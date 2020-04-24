Світ

Вірус підбирається туди, куди не змогла юстиція

Дуже жадана здобич для американської юстиції, засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж, який тривалий час переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, знову “випірнув” у стрічках світових новин. Як виявилося, під час свого вимушеного “схимництва” австралійський інтернет-журналіст не лише метав громи і блискавки на адресу США, які, на його думку, викривлено (щоб не сказати – збочено) тлумачать право людей на доступ до інформації, а й займався іншими, приємнішими справами. До того ж – цілком природними і не пов’язаними з ніякими збоченнями. Зі своїм адвокатом Стеллою Моріс він не обмежувався побудовою тактики власного захисту, а й встиг стати батьком її двох дітей. Три роки тому адвокат і її клієнт побралися, а тепер ось Стелла вирішила оприлюднити інформацію про дітей. Зробила вона це, за її словами, від страху через те, що Ассанж, який зараз перебуває в лондонській тюрмі (посольству Еквадору встигли набриднути його витівки, і воно відмовило йому в праві на переховування), може “підхопити” коронавірус і померти: один із в’язнів цієї тюрми вже помер від COVID-19…

Неприємна перспектива, незважаючи на усмішку

Кажуть, що якщо повідомляти найнеприємніші речі з чарівною усмішкою, то їхній негативний зміст трохи згладиться і не стане дуже сильним ударом для тих, кому вони призначені. Все ж, попри добродушну усмішку цього добродія, передбачення, що він його висловив стосовно найближчого майбутнього масових культурних і спортивних подій, ніяк не може потішити людей, які встигли занудьгувати за ними. Радник ВООЗ Езекіль Емануель (мова саме про нього) заявив, що масові заходи навряд чи будуть дозволені раніше осені 2021 р.. І що йому “незрозуміло, чому люди впевнені, що пандемія коронавірусу закінчиться так рано і переносять різні події лише на жовтень 2020 р.”. На його думку, футбольні матчі чи музичні фестивалі повернуться в наше життя в останню чергу. Адже якщо навіть проводити матчі без глядачів, фанати все одно можуть збиратися десь в інших місцях. Що й казати, перспектива не надто приємна – навіть у супроводі приязної усмішки того, хто її малює…

Україна

Важко повірити, але…

Віриться в це, з огляду на особливі стосунки головного “слуги народу” і олігарха Ігора Коломойського, трохи важкувато. Тим більше, що повідомив цю інформацію схильний до епатажних заяв і скандальних витівок екс-радикал Ігор Мосійчук, але, як мовиться, за що купив – за те й продаю. Отже, за словами І.Мосійчука, під час візиту до США глава СБУ Іван Баканов обговорював з американськими правоохоронцями можливість кримінального переслідування і навіть (який жах!) екстрадиції І.Коломойського до США. За попередньою інформацією, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) підготувало всі необхідні документи для наскільки можливо комфортної доставки одіозного олігарха в Сполучені Штати, в яких до нього накопичилося чимало запитань. Та й камера в каліфорнійській тюрмі легкого режиму, в якійсь декілька років насолоджувався повітрям із затоки Сан-Франциско не менш одіозний Павло Лазаренко, мабуть, порожня в очікуванні чергового мешканця. Втім, сам І.Коломойський помітних ознак тривоги наразі не виявляє…

Наклепи, чи “рильце в пушку”?

Вже навіть стає цікаво: Петра Порошенка незаслужено хочуть утопити “у ложці водиці” і зводять на нього наклепи нечестиві опоненти, чи у п’ятого Президента “рильце” справді “в пушку”? Титанічні старання юриста Андрія Портнова наразі лише змушують згадати приказку “Гора породила мишу”, і він сам з доволі “кислою” міною зазначає, що Петро Олексійович діяв обачливо: слідів, тобто підписів на документах, які нині могли б привести до обрання запобіжного заходу, не залишав. Та й досить несподіваний альянс із “слугами народу” під час голосування про продаж землі начебто свідчать про порозуміння з тим, хто називав себе “вироком” Порошенка. Тим часом недруги не полишають надій побачити екс-гаранта у судовій залі: колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко повідомив, що за закриття справи проти компанії Burisma Порошенко отримав $200 млн. За словами дипломата, гроші до екс-Президента надходили з кількох джерел, власником яких був його найближчий соратник Ігор Кононенко.

Фільми стають реальністю

Сцени з багатьох фільмів з кримінальним сюжетом, в яких “пахани” і “злодії в законі” користуються в тюрмах недосяжними для простих в’язнів благами, невдовзі можуть перейти з екранів у реальне життя. Міністерство юстиції вирішило зробити приховане узаконеним і обладнати у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту. Про це повідомив у Facebook глава відомства Денис Малюська. Він пояснив таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це. Пан міністр також зазначив, що ходять чутки, ніби зручніші камери дають в’язням за хабарі. Він же має намір домогтися, щоб ці гроші офіційно потрапляли у спецфонд для оплати ремонту в інших камерах. Крім того, Мін’юст планує змінювати старі будівлі слідчих ізоляторів в центральних частинах міст на нові, розташовані на околицях. Наміри високі й масштабні, але… чи не створиться у правопорушників враження, що у місцях ув’язнення можна цілком пристойно жити, а отже, не варто надто боятися туди потрапити?

Тернопіль

Коронавірус і витівки

Коронавірус і пов’язані з ним проблеми продовжують залишатися головними для мешканців краю й міста зокрема. На щастя, влада не видала бажане для всіх за дійсне і, з огляду на те, що поширення інфекції в нас наразі не збирається сповільнювати темп, продовжила карантин – наразі до до 11 травня. Добре хоч бібліотеки та музеї ніби можна буде відвідувати – все ж легше на душі. І скандально-ударна будова за “Березолем” продовжується, наскільки можна бачити, без засобів захисту і дотримання соціальної дистанції – зате за сором’язливого замовчування з боку “чєво-ізволітє-с?” порталів і друкованих ЗМІ. Поза тим, навала хвороботворного агента не відмінила споконвічні людські пристрасті, як от ревнощі: в рамках класичного “любовного трикутника” менш щаслива суперниця вирішила провчити ту, якій пофортунило більше. Як наслідок – легкі тілесні ушкодження і кримінальне провадження. Значно більш масштабні наслідки мала інша дурнувата витівка. Наскільки можна зрозуміти, не встановлена досі особина (чи зграя особин) влаштувала пожежу на території Чистилівського орнітологічного заказника. Вигляд обгорілих звірів і розпачливі крики птахів, як розповідали очевидці, справляли моторошне враження…

Ігор Дуда