Світ

Втрата не найгіршого союзника

У всіх діячів на всіх рівнях (якщо вони, звичайно, не генсеки ЦК КПРС, не великий керманич Мао, не Туркменбаши і, швидше за все, не В. Путін) є одна спільна особливість: рано чи пізно вони йдуть зі своєї посади. Одна з найбільш обговорюваних нині тем – відставка спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Вона, як вважає багато хто з аналітиків, є наслідком скандалу навколо надміру відвертих телефонних розмов президентів Д.Трампа і В. Зеленського, записи яких стали надбанням громадськості. За оцінками багатьох аналітиків і політиків, Волкер досить добре зарекомендував себе, наживши ворогів у Москві та здобувши друзів в Україні. Він наполегливо шукав шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. До того ж, нерідко відкидав зайву дипломатичність і називав речі своїми іменами, заявляючи, що Росія здійснює агресію проти України. Не знаючи деталей і прочитавши два останні речення, можна було б, чого доброго, подумати, що містер Волкер врізав дуба. Але ні – досвідчений дипломат живий та здоровий і працюватиме на якомусь іншому напрямку, а Україні залишається шкодувати, що вона втратила далеко не найгіршого і не найбільш байдужого зі своїх союзників…

Вибрик на футбольному полі

Гол у ворота суперників футболісти відзначають на полі по-різному. Хтось зриває з себе футболку і з дикими очима біжить до трибун. Хтось підбігає до кутового прапорця і щосили копає його. Хтось підстрибує й розводить руки як Cristiano Ronaldo. Ще хтось пританцьовує a la Antoine Griezmann. Колишній гравець “Динамо” нігерієць Браун Ідейє, який нині виступає за грецький “Аріс”, доповнив цей ритуал своїм оригінальним вчинком-вибриком. Забивши гол у матчі з ПАОКом, нігерієць підскочив до кутового прапорця, став навкарачки і зобразив, як пес… справляє малу потребу. Кого стосувався жест одного з його партнерів, який в ту мить перебував поблизу і, як видно на фото, виразно покрутив пальцем біля скроні – самого автора гола чи невдоволених таким святкуванням події глядачів – сказати важко. Ідейє виступав за “Динамо” з 2011 до 2014 р. і забив у 74 матчах 43 голи, жоден з яких подібним чином не відзначав…

Україна

Не зовсім правильна політика

Колишній політв’язень Олег Сєнцов переконаний, що негативні процеси на Кримському півострові, які дали паростки сепаратизму та так званому “русскому миру”, не були вчасно нейтралізовані українською владою. Це й призвело в кінцевому підсумку до наслідків, які маємо зараз. Відповідаючи на запитання, чи Крим постійно орієнтувався на Росію, він зазначив, що півострів “ніколи він не був до кінця українським”. На думку режисера, влада України вела не зовсім правильну політику в Криму. “Деякі речі робилися насильно і неправильно, а якісь інші, які треба було негайно припиняти, навпаки, не були вчасно припинені. Тобто, правильні речі ніби й робилися, але… офіційно і не з душею… Та це політика держави, більше нікого звинувачувати. Люди живуть так, як їм комфортно жити, і все”, – сказав Сєнцов. Він також додав, що двадцять з гаком років показали, що Росія виявилася, на жаль, комфортнішою для тамтешніх мешканців, ніж Україна. “Це факт. Можна його заперечувати, але так і є”, – додав режисер, підкресливши, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

“Гарно зустріти і добре провести”

Раз на рік в одному українському місті фінансове становище певної частини його мешканців помітно поліпшується. Це не є наслідком благодійницьких щедрот МВФ чи Світового банку; тут не організовується всесвітній форум, альтернативний швейцарському Давосу; сюди не злітаються світові кінозірки на новомодний фестиваль. В кінці вересня Умань (саме про це місто на Черкащині йдеться) стає місцем паломництва десятків тисяч євреїв-хасидів, які з’їжджаються сюди на могилу засновника хасидизму Рабі Нахмана на святкування юдейського Нового року Рош Гашана. Галасливі гості з пейсами і у ярмолках створюють місцевим мешканцям певні незручності, але й водночас дають їм змогу добряче поповнити свої гаманці, здаючи свої помешкання для проживання гостей за зовсім не “божі” (в християнському вимірі) ціни. Кредо уманців стисло висловив один місцевий житель: “Гарно зустріти і добре провести”. Про те, щоб процеси між зустріччю і проводами не виходили за рамки, дозволені законом, цього року стежили 500 співробітників поліції України і 20 їхніх колег з Ізраїлю.

До чого призведуть швидкі зміни?

Відомий політик, депутат Верховної Ради кількох попередніх скликань Тарас Стецьків висловив свою думку стосовно нинішніх взаємовідносин влади і суспільства. За його словами рейтинг підтримки у 77% наразі дає змогу президенту Зеленському робити практично все, що він бажає, не наражаючись на зливу критики. Від нього найбільше чекають швидких змін, і він разом із парламентом намагається довести, що виправдовує ці сподівання людей. Однак, на думку Т. Стецьківа, президент і його команда тлумачать ці зміни як швидкість у прийнятті великої кількості різних законодавчих актів, не особливо замислюючись над тим, до чого вони призведуть. Зокрема, екс-нардеп зазначає, що президент потрапив у пастку проведення виборів на окупованих територіях до закриття кордону з Росією. Тобто, реально – під її контролем. Це може викликати нерозуміння в країні, й створює ризик переміщення конфлікту за межі Донбасу й охоплення ним усієї території України.

Ігор Дуда