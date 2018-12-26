Про Томос, ядерну зброю, вибори і … “лайно на вентиляторі”

26/12/2018 Розмір тексту:

За рідким винятком, дивлячись телевізор, здебільшого неуважливо перескакую з каналу на канал. Політичні шоу в студіях частіше всього нагадують звичайний ярмарковий балаган, де кожен намагається “продати” себе, виставивши непомірно високу ціну і підтримуючи її голосовими зв’язками. Все ж, нещодавній “Вечірній прайм” на одіозному каналі 112 привернув увагу й навіть змусив затриматися добрих півгодини.

З вуст гостя програми – телеведучого і підприємця з доволі строкатою біографією Андрія Пальчевського – прозвучав ряд доволі цікавих і неординарних думок і суджень. Подавалися вони яскравою, образною мовою, що мене особисто завжди приваблює. Зокрема, він повідомив, що на непродовженні воєнного стану і на тому, що вибори повинні проводитися у визначену дату, наполіг представник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Торкаючись питання Томосу, Пальчевський зазначив, що давати чи забирати його – не завдання світських властей, хоча такій великій країні, як Україна, безумовно, потрібна своя помісна церква. Однак коли це робиться за три місяці до виборів, то виникають запитання. Зараз, на його думку, оточення Президента іноді нашіптує йому неправильні рішення, щоб потім за його “могутнім торсом” сховати свої інтереси. Стосовно інформації про те, що готується повернення зі США П.Лазаренка, щоб дещо “втопити” Ю. Тимошенко – А.Пальчевський висловив сумнів у тому, що Америка буде сильно грати на користь нинішньої влади – не зовсім забулася необачна підтримка нею Х. Клінтон на виборах президента США. Але чим ближче до наших виборів, тим, за його словами, дедалі більше “лайно потраплятиме на вентилятор”, тобто зростатиме вал компромату на всіх. Щодо петиції за повернення Україною ядерного статусу, то, на думку телеведучого, на місці Л. Кравчука П. Порошенко нині нізащо не відмовився б від нього. Що стосується самого Леоніда Макаровича, над яким з роками все сильніше сяє ореол святості, то гріхів, на думку А.Пальчевського, у нього вистачає. Зокрема, за його словами, якщо не було можливостей утримувати ядерну зброю, то треба було блефувати нею – як у покері. Як це тривалий час робив СРСР у відносинах з США.

За звичкою визначаю своє ставлення до порушених тем і наведених аргументів. У застереження США щодо непродовження воєнного стану – схильний вірити. У питання Томосу, як і в іншу релігійну тематику, волію не заглиблюватися – скажу лише, що належу до тих, для кого відсутність порядку, законності та елементарної справедливості в суспільстві значно суттєвіша, ніж дарований Синодом Вселенського Патріархату декрет. У прагнення нинішньої владної команди зберегти status quo – цілком вірю. Стосовно закидів на адресу першого Президента України щодо ядерної зброї – все ж, думаю, треба уявити себе в шкірі Л.Кравчука і саме в той час. От у що вірю однозначно й беззастережно – то це у те, що з наближенням виборів “лайно потраплятиме на вентилятор” дедалі більше.

Ігор Дуда