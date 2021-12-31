Світ

Розпад СРСРС: був кращий варіант?

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов вже почав було піддавати анафемі комуністичну ідею і знявся разом з внучкою в суто капіталістичному проєкті – рекламі піци, аж раптом, поминувши 90-річний рубіж, заявив, що Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 року. За його словами, це можна було зробити за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.”Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не одразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення”, – сказав останній генсек ЦК КПРС. На його думку, Союз Суверенних Держав мав би стати конфедеративною державою з дуже широкими повноваженнями республік. “Зокрема, вони стали б членами ООН, а Союз зберіг би місце у Раді Безпеки. Зберігалася б єдність збройних сил, контроль над ядерною зброєю. Я впевнений, що це було б набагато краще, ніж те, що сталося після розпаду Союзу”, – підсумував Горбачов.

Метастази конфлікту

Термін “гібридна війна” стосовно сходу України трансформувався у вустах найвищої особи католицької церкви в ще більш зловісну метафору (чи алегорію – зізнаюся, трохи плутаю їх). Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному зверненні виступив проти поширення “метастаз конфлікту” в Україні. “Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – таку молитву Папа промовив, серед іншого, у різдвяному посланні “Urbi et Orbi”. Понтифік виголосив урочисте благословення місту Римові та світові з лоджії базиліки Святого Петра вперше після дворічної перерви. Востаннє цей урочистий захід відбувався у такій формі на Різдво 2019 року, адже подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в умовах суворих карантинних обмежень.Тепер же знову все пройшло згідно зі звичним протоколом.

На один привід зібратися менше

Прем’єри німецьких земель і федеральний уряд домовилися цього року, як і в минулому, заборонити новорічні феєрверки у зв’язку з епідемією коронавірусу. Наважуся припустити, що ця заборона в Німеччині, на відміну від схожих постанов у одній великій країні на схід від неї, навіть виконуватиметься. Передбачається, що перед Новим роком заборонять продаж феєрверків і петард; також буде заборонено запускати феєрверки у популярних місцях. Для компаній-виробників планують компенсацію за недоотриманий внаслідок цього рішення прибуток. Минулого року Німеччина теж забороняла продаж феєрверків перед Новим роком. Це аргументували необхідністю захистити медичну систему від додаткового перевантаження, адже люди під час запуску феєрверків нерідко травмуються. До того ж, це додатковий привід збиратися компаніями. Величезна кількість універмагів і супермаркетів в Німеччині з 29 по 31 грудня кожного року продають феєрверки, які соціально прийнятні лише в цей період.

Україна

Американські війська в Україні: наразі виключено

На тлі загрози повномасштабної війни з РФ Київ просить Вашингтон надати системи протиповітряної оборони. Мова, зокрема, йде про зенітно-ракетні комплекси Patriot (за словами екс-президента США Джорджа Буша-старшого, не зовсім досконала, та все ж ефективна оборонна зброя). Її саме оборонне призначення сумнівів не викликає, однак радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що такі поставки чомусь можуть бути сприйняті Росією як “дуже провокаційні”. Особливо зараз, коли США, Європа і НАТО намагаються домогтися від Москви деескалації конфлікту на сході України. Проте США не виключають, що в майбутньому нададуть Україні як ЗРК Patriot, так і іншу високотехнологічну зброю, і зараз адміністрація президента Джо Байдена саме розмірковує над цим питанням. Разом з тим, США наразі виключають розміщення американських військ на території України.

Мрії про Олімпіаду

Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів про плани провести в нашій країні Олімпійські ігри: “На сьогоднішній день йде найпотужніший за всю історію незалежності України розвиток інфраструктури (кожен попередній міністр, здається, говорив те саме – І.Д.) Чому в деяких зимових видах ми виступаємо на рівні, а інші – не розвинені? Тому що у нас нема де тренуватися. А тренуватись за кордоном – дуже дорого. І зараз Президент поставив завдання, і вся спортивна спільнота цього дуже хоче: ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі – у 2028 році та зимова Олімпіада – у 2030. По-перше, це престиж країни. Проведення Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, в тому числі й спортивна. Ми розуміємо, що чим більше буде спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися. Ми не побачимо результату сьогодні чи завтра… Але те, що сьогодні закладається в країні, дасть результат через 10 років” (щось схоже говорилося і після Євро-2012, а які фантастичні результати нині маємо? – І.Д.)

Тернопілля

Великі таємниці

Чи не головна (і доволі сумна) новина насамкінець року: упродовж січня–жовтня 2021р. чисельність населення області зменшилася на 6664 особи. Це відбулося за рахунок природного скорочення – 7257 людей. Народилося у нашому благословенному краї на 480 дітей менше, а померло – на 887 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чому так відбувається – навряд чи для когось є великою таємницею. Водночас, що стосується таємниць державного масштабу: управління СБУ в області заявило, що проводить комплексні заходи щодо охорони державної таємниці. І що з початку року нейтралізовано 31 загрозу витоку секретної інформації з держустанов регіону. Цікаво, чи до сфери інтересів шановного відомства (чи якогось іншого), бува, не входить той факт, що минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 105 нових авто на загальну суму 3,2 млн доларів? Зокрема, звідки у мешканців загалом депресивної вотчини буряківництва такі зовсім не маленькі гроші? Чи це, можливо, теж сховано за завісою державної таємниці?