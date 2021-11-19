Світ

Таксист і терорист

У більшості людей небезпека викликає паніку чи ступор, але є й такі, які здатні за таких обставин діяти розважливо і відповідально. У Ліверпулі таксист взяв пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору. Там саме мав завершуватися парад на День Пам’яті, у якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та перші особи міста. Побачивши, що дороги заблоковані, пасажир попросив відвезти його у центр. Коли проїжджали повз жіночу клініку і пасажир сказав зупинитися, таксист помітив, що у попутника до одягу причеплені якісь дроти. Рішення водій прийняв миттєво: вискочив з автівки, замкнувши пасажира всередині. За кілька секунд пролунав вибух. Терорист-смертник загинув. Сам таксист, батько двох дітей, отримав травми та опіки. У нього також вибуховою хвилею пошкоджено барабанні перетинки. Чоловіка госпіталізували, і зараз його життю ніщо не загрожує.

Нетрадиційний спосіб проти стресу

Зі стресами люди борються по-різному. Хтось вирощує квіти чи вудить рибу, а хтось пропонує, сказати б, нетрадиційні способи подолання цієї проблеми сучасного життя. Приміром, турок Хасан Гунай – ліцензований “тренер боротьби зі стресом”. Він організовує 15-хвилинні заняття, на яких дозволяє клієнтам бити себе. Більшість користувачів його послуг – жінки. Гунай сказав, що люди, які приходять до нього, страждають на депресію, панічні атаки та неврологічні захворювання. “Спочатку я практикував терапію “живої боксерської груші” а потім додав метод зниження рівня стресу за допомогою крику. За винятком деяких частин тіла, дозволяю пацієнтам бити мене навіть голими руками. Буває, прикидаюся політиком, актором чи іншою людиною, яку ненавидить клієнт. Потім кладу фото цієї людини на обличчя, щоб ще більше налаштувати клієнта на потрібний настрій”, – розповів терапевт.

Україна

Партія буде

“Буде така партія!”, – може майже точно повторити відомий вигук Ульянова-Леніна Дмитро Разумков. Хоча загалом розважливий і спокійний екс-спікер Верховної Ради не здається схильним до усіляких епатажних вчинків. Він просто заявив, що розрахує, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об’єднання (МФО) “Розумна політика” (назва чітко вказує на чергову політсилу “під когось”) надалі приєднається до створення його політичної партії. “Партія обов’язково буде. Якщо ми говоримо про тих, хто увійшов до МФО, то я сподіваюся, що більша частина з них буде готова приєднатися до створення і будівництва партії. Ми не створюватимемо проєкт – проєктів у нас вистачає, а ось із партіями – у нас проблема. Тому ми готуватимемо партію”. Разумков зазначив, що має намір зустрічатися з членами свого МФО “досить часто”, оскільки “це командна робота”. Останні соціологічні опитування начебто показують суттєве зростання його президентського рейтингу, а відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.

Його честь з липкими руками

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Чернігівського окружного адміністративного суду (прізвище чомусь не повідомляється – мабуть, з міркувань делікатності), якого викрили на одержанні 20 тисяч дол. США хабаря. Суддю-інкогніто відсторонили від виконання обов’язків, тобто здійснення отого самого правосуддя, на 2 місяці. Не інакше як вважається, що цього терміну Його честі достатньо для повного духовного очищення. Як повідомляється, суддя попросив та одержав неправомірну вигоду за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Оту саму неправомірну служитель Феміди одержав двома траншами: до винесення рішення у розмірі 7 тис. дол. США та після прийняття раніше домовленого рішення у розмірі 13 тис. дол. США. Суддю було викрито одразу після одержання ним другої частини коштів. Вищий антикорупційний суд застосував до судді з липкими руками запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 762 720 гривень.

Промовисті цифри

Навряд чи вдасться переконати недовірливих і, тим більше, запеклих противників вакцинації, але цифри говорять самі за себе. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року були не щеплені двома дозами вакцини. 94,3% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 за цей період не пройшли повний курс вакцинації. За даними відомства, вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти, ніж ті, хто не робив щеплень. При цьому людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше ніж тих, хто не отримав жодної дози або зробив лише одне щеплення. Особливо важливо щепитися особам старшого віку, людям із супутніми захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні та онкологічні захворювання), адже вони мають вищий ризик важко захворіти на COVID-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.

Тернопілля

Питань не виникає

Різні думки чи бажання можуть приходити (чи стріляти) в голову людям цієї тихої пори пізньої осені. Зокрема, 44-річний чоловік захотів раптом відчути радість вільного падіння з 9-го поверху, додавши роботи лікарям “швидкої” та їхній колегам з психоневрологічної лікарні. Інший екстремал примудрився проїхати “під кайфом” і без документів за кермом автівки через кілька областей, аж поки його не зупинили тернопільські патрульні, які виявилися більш пильними, ніж їхні колеги деінде. Напевно, і для того, щоб вдихнути в мешканців краю дозу впевненості в майбутньому й переконати їх в тому, що більшість соціуму складають адекватні й тверезі люди, на Тернопілля завітав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як ведеться в подібних випадках – відвідини об’єктів і установ (не виключено, з елементами “потьомкінських сіл”). Всюди, де в людей були до нього запитання, глава уряду, звісно, побувати не зміг. Зате отримали вичерпні відповіді читачі місцевого сайту, яких цікавило: а) який розмір статевого члена вважається нормальним? (“для європейців він становить 12–13 см”); б) як зіграти в казино? (“грайте у казино на гроші, вибравши будь-який слот із колекції розваг. Попередньо зареєструйтесь та поповніть баланс для реальних ставок”). Людям усе стає зрозуміло і питань більше не виникає…