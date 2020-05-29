Світ

Російський вплив на вибори у США

Від моменту обрання Доналда Трампа президентом США в 2016 р. періодично виринає тема російського впливу на електоральний процес в United States. Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР попередили, що цього року Росія теж намагатиметься втручатись в президентські вибори в країні. На думку силовиків, Москва може таємно консультувати чи фінансувати того чи іншого кандидата або ж його передвиборний штаб. Щоб вплинути на думку виборців, Росія також здатна здійснити хакерську атаку чи “злити” якусь сенсаційну інформацію. Крім цього американські фахівці не виключають можливість використання Кремлем економічних та бізнесових важелів а також його впливу на виборчу інфраструктуру включно з системою підрахунку голосів і базою даних виборців. Вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Кандидату від Республіканської партії Д.Трампу, швидше за все, протистоятиме демократ Джо Байден, фрагменти дружньої розмови якого кількарічної давнини з Петром Порошенком нині активно обговорюються в студіях телеканалів…

Новий коронавірус – проти найдавнішої професії

Коронавірус безжально втрутився навіть у діяльність представниць, як чомусь вважають, найбільш давньої жіночої професії. Пандемія COVID-19 призвела до закриття усіх публічних домів у Німеччині. Тепер німецькі борделі простоюють в очікуванні послаблень і можливості відкритися знову. Проте цього може і не статися. Деякі політичні діячі вказують на те, що “сексуальна активність несумісна з дотриманням соціальної дистанції” та у листі на адресу земельних прем’єрів закликали залишити будинки розпусти зачиненими на невизначений час. А дехто з них взагалі пропонує назавжди (який жах!) тримати їх “на замку”. Вони попереджають, що робітниці і робітники секс-індустрії, якщо дозволити їм працювати, можуть стати “суперпереносниками” вірусу. У своєму зверненні німецькі законодавці постають вже повними ідеалістами і висловлюють сподівання, що закриття борделів відкриє для зайнятих у цій праці інші можливості. Цікаво, чи багато знайдеться охочих ними скористатися?

Україна

Суд над малосимпатичним суб’єктом

Вважається, що судити про людину лише з її зовнішності чи манери поведінки не варто – можна сильно помилитися. Та все ж, коли важка рука закону, приміром, лягає на плече вельми малосимпатичного суб’єкта, на душі стає якось легше через відчуття, що ти не помилявся. Юрій Гримчак, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, на минулорічних політичних talk show запам’ятався невитриманою а нерідко й доволі брутальною манерою спілкування з опонентами. Саме на минулорічних, тому що тепер у колишнього топ-чиновника зовсім інші турботи і проблеми. Ще в серпні минулого року Ю.Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями під час отримання $480 тис. хабара. Сума викликає повагу навіть з урахуванням непомірної зажерливості наших функціонерів, причому вона складала лише частину від тої, яку пан заступник міністра і його спільник мали намір “видоїти” з одного підприємця. Нещодавно САП скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Ю.Гримчака. Тепер справа – за найсправедливішим і найгуманнішим…

“Психічна” першість

Тема, з огляду на нещодавнє масове вбивство в Житомирській області, вельми актуальна. Власне, вона залишається злободенною впродовж всієї нашої новітньої історії. Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі. Майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. За оцінками фахівців, від різноманітних нервових проблем страждає кожен третій українець. Через них людина втрачає працездатність. Інвалідність через психічні захворювання, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, невдовзі увійде до першої п’ятірки хвороб, які лідирують за кількістю людських працевтрат. І навіть обійде в цьому малопочесному рейтингу серцево-судинні захворювання, які традиційно утримують пальму першості в структурі захворювання населення.

Втрати від напасті

“Все є число”, – казали ще давні мудреці. Втрати від планетарної напасті під назвою COVID-19 теж, врешті-решт, матимуть більш-менш точну цифрову оцінку. За попередніми даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року український ВВП скоротився на 1,5% проти того самого періоду минулого року. Під час карантину більшість українців або працювали за місцем проживання, або брали неоплачувані відпустки; багато кого просто звільнили. Згідно з даними Державної служби зайнятості, від початку карантину до кінця квітня статус безробітного отримали 156 тис. осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому нову роботу знайшли лише 79 тисяч осіб. Тому від середини березня до кінця квітня виплати з безробіття були удвічі більшими, ніж за той самий період минулого року. На завершення – теж не вельми смачний “десерт”: за підрахунками ООН, через економічну кризу понад 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності…

Тернопілля

Що змінив карантин?

Нові епідемічні реалії вносять зміни багато в що. В тому числі – і в лексику очільників правоохоронних органів, додавши до неї, сказати б, дипломатичності з відтінком легкої іронії. Зокрема, шеф поліції міста повідомив, що “окремі підприємці змусили нас скласти на них адміністративні протоколи”. Хочеться сподіватися, що до підвищеної уваги до них копів змусять (чи навіть наполегливо попросять?) “безбашенні” шофери, наркоділки та інша маргінальна публіка. Те, що на її активність карантинні обмеження не дуже вплинули, підтверджується кримінальною хронікою. В ній – повідомлення на різний смак. Зокрема, на одному з ринків було виявлено згорток з невеличким сюрпризом – цілком придатною для використання гранатою “Ф-1”. Ще двоє краян вирішили трохи впорядкувати територію одного з товариств, прибравши з нього частину каналізаційних труб, не поставивши до відома власників – ну, не хотілося через якусь дрібницю турбувати людей… На цьому тлі екологічна акція з прибирання парку “Загребелля”, влаштована учасниками соціальної ініціативи “Єднання поколінь”, викликає щирий респект.

Ігор Дуда