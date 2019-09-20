Світ

Довгі руки ЦРУ

Мимоволі згадується фраза Остапа Бендера, якою він наганяв страху на учасників таємного “Союзу меча і орала” (“Вы можете уйти, но помните: у нас длинные руки”). Руки спецслужб США виявилися довгими: президент Д. Трамп оголосив, що син ліквідованого ще в 2011 р. лідера “Аль-Каїди” 30-річний Хамза бен Ладен був убитий в ході спецоперації “в регіоні Пакистану і Афганістану”. На думку президента, втрата Хамзи бен Ладена не лише позбавить “Аль-Каїду” важливого лідера, символічно зв’язаного з його батьком, але й підірве її оперативну діяльність. Хамза бен Ладен відповідав за планування та роботу з різними терористичними угрупованнями. Зайве казати, що в даному випадку фразеологізм “Яблуко від яблуні недалеко падає” справджується повною мірою. Або ж уже зовсім прямо: “Який татко, таке й дитятко”. Татусь своє отримав після майже 19 років життя в статусі зацькованого звіра. Тепер дійшла черга й до синочка – руки ЦРУ і споріднених з ним спецслужб таки справді довгі…

Притулок для “реформаторки”

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева, на яку нині чекає – не дочекається українське правосуддя, не виключає, що може попросити політичного притулку у Великої Британії, де вона зараз перебуває. Перебуває на лікарняному ліжку, на яке потрапила після того, як її збила автівка. Сама потерпіла вважає, що це не випадково і є ланкою в ланцюжку її переслідування. Втім, британська поліція дотримується іншої думки, зазначаючи, що водій автівки після наїзду нікуди не тікав і дочекався приїзду правоохоронців. Гонтарева тим часом розвиває свої конспірологічні версії й доводить, що підпал її будинку під Києвом і авта її невістки у Києві теж були невипадковим. “Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора, переслідувати мене політично і фізично – мені нічого не залишиться, крім як попросити політичного притулку”, – заявила екс-голова НБУ. В свою чергу журналіст Дмитро Гнап прокоментував ДТП за участю ексголови НБУ та підпал авта її невістки, наголосивши, що єдиним доказом в обох справах залишаються лише слова екс-голови Нацбанку. За його словами, всі відволіклися на ці інциденти, забувши про суть самої справи щодо Гонтаревої в Україні.

Україна

Неадекват на мосту

Зазвичай усілякі неадеквати кидаються з моста у воду, щоб привернути до себе увагу, або ж, якщо пощастить, вкоротити собі віку. Суб’єкт, який днями наробив галасу на мосту Метро у Києві, і який, як пізніше з’ясувалося, перебував під дією наркотиків, відійшов від цієї випробуваної схеми. Він нібито замінував частину гілки метро, яка проходить мостом (це виявилося фейком) а на додачу ще й відкрив стрілянину. Щоправда, як розповідали очевидці – в повітря. Облаштовував він усе зі знанням справи, оскільки служив (чи ще служить) в батальйоні забезпечення Сил спеціальних операцій. Рух на мосту було перекрито; на місце події прибули очільник МВС Арсен Аваков і міський голова Києва Віталій Кличко. Далі за справу взявся спецпідрозділ КОРД, який наблизився до порушника спокою (хулігана? протестувальника? дисидента?) на БТР. Доволі накричавшись і настрілявшись у повітря, той здався спецпризначенцям. Спершу начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що організаторові та виконавцеві (в одній особі) цього “кіпішу” може “світити” довічний термін ув’язнення, але пізніше А. Аваков повідомив, що проситиме суд пом’якшити покарання й обіцяв потурбуватися про його медичну реабілітацію. Цікаво…

Територія чи суверенітет?

Попри недавній обмін полоненими, обстріли в зоні ООС тривають і далі, а де стріляють – там кулі й осколки мають властивість в когось влучати. Нерідко – з фатальними наслідками. Аналізуючи становище на сході країни і виклики, які стоять перед новою владною командою, політолог Валентин Гладких висловив думку, що влада повинна визначитися, про що передусім йдеться: про повернення територій чи про суверенітет України. Суверенітет – це здатність держави самій визначати свою внутрішню і зовнішню політику. Якщо, за словами В. Гладких, Росія пропонує нам повернення зруйнованих і замінованих територій на Донбасі в обмін на наш суверенітет, використовуючи для цієї мети самопроголошені республіки “ДНР” і “ЛНР”, то, на переконання політолога, суверенітетом поступатися не можна, оскільки у випадку бажаного для Москви сценарію Україна ризикує перетворитися на якийсь малозначущий придаток до Росії…

Безробітна Надя

Статусом безробітного в Україні можуть журитися (чи тішитися – залежить від обставин) не лише представники непрестижних професій, яких з надлишком наплодили вітчизняні вузи. І не лише звільнені за статтею злісні порушники трудової дисципліни. І не лише такі ж злісні й переконані нероби. У такому ж становищі, виявляється, може опинитися ще недавно “славна дочка України”, удостоєна звання її Героя, і просто – “наша Надя”, як її називали. Відтоді багато води збігло, і Надія Савченко (саме про неї мова) встигла скуштувати тепер вже щиро української тюремної баланди, і отримати аж 8 (вісім) голосів на парламентських виборах на одномандатному окрузі. А тепер ось отримала статус офіційного безробітного і стала на облік у Центрі зайнятості. Наразі ж, з урахуванням останнього місця роботи і стажу Н. Савченко може розраховувати на 7744 грн. допомоги з безробіття впродовж 9 місяців…

Тернопіль

І цей – у Європу?

Що б там не шипіли недоброзичливці, ми таки рухаємося. А… куди? Ну звісно ж – в Європу. Це видно навіть зі смаків магазинних злодюг. Раніше здебільшого поцуплять кілька пляшок “казьонки” й декілька пачок сигарет – і тому раді. А ось злодюга-естет і, підозрюю, уважний глядач англо-американських детективів не став розмінюватися на усіляку дешевинку і потяг з солідного торгового закладу пляшку елітного віскі “Jack Daniel’s” за ціною, якщо не помиляюся, близько 700 грн. Мабуть, збирався пити його подвійним і – з льодом, як у тих же детективах. Тепер (якщо не вдасться відбутися штрафом і з урахуванням попередніх кримінальних подвигів) доведеться якийсь час сьорбати подвійну дозу води – без віскі. Тож краще з тим алкоголем не заводитися, а займатися спортом чи хоча б фізкультурою. Он і високий місцевий очільник привітав з нагоди Дня фізкультури й спорту тренерів, спортсменів і викладачів, підкресливши, що це “свято здорового способу життя, здобуття нових досягнень і сили духу”. Отже, займайтеся спортом, гартуйте дух і тіло – і непотрібні будуть усілякі антидепресанти, флюколди, корвалоли та валеріани…

Ігор Дуда