвідка США повідомила про загрозу нових терактів.

Велике занепокоєння. Знову…

Слова про “велике занепокоєння” і “глибоку стурбованість” Заходу стосовно агресивної політики РФ щодо України вже добряче набили оскомину, але керівництву України довелося вислухати їх знову. І, мабуть, ввічливо кивати головами. Нічого не вдієш – дипломатичний етикет вимагає. Після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін виступатиме за нові санкцій проти Роcії, якщо та використовуватиме газопровід “Північний потік-2” як зброю. Меркель запевнила, що Берлін єдиний у своїй позиції з Вашингтоном щодо того, що газ не може бути використаний Росією саме таким чином. Додавши оте саме “Ми почуваємось відповідальними, тому що є великі занепокоєння…”. Разом з тим, аналітики й політтехнологи теж висловлюють занепокоєння, що для фрау Меркель, як і для одного з її попередників на посту канцлера ФРН Герхарда Шредера, який зараз обіймає посаду голови ради директорів ПАО “НК “Роснефть”, уже приготовлене “тепленьке” керівне місце в одному з відомств “необъятных” енергоресурсів Росії…

Україна

Протистояння досягло “апофеозу”

Схоже, протистояння між командою Президента Володимира Зеленського і міським головою Києва Віталієм Кличком досягло, як висловлювався незабутній М.Задорнов, “опупея-апофеоза”. Минулого тижня міський голова приїхав у аеропорт, щоб взяти участь в зустрічі федерального канцлера ФРН Ангели Меркель, однак його туди не пропустили. “Прибув в аеропорт “Бориспіль”, де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду”, – написав Кличко у соцмережах. І додав: “Цікаво: в “проєвропейському” Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк? Влада демонструє дріб’язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації зусиль, тим самим послаблюючи позиції України”. Цікаво й інше: а що якби В.Кличко таки б вирішив прориватися силою? Виглядало б, напевно, доволі ефектно…

Ухиляння в анексованому Криму

В анексованому Криму кількість кримінальних справ за ухиляння від незаконного призову до армії РФ за сім місяців зросла на третину — зі 160 до 244. Щодо 222 справ незаконний вирок вже винесли, ще 22 — розглядаються. Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов заявив, що у КПГ є тексти 143 вироків. З них один — умовне позбавлення волі на вісім місяців, два вироки передбачають примусові роботи, 140 — штрафи від 5 до 80 тисяч рублів (1 800 — 29 000 грн.). Аналітик додав, що вирок за ухиляння від військової служби не передбачає звільнення від неї після відбуття покарання або сплати штрафу. “Через рік після вироку гаситься судимість, і військовозобов’язаний знову призивається. Нам відомо не менше двох фактів, коли раніше засуджені за ухилення повторно намагалися уникнути призову”, — зазначив Сєдов. Примус до військової служби мешканців окупованих територій є воєнним злочином. Дані про примусовий призов та покарання за ухилення від нього у Криму правозахисники подавали ще у 2018 році до Міжнародного кримінального суду.

Перспективи міжпланетного турніру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами, які стали призерами Олімпіади-2020 в Токіо, та їхніми тренерами. “Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували”, – наголосив Зеленський. Торкнувся президент і питань створення спортивної інфраструктури. “Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів”, – заявив Зеленський. Ніхто б, звичайно, не заперечував проти цього, але… складається враження, що саме перед зустріччю з олімпійцями Президент гортав “Двенадцать стульев” Ільфа і Петрова. І натрапив саме на те місце, де Остап Бендер в стані сильного голоду змальовує перед любителями шахів у Васюках перспективи проведення в їхньому місті міжпланетного шахового турніру…

Тернопілля

Декілька відомих висловів

Тиждень, що минає, для обивателів славного Тернопілля – добрий привід згадати декілька відомих крилатих висловів. “Лікарю, вилікуйся сам” – це про 5 направлених до суду адміністративних протоколів про вчинення поліцейськими правопорушень, пов’язаних з корупцією. “Що маємо – не бережемо” – це про поневіряння всесвітньо відомого митця, уродженця нашого краю, котрого Президент удостоїв відзнаки “Національна легенда України”. Майже паралельно з цим довелося легенді буквально відвойовувати картини, які він необачно подарував музею рідного села – те, що гучно йменується “музеєм”, як виявилося, за своїми умовами більше нагадувало звичайну стодолу. Довелося чути, дійшло аж до втручання поліції. А мешканець одного з сіл з якогось дива (хоча певне припущення щодо причини цього дива є…) опинився опівночі не де-небудь, а у… вигрібній ямі. Після визволення, за допомогою родичів і сусідів, з вельми ароматного ув’язнення бідолаха міг на радощах пригадати одну з оповідок з “Бравого вояка Швейка”, у якій йдеться про те, що якщо солдат під час наступу впаде у вигрібну яму, то він має встати, облизатися і – йти далі воювати. Наостанок – ще одне відоме: “Нагорода знайшла героя”. Мер “файного” міста став “Заслуженим економістом України”. Слова вітання щирі та високі – заввишки з будову за ПК “Березіль”…