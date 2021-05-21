Світ

Останній вибір

От що значить жити у справді вільній країні – ти навіть можеш сам вибрати, яким чином тобі вкоротять віку. В американському штаті Південна Кароліна на законодавчому рівні додали розстріл до видів покарання, які передбачають смертну кару. Відповідний закон підписав губернатор штату. Тепер ув’язнені, яким “світить” смертна кара, можуть самі обрати: електричний стілець чи розстріл. Однак це можливо лише в тому разі, якщо немає в наявності смертельних ін’єкцій. Такі зміни до законодавства внесли тому, що в штаті все частіше виникали проблеми із виконанням покарання – саме через відсутність отих самих ін’єкцій. Через це доводилося переносити дату смертної кари, що завдавало додаткових психологічних страждань засудженим. Тепер же за 14 днів ув’язненого мають попередити, що смертельної ін’єкції немає, тому в нього приємний вибір: електричний стілець, або розстріл. Якщо ув’язнений відмовиться обирати – його посадять на стілець. Електричний.

Особливості національної профілактики

Налякані загрозою коронавірусу люди в усьому світі рятуються від клятого мікроорганізму різними способами. Засоби профілактики теж різні – в залежності від національних традицій. Щоправда, не завжди вони викликають схвалення медиків. Зокрема, лікарі в Індії застерігають від практики використання як засобу для запобігання COVID-19… коров’ячого калу й сечі. Фахівці зазначають, що немає жодних наукових доказів ефективності такого засобу протидії коронавірусу, натомість суттєво зростає ризик інших хвороб. Саме Індію в даний час пандемія обрала об’єктом своєї “підвищеної уваги” і досягла в цьому значних “успіхів”. На коронавірус у країні захворіли 22,7 млн людей, понад 246 тис. померли. Експерти вважають, що фактичні цифри можуть бути у п’ять та навіть десять разів вищими. Індуси щосили намагаються знайти лікарняні ліжка, кисень та ліки. Багато хто вмирає через запізніле лікування або його повну відсутність. То, може, в нашому домі наразі ще не все так погано? Обнадійливе це слово – наразі…

Україна

Від Ради до суду – шлях недовгий

За своє майбутнє нині мало хто може бути повністю певен, і шлях від місця в залі Верховної Ради до твердого сидіння у залі суду буває досить недовгим. Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку за вчинення обстрілу будівлі телеканалу “112 Україна” у липні 2019 року. “Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування”, – йдеться у повідомленні. Додається також, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

Закон проти авторитетів

Тремтіть, кримінальні авторитети і навіть “злодії в законі” – суворий і невблаганний український закон візьметься за вас. Ох, візьметься – мало вам не здасться! Точніше сказати, вже взявся. Рада національної безпеки та оборони під час чергового засідання ухвалила пакет санкцій саме проти цієї публіки. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський. Він уточнив, що мова про 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземних кримінальних авторитетів. Йдеться про блокування активів, заборону в’їзду на територію України, відмову у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, неможливість набуття ними громадянства та примусове видворення. “Одним словом, тим, хто не в Україні, немає чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, немає чого тут затримуватися”, – підсумував Президент. Щодо іноземних кримінальних ватажків застосовано такий же пакет санкцій.

Приклад для еліти

Дивовижний, як для представників нашої політичної еліти, приклад дисциплінованості та законослухняності подав екс-Генпрокурор Святослав Піскун. В ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” він повідомив, що з ним розірвали договір оренди державної дачі. “Президент вважає, що мені там не можна жити. Я погоджуюсь із рішенням Президента і, звичайно, звідти з’їду”, — сказав С.Піскун. Він також розповів, що свого часу Кабміном був затверджений перелік осіб, які мали право на державну дачу. У 2002 р., за благословенного правління Леоніда Кучми, до цих обранців долі входили голова Верховного Суду, Генпрокурор, голова Вищого господарського суду. Ці високодостойники мали право на державну дачу — тому Піскун і отримав договір оренди на 49 років. “Але ж це оренда, і я її платив – до вчорашнього дня. Тепер буду з’їжджати. Принесли розпорядження, що мені треба звідти вибратись, отож я вибираюсь”, – з виразом чесно виконаного обов’язку на обличчі додав С.Піскун.

Тернопілля

Креативність по-українськи

Відгомін фіналу Кубка України чути у “файному” місті досі. Тернополяни нарікали, що на стадіон могли потрапити лише “свої”. “Моніторив сайт продажу кожну годину – квитків у продаж не викидали. Так і зрозумів що роздали по “своякам”. Наш український дурдом”, – це з відгуку в соцмережах. Між тим, деякі вболівальники виявили креативність і спостерігали за матчем з дахів прилеглих будівель. Теж креативність, щоправда, з розряду “сеча вдарила в голову”, виявив восьмикласник однієї з шкіл, який видав себе за втікача з в’язниці, що мав намір підірвати школу. Тепер, напевно, батькам винахідливого “зека-бомбіста” доведеться асигнувати частину сімейних фінансів на непередбачувані витрати а заразом, можливо, подумати, чи не варто було свого часу вдатися до простих (і ефективних) засобів контрацепції. Між тим, нікуди не поділася ще одна наша прикмета: прокуратура виявила 350 тис. грн збитків при ремонті Тернопільского обласного наркодиспансера. У службовій недбалості підозрюють директора товариства-підрядника. Той, вочевидь, це заперечує. Тут, мабуть, без пів літра не розберешся. Та нічого – відремонтований заклад, у випадку чого, допоможе прийти до тями.