Світ

Справжня проблема людства

Гендиректор SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив свою думку стосовно того, що чекає людство у 2050 р. На думку відомого підприємця, справжня проблема полягає в тому, що населення Землі старіє, а його чисельність зменшується. Маск вважає, що перенаселення людству не загрожує, оскільки до 2050 р. число літніх людей переважатиме кількість молодих. На думку засновника SpaceX, демографічний графік населення буде схожим на перевернуту піраміду: людей старшого віку буде більше, а молодих – менше. В свою чергу, ООН прогнозує, що населення Землі до 2050 р. досягне позначки 9,7 млрд. чоловік, але при цьому загальний темп його зростання продовжуватиме падати. Ще одна “втіха” для України, яка й без того потерпає від депопуляції: згідно з тим же прогнозом ООН, наша країна увійшла до переліку тих, населення яких до 2050 р. скоротиться більш як на 20%.

Побажання екс-президента

Жартівливе, як виявилося, побажання екс-президента Петра Порошенка щодо посадки найближчих друзів почало всерйоз виконуватися. Але не в Україні, а на території обабіч Дніпра північніше неї – в Білорусі. Там засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього помічника А. Лукашенка. Його затримали у травні минулого року на гарячому під час отримання хабара в розмірі 200 тисяч доларів. Після “вязьніци” він протягом 5 років не зможе обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків. За даними білоруського КДБ, вірний “памочнік” президента довший час отримував вагомі “падзяки” від різних осіб за вирішення питань, що входили в сферу його компетенції. Це й потягнуло на справу про хабарництво в особливо великому розмірі. Значно менший термін, але таки отримав і голова Білоруської федерації боксу, який теж фігурував у цій справі.

Україна

Ці руки нічого не крали?

Не виключено, що сакральна фраза “Ці руки нічого не крали” має шанс почати “пережовуватися” на різні лади й різними, не обов’язково доброзичливими до її автора вустами. Генеральна прокуратура просить суд заарештувати майно третього президента України Віктора Ющенка. Як повідомив керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, йдеться про розслідування справи щодо урядової резиденції “Межигір’я”, яку в результаті привласнив Віктор Янукович. Слідчі вважають, що Ющенко вивів її з державної власності й заволодів будинком та землями в Нових Петрівцях. Майно оцінюють більш як у пів мільярда гривень. Стаття, яка інкримінується В.Ющенку (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) звучить доволі грізно, проте сам Віктор Андрійович наразі зберігає зовнішній спокій, відкидає всі звинувачення і вказує на “політичний підтекст” у справі. Суд наразі став на його бік і відмовив Генпрокуратурі в її проханні.

Потужна зброя від США – не дочекаємося?

На думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Миколи Маломужа, США не будуть поставляти Україні особливо потужну або дорогу високотехнологічну зброю. Причина – небезпідставні побоювання, що вона може бути захоплена Росією, або ж потрапить до неї якимось іншим шляхом. На думку пана генерала, американці можуть поставляти нам стрілецьку зброю, деякі елементи протитанкових озброєнь, броньовану автотехніку, невеликі додаткові партії “Джавелінів”, засоби ППО та радіоелектронної розвідки. Також, вважає М. Маломуж, можуть надаватися кошти на вдосконалення системи охорони сухопутних і морських кордонів. Однак поставок надсучасної зброї точно не буде – в США немає впевненості в тому, що вона не буде захоплена росіянами, або ж, ще гірше, передана їм якимись силами всередині України. М. Маломуж також порадив робити владі робити ставку на зброю вітчизняного виробництва, яка за багатьма параметрами не гірша за європейську чи навіть американську.

Куди подіти диплом гуманітаріям?

Схоже, дипломовані гуманітарії з поетичними нахилами, котрі роками ниділи над підручниками, можуть сховати свої дипломи якнайглибше… у шухляду. Найбільшим попитом на ринку праці в Україні нині користуються кваліфіковані робітники і працівники сфери послуг. Про це повідомила Державна служба зайнятості. За її даними, найбільший попит спостерігається на водіїв, трактористів, швачок, слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, токарів, робітників з комплексного обслуговування, художників, мулярів і столярів. Також є велика потреба в продавцях, кухарях, охоронцях, офіціантах, пекарях, барменах, покоївках, кондукторах громадського транспорту, перукарях. Все ж, для втіхи інтелігенції, у відомстві додали, що стабільно високим залишається попит на фахівців з досвідом роботи: бухгалтерів, лікарів, вчителів, фахівців державної служби, економістів, інженерів різних галузей, фармацевтів, а також провізорів.

Тернопіль

Що “світить” порушникам

Невдовзі в Тернополі, як і “скрізь на славній Україні” – позачергові вибори до Верховної Ради. Вони пройдуть за старою пропорційно-мажоритарною системою. За неї, на думку представника комітету виборців України в області, “переважно виграють старі знані обличчя, або ті, хто конкретно працює на своїх округах”. Питання з переможцями наразі відкрите, а от поліція Тернопільщини нагадує й попереджає, хто точно може програти на виборах. Серед них – ті, хто порушуватиме виборче законодавство, а саме: намагатиметься підкупити виборців, спробує декілька разів використати один бюлетень чи, чого доброго, перешкоджатиме комусь скористатися своїм виборчим правом. Діапазон покарань – від штрафу до 7 років позбавлення волі. Цікаво, а що якби оті самі 7 років “неба в клітинку” реально “світили” водіям-порушниками ПДР, табуни яких в стані “підшофе” продовжує затримувати поліція? Он лише за порушення швидкісного режиму озброєні приладом TruCAM тернопільські патрульні склали від початку року 6078 адміністративних матеріалів. “Улов” у 6078 протоколів – ця цифра навряд чи стане меншою, оскільки впіймана “рибка”, як у спортивному рибальстві, відбувається легким переляком і продовжує гасати. Справжньої щуки ж бо у її ставку немає…

Ігор Дуда