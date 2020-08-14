Світ

“Жорсткі” вибори у північних сусідів

Як доводиться чути, добряче трясло після президентських виборів нашу північну сусідку – Білорусь. Головним суперником чинного президента Олександра Лукашенка, який править країною вже 26 років, вважалася Світлана Тіхановська – дружина заарештованого блогера Сергія Тіхановського, який сам збирався балотуватися в президенти. Згідно з даними офіційних екзитполів, перемогу на виборах здобув Лукашенко, який набрав понад 80% голосів виборців. За Тіхановську проголосували близько 10%. При цьому, як повідомляється, явка на виборчі дільниці склала 84,05% – не дуже далеко й до показників часів СРСР. Опозиція організувала альтернативний рахунок голосів, який дав зовсім протилежний результат – понад 80% голосів за Тіхановську. Відразу ж після закінчення голосування на вулиці Мінська та інших міст вийшли противники діючої влади. Акції протесту в столиці Білорусі переросли в жорсткі зіткнення, що обернулися затриманнями. Теж доволі жорсткими.

Відлуння авіакатастрофи

Відлуння резонансних авіакатастроф нерідко чути досить довгий час. 10 квітня 2010 р. під Смоленськом розбився лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського. Польська делегація летіла на траурні заходи, приурочені до 70-річчя Катинської трагедії. Всього на борту літака разом з президентом і його дружиною перебувало 96 людей. Всі вони загинули. І ось тепер комісія польського Сейму оприлюднила результати роботи з повторного вивчення причин катастрофи. Згідно з ними, на борту літака сталися два вибухи – біля лівого крила і у центральному відсіку. Крім цього, на уламках авіалайнера були виявлені сліди тротилу, гексогену і пентриту. Факт вибухів підтверджується, з одного боку, характером пошкоджень літака і розкидом його уламків, а з іншого – характерними травмами загиблих. Комісія Сейму вважає, що російські слідчі намагалися приховати докази вибухів на борту літака.

Україна

Підпал як погроза

В політиці взагалі та в українській зокрема ведеться так, що сходження її щаблями (особливо карколомне) примножує не лише число щирих друзів, а й не менш щирих недругів. Особливо якщо ти маєш звичку йти напролом, не надто озираючись на тих, кого підім’яв чи зачепив дорогою. Автомобіль колишнього глави ОПУ Андрія Богдана взяв та й зайнявся на стоянці у одному з районів Києва. Та так “вдало”, що згорів майже дощенту. Втім, як свідчить запис камери відеопостереження, загорітися, мабуть, не дуже дешевій автівці допомогли чиїсь дбайливі руки, які скористалися темрявою й підсунули щось під днище автомобіля. Кому міг так сильно залити сала за шкуру колишній шеф Офісу, котрий уже давненько нічого не нашіптує Президенту на вухо – зараз з’ясовують правоохоронці. Сам потерпілий заявив, що не сприймає цю неприємність “близько до серця”, все ж додавши при цьому, що розцінює підпал автівки як “погрозу від влади”.

Пункти незмінні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про пункти, які залишаться незмінними в переговорах щодо повернення окупованого Росією Донбасу. “Перше – повний контроль над кордоном України. Друге – статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей, визначений законодавством в межах широкої децентралізації, а також відсутність будь-якого права вето на загальнонаціональні рішення”, – сказав він. Також очільник МЗС нагадав слова Президента Володимира Зеленського про обов’язковий вивід з Донбасу іноземних угруповань, техніки і роззброєння бойовиків. “Всі, хто незаконно озброєний, повинен бути роззброєний. Про те, як забезпечуватиметься порядок на цих територіях в процесі деокупації, треба домовлятися. При цьому можна опиратися на досвід інших країн. Але, врешті-решт, там повинен висіти український прапор, повинні функціонувати українські суди і українські органи правопорядку”, – зазначив міністр.

Головний наслідок революцій?

Тричі Генпрокурор а нині – радник чинного Генерального прокурора Святослав Піскун висловив думку , що головним наслідком українських революцій було те, що правоохоронна система виявилася фактично зруйнованою. Натомість групи людей в камуфляжних одностроях і з закритими обличчями проголосили себе єдиними носіями національної ідеї. “Робіть життя людей кращим – це і буде національна ідея. А щоразу придумувати “Армію, мову, віру” – не треба”, – зазначив С.Піскун. На його думку, щоразу, коли приходить нова влада – навіть після кривавого Майдану, після пожеж, вибухів – вона каже, що бандити сидітимуть у тюрмах. “А хто бандити? Це та влада, яка була, і вона відкуповується і не сидить”. Також, за його словами, в країні зараз дуже багато незареєстрованої зброї. “В 2014 році я купив автомат у мисливському магазині. Отак зробив кожен, у кого було 16 тис. грн. І ті, хто думає, що нашим людям треба вкрасти пістолет або автомат обов’язково в АТО, – ідіоти”, – щиро зізнався екс-генпрокурор.

Тернопілля

Коронавірус і мораль

Правду кажучи, місяці чотири тому не думалося, що отой коронавірус протримається так довго. А він, клятий, не лише тримається, а й нахабно наступає, майже щодня вкладаючи людей на лікарняні ліжка. А когось – і відправляючи у засвіти. Не можна сказати, що така ситуація благотворно впливає на спільноту. Радше навпаки – здатна загострювати усілякі моральні ганджі, яких в нашого люду немало і без COVID-19. Он голова однієї з ОТГ у дискусії з секретаркою не обмежився лише словесними аргументами, а використав більш дієвий, на його погляд, довід – удар верхньою кінцівкою. Такі речі вважалися ганьбою нормальними людьми ще, мабуть, задовго до нашої ери, отож цікаво, як виправдовує свій вчинок функціонер-панчер. Ще одне запитання наразі без відповіді: розшукують чоловіка, який 3 (!) роки тому вийшов “по-англійськи” (не попрощавшись) з військової частини і досі туди не повернувся. Версії: створив автономний бойовий підрозділ чисельністю в 1 людину; проходить курс виживання за методикою US Green Berets; махнув на все рукою й сапає город у якоїсь молодиці…

Ігор Дуда