Про весну, вибори і Євробачення: хроніка тижня, що минає

01/03/2019 Розмір тексту:

Світ

Президенти без апетиту

Помпезний приїзд у в’єтнамський Ханой (на броньованому поїзді, потім – теж на броньованому авті, у супроводі охорони, що пересувалася легким бігом) північнокорейського лідера Кім Чен Ина і належно врочиста, як і личить лідеру наймогутнішої держави світу, поява Дональда Трампа не мали аж надто вдалого продовження. Д.Трамп і його, як він сам називає “молодший друг” не змогли досягти угоди на своєму другому саміті у В’єтнамі. Перемовини закінчилися раніше, ніж планувалося, і обидвом очільникам, очевидно, не додали апетиту – їх запланований спільний обід, де на них чекали репортери, не відбувся. За словами держсекретаря Майкла Помпео, США “попросили Кіма зробити більше, а він не був готовий зробити це”. Вирішення питання денуклеаризації Корейського півострова, а простіше кажучи, відмови Північної Кореї від своїх ядерних амбіцій відкладене до кращих часів. Тож апетит, мабуть, зник передусім у президента США…

Що пророкують зорі режиму Путіна?

Можливо, це з царини ворожіння на зорях, але… Згідно з прогнозом російського аналітика, професора Московського державного інституту міжнародних відносин Валерія Соловея, наприкінці 2019 року в Росії почнуться масові протести, які повалять режим Владіміра Путіна. За оцінкою професора, росіяни дедалі частіше скаржаться на низький рівень життя, незахищеність, і їхнє ставлення до Путіна погіршується. “Кінець 2019 – початок 2020 року може ознаменуватися серйозними соціальними і політичними змінами. Силові варіанти реакції природні, ми цього чекаємо. Але впевнений, що влада не зможе з цим впоратися. Можливо, їй вдасться загасити за допомогою кийків першу хвилю виступів. Але однією хвилею все це не обмежиться. Впевнений, що коли в Росії почнеться політична криза – зараз вона перебуває в латентній, прихованій фазі – то триватиме два-три роки. І буде супроводжуватися сплесками, спадами, як і належить політичним кризам. Але результат її буде один: перезаснування Росії як держави, тобто заснування нової Російської республіки”, – передбачає В. Соловей.

Україна

Вирок винуватцям резонансної ДТП: торжество справедливості?

Цього тижня у Харкові винесли вироки учасникам резонансної ДТП, що сталася в жовтні 2017 року. Тоді загинули 6 людей. До певного часу головним і єдиним винуватцем вважали “мажорну” водійку Олену Зайцеву. Саме на неї були спрямовані увага та гнів громадськості. Однак в подальшому з’ясувалося, що до жахливого випадку причетний і харківський підприємець Геннадій Дронов, який спершу виступав як свідок. Врешті-решт, щоб нікому з них не було прикро (хоча іронія тут, мабуть, не зовсім доречна) обом Феміда присудила по 10 років – саме скільки вимагала прокуратура. Також Зайцеву і Дронова позбавили права керувати транспортними засобами на три роки. В даному випадку це щось схоже на стрижку наголо після відтинання голови гільйотиною. Присутні в залі родичі загиблих вели мову про якесь торжество справедливості – про задоволення чи радість від вироку не йшлося. Втім, попереду ще апеляція…

Не виборами єдиними: чим цього разу зганьбилася Україна

Передвиборчої шизофренії для нас виявилося недосить – останніми днями з нею успішно змагається ситуація навколо конкурсу “Євробачення-2019”, що пройде в Ізраїлі. Щиро кажучи, ніколи ним особливо не цікавився, але нині на тебе на різних телеканалах виливають цілі потоки далеко не стерильно чистої інформації, пов’язаної саме з конкурсом. У ній фігурують і зажерливі до російських гонорарів виконавці (які, до того ж, виявляється, витворяють під час виступів не надто пристойні “екзерсиси”, в тому числі й сідницями), й не надто мудрі у своїх рішеннях державні чиновники… А понад усе простежується така традиційна для нас боротьба амбіцій. Не надто, сказати б, здорових. Чимало оглядачів висловлюють думку, що всією цією дурнуватою історією з відбором на конкурс Україна просто вчергове зганьбилася перед світом. І що, раз таке вже сталося, то краще цього року туди взагалі не потикатися. Або ж послати туди… віце-прем’єра В.Кириленка.

Радісна звістка для казнокрадів і хабарників

“Веселі, браття, часи настали…”. Ні, справді – можна порадіти: у нас, мабуть, з’явився товстий прошарок абсолютно чесних чиновників, чиї статки, а головне – їхнє походження – не повинні викликати жодних сумнівів і запитань з боку “компетентних органів”. Саме такий висновок може напрошуватися з доленосного для табунів хабарників і казнокрадів рішення Конституційного суду. Цього тижня він визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Тепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями. Вказана стаття зобов’язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей. Якщо ж чиновник не міг довести джерела доходів, то повинен був нести відповідальність – аж до кримінальної. Тепер, на думку багатьох політтехнологів, нечисті на руку чиновники усі ці страхи можуть викинути з голови…

Тернопіль

Подих весни і дихання виборів

Дихання близьких виборів відчувається ще сильніше, ніж подих весни. Одразу вісім кандидатів у Президенти України, як виявилося, уже встигли порушити на теренах краю закон про розміщення політичної агітації. Цікава, скажу вам, situation: претенденти на титул гаранта законності, виходить, уже зараз ідуть шляхом порушень? Ну, нехай не вони безпосередньо, а їхні команди. Може, така картина через те, що їх, отих кандидатів у достойники, забагато? Чомусь думається, що якщо їх було б, приміром, двоє – порушень теж не бракувало б. Поряд з цим правоохоронці обіцяють немалі кари за можливе голосування за осіб, які перебувають за кордоном. Аж до позбавлення волі. Теж пікантна ситуація: народні обранці – хронічні “кнопкодави” на сесіях ВР – спершу натхненно (і регулярно) розбещують народ отим самим “кнопкодавством”, а потім встановлюють страшні кари за в чомусь схожий гріх…

Ігор Дуда