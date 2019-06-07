Світ

Методи тирана

У наш час правителі вдаються до таких методів покарань недбайливих підлеглих, які навряд чи широко практикували не лише тирани недавньої історії на зразок Сталіна, а й сучасники Юлія Цезаря чи Нерона. У Північній Кореї за наказом тамтешнього диктатора Кім Чен Ина стратили чотирьох дипломатів та спецпредставника КНДР у справах США. Ніби й звична справа для країни-ізгоя світового співтовариства, але цього разу причиною стали незадовільні результати саміту між Д. Трампом та Ином, що відбувся в лютому в Ханої. Того самого, на якому обидва лідери усміхалися один одному наскільки дозволяли мімічні м’язи обличчя. Та не все і не завжди буває так, як здається на перший погляд. Попри те, що Трамп назвав зустріч продуктивною, сторони не досягли жодних домовленостей щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї. Відповідно, санкції з країни не були зняті. Вочевидь, тепер, на думку Кім Чен Ина, настав час “воздати по заслугах” усім причетним до підготовки саміту.

Ювілей без колишнього союзника

Президент РФ Владімір Путін отримав нагоду переконатися: цивілізовані держави, звичайно, сідають за стіл перемовин з “мужиком с топором”, щоб спробувати навернути його до тієї самої цивілізації, але вони не запрошують його на свої урочини. Правителя Росії не запросили на відзначення 75-річчя висадки союзників у Нормандії у Другій світовій війні. Такий конфуз з ним стався вперше за 15 років. Операція Overlord на півночі Франції була найбільшою військово-морською десантною операцією в історії, що розпочалася 6 червня 1944 року. Масштабні заходи з нагоди ювілею її початку пройшли 5 червня на півдні Англії та 6 червня на узбережжі Нормандії. Окрім Великобританії, у них взяли участь представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Серед запрошених була і колишній смертельний ворог – Німеччина, але без одного колишнього союзника, тобто Росії, вирішили обійтися…

Україна

Нецивілізована передача влади

Ще одне відкриття в царині державного управління: спеціальні приміщення в Адміністрації президента, виявляється, обладнуються на кошти чинного на даний момент глави держави. Не знаю, чи це практикувалося раніше, але саме так колишній прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко пояснив зникнення моніторів та серверів з ситуаційної кімнати Адміністрації, коли новий секретар РНБО Олександр Данилюк виявив голі стіни на місці, де ще недавно була встановлена всіляка апаратура. Можливо, Петро Олексійович, навчений сумним досвідом дивана Леоніда Даниловича, який так вподобав майор Мельниченко для своїх магнітофонів, вирішив застрахуватися від усяких прикрих сюрпризів і встановив своє приватне обладнання? Можливо. А отже, після відставки, почував себе вправі забрати все своє. Але, на думку О. Данилюка, таку передачу влади, коли в ситуаційній кімнаті залишилися лише прапори, не можна назвати цивілізованою…

Старий кінь увійшов вдруге

Що там народні приказки кажуть про старого коня і про борозну? А ще – про річку, в яку не ввійдеш двічі? Можливо, саме їх згадав президент Володимир Зеленський: першу – в плані її підтвердження, другу – в сенсі заперечення. Згадав і – повернув одного зі своїх попередників, Леоніда Кучму, до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України в Мінську. Леонід Данилович очолював делегацію України на цих переговорах протягом чотирьох років і склав з себе ці обов’язки, за його словами, через дуже поважний вік (80 років). Однак новий гарант вирішив, що це – саме той випадок, коли роки людини є її багатством і трохи відступив від свого правила звільняти всіх, кого призначав Петро Порошенко. За словами президента, делегація на чолі з Л. Кучмою має нові пропозиції для переговорів у Мінську. “У нас немає багато років на припинення війни… Я хочу, щоб всі ці пропозиції були об’єднані зі зрозумілими строками виконання того чи іншого пункту”, – наголосив В. Зеленський.

Команда звільняє кабінети

Члени команди екс-президента Порошенка, поставлені його поразкою на виборах перед необхідністю звільняти свої службові кабінети, ведуть себе за цих обставин по-різному. Генпрокурор Юрій Луценко, приміром, заявив, що залишатиметься на своїй посаді, незважаючи на те, що раніше уже робив спроби (демонстративні?) подати у відставку. Це своє бажання він мотивував необхідністю забезпечити нормальне проведення виборів до Верховної Ради. В той же час головний дипломат країни Павло Клімкін сам попросив парламент проголосувати за свою відставку – напевно, не вбачає пекучої необхідності в забезпеченні виборчої кампанії до ВР на міжнародній арені. Наразі чинний глава МЗС висловив думку, що новий очільник держави повинен створити власну команду і побудувати власну зовнішньополітичну стратегію. Разом з тим він заявив, що зовнішню політику, як і політику загалом, залишати не збирається і піде на парламентські вибори як самовисуванець.

Тернопіль

Що ховається за халатиком?

Ах, Лесю, Лесю, і за що ж над тобою така наруга… У скульптури “Лісова пісня”, встановленої на мистецькій алеї педуніверситету, частину руки та сопілку відбила і поцупила чиясь злодійська рука. Чи то якийсь Куць постарався, чи потерчата, чи “Той, що греблі рве” сновигає десь в районі тернопільського Загребелля… Скульптуру обіцяють реставрувати, але… де гарантія, що не з’являться ще якісь капосні й зовсім не фольклорні персонажі? Шукай їх потім серед темряви… Ось із рекламою в одному з місцевих глянцевих журналів усе більш зрозуміло: молодик з мускулистим торсом і зваблива білявка, яка чи то щойно одягла халатик, чи збирається з нього випірнути, саме хочуть поласувати суші. Чи дія відбувається “до” чи “після” – реклама точно не вказує, зберігає інтригу. Але, на думку пильних спеціалістів Держпродспоживслужби, коробочка з японською кулінарією слугує лише для відволікання уваги від отого самого потаємного, що ховається за ще не скинутими джинсами і халатиком… А що, суші справді сприяють і допомагають?

Ігор Дуда