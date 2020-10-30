Світ

Голос для політика

Для популяризації політиків нерідко залучають професійних акторів – в цьому немає нічого дивного і незвичного. На початку 80-х популярний на весь соцтабір В’ячеслав Тихонов читав глядачам СРСР безсмертні творіння “Мала земля” і “Відродження”, що нібито належали перу Леоніда Брежнєва. Приємний баритон Тихонова явно контрастував з анекдотичною мовою “дорогого Ілліча” і мав на меті навіяти широким масам образ незламного партпрацівника. А тепер ось “зірка ” Голівуду Бред Пітт став голосом передвиборного ролика Джо Байдена – кандидата на посаду глави Білого дому від демократичної партії США. На відео 77-річний Байден зустрічається зі своїми прихильниками з різних штатів. Бред Пітт каже за кадром, що всі американські громадяни, незалежно від їх політичних поглядів, шукають одного і того ж – розумного і чесного лідера країни, який буде старанно працювати на благо США. Очевидно, цим дається зрозуміти, що нинішній господар Білого дому цих чеснот позбавлений…

Неприпустимі висловлювання

Заяви, що здатні шокувати весь світ, виявляється, може робити не лише лідер ЛДПР Владімір Жириновський, а й політики значно вищого рівня. Після того як президент Франції Еммануель Макрон назвав нашуміле убивство вчителя екстремістом “ісламським терористичним актом” і виступив з промовою на тему боротьби з ісламським радикалізмом у Франції, глава Турецької республіки Реджеп Ердоган заявив, що його французький колега “потребує психічного лікування через свою ворожість до ісламу”. Причому, повторив цю думку двічі поспіль. Що ж викликало таке сильне і, як здається, не зовсім доречне обурення господаря помпезного Президентського палацу в Анкарі? Макрон висловив думку, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати “освічений іслам” в країні. За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей. Цілком зрозумілі, з точки зору європейця, думки й пропозиції викликали в нащадка османів лють, що вербалізувалася у неприпустимі для міжнародної дипломатії висловлювання.

На волю – раніше

Кажуть, все в цьому житті треба робити своєчасно. В тому числі – каятися і визнавати вину. Московський суд, розглянувши апеляцію актора Михаїла Єфремова на вирок у справі про смертельне ДТП, пом’якшив його з 8 до 7,5 років у колонії загального режиму. І це при тому, що актор виплатив по 1 млн рублів кожному з трьох потерпілих. На умовно-дострокове звільнення Єфремов може розраховувати менш ніж через 3 роки. Сам актор незадоволений рішенням суду – його влаштувало б, якби термін ув’язнення зменшили хоча б на 3 роки і присудили відбувати його в колонії-поселенні. Втім, експерти впевнені, що незалежно від рішення Феміди актор вийде на волю раніше. Швидше за все він навіть не буде етапований у колонію, а залишиться працювати в господарському загоні при столичному СІЗО. Умовно-дострокове звільнення знаний лицедій зможе отримати, відбувши половину терміну. А з урахуванням того, що в ізоляторах день перебування рахується за два – навіть раніше.

Україна

Директор НАБУ не поспішає

Скоро, як відомо, лише казка мовиться. Або ж рішенням чиїхось світлих голів виростають в непризначених для них місцях новобудови в деяких файних містах. Що ж стосується виконання судових рішень, навіть найвищих інстанцій, то тут все відбувається не так прудко. Ще 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначивши Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади. У НАБУ довго не “парилися” над аналізом цього рішення і одразу ж назвали його політично мотивованим. А тепер ось Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Простою мовою це означає: “Пакуй речі й забирайся з кабінету”. Наразі ж світлин чи відеокадрів, на яких А.Ситник прощається з колишніми підлеглими і бажає їм звершень у боротьбі з корупцією, бачити не доводилося…

Таки будуть саджати?

Може, таки будуть саджати? Нехай і не навесні, а восени. І не лише секретарів сільрад та невдах-бухгалтерів, а й пташок “вищого польоту”? Колишньому Голові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру взловживанні владою та службовим становищем. Його звинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Досудовим розслідуванням встановлено, що Верланов незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДФС було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Відповідно, цю суму недоотримав бюджет. Сам Верланов не став вишукувати надміру оригінальне пояснення і назвав справу проти нього сфабрикованою. “Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, – це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю і має всі ознаки замовного”, – заявив він.

Тернопілля

“Підмочені” вибори

Тема виборів була головною цього тижня на Тернопіллі, трохи потіснивши коронавірус. Він, не виключено, невдовзі захоче взяти своє – не в останню чергу завдяки скупченням людей на виборчих дільницях. Сам же виборчий процес був позначений рядом, сказати б, цікавих подій. Декан одного з місцевих вишів виявив неординарні організаторські здібності, “переселивши” немаленьку групу студентів якраз на час виборів. Напевно, вмілий педагог знайшов слова, які проникли у свідомість кожного. Взагалі, сказати, що вибори пройшли буденно, сухо було б неправдою. Зовсім не сухо – знайшлося в них місце й для рідин, зокрема, зеленки, що нею облив одного з кандидатів у мери досі не встановлений (наскільки можна судити з відсутності інформації) “доброзичливець”. А ще в хід пішла кава, якою – ненавмисно, або ж навпаки – знищили 300 бюлетенів. Деінде якийсь неадекват, можливо, вважаючи поставленою в бюлетені галочкою свою земну місію виконаною, збирався стрибнути з 9-го поверху, але був своєчасно помічений і врятований. На цьому тлі повідомлення про незаконну агітацію і спроби підкупу видаються вже сущими дрібницями.