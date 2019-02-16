Про вибори і “бєспрєдєл”: хроніка тижня, що минає

15/02/2019 Розмір тексту:

Світ

“Венесуельський Янукович” пішов іншим шляхом



Ситуація в далекій Венесуелі здається чимось схожою на ту, що була в Україні 5 років тому. Особливо якщо врахувати, що нинішнього президента Ніколаса Мадуро, проти політики якого виступили широкі верстви населення, активно підтримує Росія. Щоправда, на щастя для венесуельців, вона не межує з їхньою країною. МЗС України заявив, що наша держава визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо головою демократично обраної Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. “Народ Венесуели має невід’ємне право вільно обрати керівників своєї держави і приймати рішення щодо свого майбутнього”, – йдеться в заяві МЗС. Україна також закликала владу Венесуели робити все можливе для запобігання вирішення політичної кризи силовими методами. Водночас Н.Мадуро не пішов шляхом В.Януковича і не “змився” кудись у Колумбію, Бразилію чи Кубу, а заявив, що не піддасться тиску тих, хто закликає до його відставки.

Російські спостерігачі: рішення прийнято

Російських спостерігачів на президентських виборах в Україні не буде – таке рішення прийняла Верховна Рада. Зі схожою заявою виступив і Президент Петро Порошенко. Він повідомив, що накаже прикордонникам не пропускати охочих з російськими паспортами поспостерігати за Це має на меті запобігти цілком прогнозованим спробам впливу північного сусіда на виборчий процес і можливим провокаціям з його боку. Офіційний представник уряду ФРН Штефен Зайберт, зазначив, що сама по собі відмова спостерігачам у праві бути присутніми на виборах в Україні “не відповідає стандартним правилам ОБСЄ”. Водночас він підкреслив, що “не можна закривати очі на те, що Росія постійно ставить під питання територіальний суверенітет України як анексією Криму, так і шляхом постійної підтримки сепаратистів на сході країни”. “Тому в Україні існує глибока недовіра до Росії”, – додав він.

Україна

“Це не політика – це бл*дство”

На “бєспрєдєл” у веденні передвиборчої кампанії відреагував той, кому це найперше належить робити за його посадою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив кандидатів у Президенти України в розпалюванні ненависті в суспільстві. Описав свої враження пан міністр дуже лаконічно, але достатньо виразно: “Це не політика, і не виборча кампанія – це бл*дство… В 4 містах протягом одного дня вилучали зеленку в різного роду активістів… З глузду з’їхали зовсім?”. А. Аваков закликав штаби конкурентів на виборах “зупинитися”. “Ви називаєте себе чесними і прекрасними і – посилаєте бойовиків кидати петарди, обливати хімікатами, платите за це брудні гроші”, – з обуренням зазначив міністр. Він також повідомив, що українські правоохоронці вже розслідують дев’ять кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями під час передвиборчої президентської кампанії.

Що підриває розвиток України

Посол США в Україні Марі Йованович висловила думку, що наша держава повинна надавати найбільші повноваження своїм антикорупційним установам. “Україна має продовжувати проведення економічних реформ відповідно до європейських стандартів. Якщо вона не зможе цього зробити, її економіка продовжуватиме рухатися тим шляхом, яким вона йшла протягом двох з половиною десятиліть”, – сказала Йованович (пані посол, можливо, з делікатності трохи применшила цифри – згаданий нею шлях триває вже 27 років). Втім, далі вона відверто описала наше нинішнє становище: “ми можемо бачити, що відбувається, коли представники політичних та економічних еліт: підривають НАБУ; згортають корпоративне управління на державних підприємствах; перешкоджають приватизації державних підприємств; надають пільги підприємствам та особам, які мають зв’язки; створюють жорстке середовище для активістів громадянського суспільства та журналістів”. М. Йованович відзначила, що такі дії підривають економічний та політичний розвиток України.

Політичний джентльмен ділить шкуру ведмедя

Лідер “Самопомочі” і мер Львова Андрій Садовий, з одного боку, продемонстрував зразок політичного джентльменства, а з другого – заходився завчасу ділити шкуру ведмедя, вполювати якого йому буде, скажімо так, важкувато. Спершу він розкритикував провокаційні білборди у Львові проти Володимира Зеленського. “Я можу не погоджуватися з тими чи іншими позиціями Володимира Зеленського… Зрештою, він – мій опонент на виборах. Але я категорично проти того, щоб кандидату в Президенти в моєму рідному місті хтось казав “ти не маєш права балотуватися, тому що ти – клоун”, – написав мер Львова у Facebook. Опісля Андрій Садовий поділився планами щодо кандидатур на ключові посади у випадку своєї перемоги, сказавши, що бачить Оксану Сироїд в кріслі Генпрокурора, а Тараса Пастуха – міністром оборони. За всієї поваги – за нинішньої ситуації я, мабуть, міг би з такими ж шансами на успіх висунути кількох своїх знайомих на ці та ще декілька керівних посад…

Тернопіль

Проблеми і вирішення

Свої проблеми люди іноді намагаються розв’язати не зовсім звичними способами. Жителі нашого краю – не виняток. Хтось, хильнувши для зміцнення сили духу, збирався стрибати з моста у воду, дізнавшись про зраду з боку близької особи. Згаданій екстремалці ще пощастило, що вона обрала для свого стрибка не міст у Заліщицькому районі, який раптом обвалився – увесь ефект від демонстративно-безглуздої витівки міг одразу ж зійти “на ніц”. Також міг збентежити заголовок публікації на одному з сайтів: “Молочницю повинна лікувати пара”. Ну, подумалося, вже зовсім подуріли з тою народною медициною – добре що хоч не розпеченим залізом… Вже потім стало зрозуміло, що слово “пара” в нашій мові має декілька значень, і тяжкі тортури “ледям” з цією болячкою не загрожують. Як, виявляється, ніщо не загрожує праву водія, котрий під “кайфом” скоїв смертельний наїзд, і далі кермувати автівкою та ще й водночас активно працювати на місцевій ниві “наркотрафіку”. Юристи розводять руками: такі особливості наших правоохоронної та судових систем. З ними, вочевидь, ми збираємося тріумфально увійти в Європу…

Ігор Дуда