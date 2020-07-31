Світ

Собор став мечеттю. Кіт не постраждав

У Туреччині, як відомо, панує всезагальний культ першого президента К.Ататюрка, Попри це, державна рада країни нещодавно скасувала його указ ще від 1934 р., який перетворював собор Святої Софії в Стамбулі на музей. Відразу ж після цього президент Р.Ердоган, проігнорувавши невдоволення світової християнської спільноти, підписав указ про перетворення собору на мечеть. Така лінія поведінки, загалом, притаманна туркам і стосується не лише питання зі Святою Софією. Ви, мовляв, кричіть, обурюйтеся, а ми все одно зробимо по-своєму. Так було і з розв’язанням курдської проблеми, війною в Сирії, збиттям декілька років тому російського винищувача, який за звичкою залетів у чужий повітряний простір. Минулої п’ятниці у соборі вперше за 86 років був відслужений намаз, і тепер Айя-Софія буде відкритою для поклоніння цілодобово. Повідомляється також, що кіт, який віддавна живе в соборі, збереже там свою “прописку”.

Британія бореться з “бомбою”

Схоже, уявлення про британців як про худорлявих, підтягнутих джентльменів (чи таких же леді), на кшталт Джеймса Бонда чи принцеси Діани, відходять в минуле. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в Британії дуже багато людей з надмірною вагою, отож його уряд назвав боротьбу з ожирінням, цією “бомбою сповільненої дії”, своїм пріоритетом. Він зробив це після того, як дослідження показали, що ті, хто страждає ожирінням чи надлишковою вагою, мають підвищений ризик смерті від коронавірусу або важкого перебігу хвороби. Британський уряд оголосив про прагнення допомогти людям “взяти під контроль своє майбутнє, схуднувши і почавши вести більш здоровий спосіб життя”. Зокрема, в країні заборонять рекламу нездорової їжі і припинять акції “купи один, отримай другий безкоштовно” на такі продукти. Крім того, калорійність страв тепер відображатиметься в меню. “Схуднути важко, але з деякими невеликими змінами ми зможемо відчувати себе здоровішими”, – сказав Б.Джонсон.

Україна

“Рівність” на користь злочинців

На думку юриста-кримінолога Анни Маляр, введений в дію в 2012 р. і нині чинний Кримінальний кодекс був прийнятий в інтересах злочинного світу і захищає інтереси передусім злочинців, а не жертв. “У мене є глибокі підозри, що кодекс був пролобійований злочинним світом, оскільки наше законодавство, на жаль – цілком на боці злочинця. Жертва ж у нас не захищена”, – зазначила вона. А.Маляр також додала, що нинішній Кримінально-процесуальний кодекс позбавив поліцію частини повноважень і дав злочинцям можливість затягувати розгляд справ у судах на декілька років. Причому, дає змогу робити це цілком “законно”. “Той, хто сьогодні збив на смерть чотирьох людей, має право на безоплатного захисника. Потерпілі ж такого права не мають. Ось вам і “рівність” на користь злочинців”, – навела приклад А.Маляр. Щоденна судова практика могла б навести таких прикладів чимало…

Колишній тренер “Динамо” – про війну і Москву

Колишній головний тренер київського “Динамо” і збірної України Йожеф Сабо розповів про своє розуміння причин війни між Росією і Україною а також про можливий варіант її завершення.”Те, що коїться – це біда. У Москві у мене залишився один друг, є знайомі. Вони самі не розуміють, як і чому це сталося. Найстрашніше те, що гине наша молодь. За що? За те, що Україна захотіла йти в Європу. Ось і все, лише через це. Путін хоче все життя керувати? Так не буде. Все одно він піде, на його місце прийде інший. І є надія на те, що інший, можливо, зрозуміє, що було зроблено помилку. І наші люди будуть знову дружити, поважати і любити один одного”, – висловив свій прогноз Й.Сабо. Також нинішній аналітик каналу “Футбол” пригадав, як за часів кар’єри гравця не любив грати проти команд з Москви. “Ми не дуже любили московські команди. Я, коли виходив з ними на матч, рвав і метав. Дуже не хотів їм програвати”, – пригадав він.

Ігри в законі

Численні доводи про майбутні драми в сім’ях ігроманів, самогубства а також передбачення, що у виграші від цього рішення залишаться лише ломбарди і копачі могил, не дали результату – закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор передано на підпис Президенту. Попередньо він був підписаний головою ВР Дмитром Разумковим. Серед його основних положень: введення кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії; дозвіл розташовувати зали з ігровими автоматами лише в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок”; регулювання “класичних” лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи віком старші 21 року). В остаточному тексті законопроекту говориться про дозвіл розміщувати гральні заклади і в 4-зіркових готелях, хоча в початковому документі мова йшла лише про 5-зіркові. Законом також водяться обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Тернопілля

Позитив, що переходить у негатив

Позитив і негатив у нашому житті нерідко переплітаються. Як повідомила патрульна поліція області, цього року в аваріях через перевищення швидкості загинуло 12 людей. Водночас за півроку тернополяни придбали нових авто на 13 млн. доларів. Враховуючи рівень культури наших водіїв, не виключено, що котрась із “обновок” може долучитися до поповнення скорботного списку потерпілих у ДТП. Щастя материнства, як виявляється, окрилює не кожну жінку – принаймні, 31-річна тернополянка нещодавно залишила в пологовому будинку вже третю дитину. Не біднішає наш край і на всіляких соціопатів: 30-річний бовдур узяв та й задля розваги (як сам зізнався) “замінував” залізничний вокзал у Тернополі, піднявши на ноги багато служб. Все, мабуть, тому, що вищої межі покарання – шести років ув’язнення – жоден з його попередників наразі, здається, не отримав. А ще Тернопільщину відвідав міністр розвитку громад і територій, якого возили об’єктами з програми “Велике будівництво”. Кажуть, гість зі столиці був задоволений. Можна припустити, що якби йому показали ще й будівлю “культурно-мистецького центру” за “Березолем”, його задоволення перейшло б у екстаз…

Ігор Дуда