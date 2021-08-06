Світ

“Токсичні” справи губернатора

Губернатор штату Нью-Йорк – посада, яка, вочевидь, передбачає значну службову завантаженість особи, котра її обіймає. Попри це (а, може, саме через це) чинний губернатор Ендрю Куомо знаходив час і на інші, менш протокольні справи. Прокуратура оголосила, що містер Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Відповідну заяву зробила прокурорка (ще й тут не пощастило бідоласі) штату Летиція Джеймс після п’яти місяців розслідування. Сам Куомо відкидає звинувачення та не планує подавати у відставку. 63-річний губернатор заявляє, що ніколи нікого не торався “неналежним чином” і сексуально не домагався. Слідство ж, навпаки, стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився на “токсичне робоче місце”. Втім, розслідування має цивільний характер, тобто не приведе напряму до порушення кримінальної справи.

Помічна вакцина

Vaccination

Це – питання особистого вибору кожного, але, як свідчать результати останнього дослідження Імперського медичного коледжу Великої Британії, люди, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, мають втричі менше шансів заразитися коронавірусною хворобою. Дані базуються на аналізах мазків близько 100 тисяч людей в Англії в період з 24 червня до 12 липня. У тих, які не були щеплені, хворобу виявляли втричі частіше, ніж у тих, хто отримав обидві дози вакцини. Дослідники підрахували, що повністю вакциновані люди мали приблизно на 50-60% знижений ризик зараження, включаючи безсимптомну інфекцію. Крім того, дві дози щеплення зменшували шанси заразитися після контакту з людиною, яка хворіла на COVID-19: 3,84% проти 7,23%. Аналіз результатів ПЛР-тестів також свідчить про те, що люди, які пройшли повний курс вакцинації, з меншою ймовірністю можуть передавати вірус, ніж невакциновані.

Україна

Голод Його честі не загрожує

Легендарного екс-суддю Миколу Чауса таки тягне до землі – чи то закопувати в неї слоїки з валютою, чи переховуватися десь у сільській місцевості. Як він там опинився після загадкового зникнення з Молдови – справа доволі темна, але факт є фактом: Його честь прийшов до сільради в образі та подобі безхатченка: в одних лише шортах, брудний і, на додачу, добряче голодний. Це ніби працювало на його версію про те, що він став жертвою викрадення. Правоохоронна система, яку ще нещодавно достойно представляв сам пан Чаус, не залишила його без уваги і силою одразу кількох своїх поважних установ взялася за нього. На честь провести затримання Його честі претендували одночасно НАБУ, НБР та СБУ (цікаво, що такого цінного і державно значимого міг мати добродій Чаус у своїх шортах?). Зрештою, НАБУ повідомило, що скандального суддю затримали в лікарні “Феофанія”. А ще нагадало, що Чауса підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 18 серпня. Так що, принаймні, голод Чаусу вже не загрожує…

Смерть білоруса. Ще одного…

Можна, звісно, пожартувати в стилі “чорного” гумору (“Вы можете уйти, но помните – у нас длинные руки”), але те, що сталося у Києві, на жарти не налаштовує. Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. Білоруський дім в Україні заявив, що за Шишовим стежили і що поліція про це знала. Водночас глава Нацполіції Ігор Клименко заперечив, що Шишов звертався до поліції щодо стеження за ним. Головними версіями смерті білоруського опозиціонера українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства. Близькі загиблого переконані, що накласти на себе руки він не міг і наголошують на тому, що на його тілі були виявлені травми: здерта здерта шкіра на носі, коліні та грудях. Справа, доводилося чути, взята кимось під особистий контроль, але… як свідчить розслідування смерті іншого відомого білоруса – Павла Шеремета – це може мало допомогти…

Спогади про людину, яка відійшла за межу вічності

Дивно, але факт: його, колишнього високопосадовця КДБ, на президентських виборах 1999 р. підтримали колишній політичний в’язень радянського режиму Левко Лук’яненко і КУН. А коли він приїжджав у рамках передвиборної кампанії до Тернополя, то чимало людей (включно зі мною) з великою увагою слухали його виступ на Співочому полі. Послухати таки було що: в інтелекті, аналітичності, образності мови йому, відчувалося, не відмовиш. А в ПК “Березіль” журналістки місцевих видань з великим задоволенням на лицях норовили сфотографуватися з генералом-кандидатом у Президенти. Тепер усі ці спогади стосуються людини, яка відійшла за межу вічності: у віці 80 років через гостру серцево-легеневу недостатність, спровоковану коронавірусом, помер екс-глава СБУ і колишній Прем’єр-міністр Євген Марчук. Для когось, можливо, особа неприйнятна, для когось – суперечлива, однак для багатьох – можливий, але так і не реалізований варіант кращого шляху України…

Тернопілля

Про доходи та акції протесту

Мешканці нашого краю не лише натхненно працюють на благо рідної держави, а й скромно не забувають про себе. Працюють, слід сказати, не задарма: середня заробітна плата штатного працівника в економіці області у червні 2021 року становила 12293 грн, що на 27,7% більше, ніж у червні 2020 року. Ті ж, кому цих доходів чомусь (чому?!) видається замало, організовують сімейний промисел на кшталт того, що його зафіксувала камера спостереження в одному з торговельних закладів Кременця: поки матуся відволікала увагу продавщиці, її донечка непомітно поцупила товар. А коли ж нашим краянам щось не подобається, вони виходять на акції протесту або ж публікують відкриті листи, подеколи доволі сумнівного рівня грамотності. Зокрема, жителі Тернополя вийшли на протестну акцію проти забруднення річки Серет; медики з Монастириська протестували проти заборгованості із зарплати і обдурювання із “ковідними” коштами; святі отці викривали диявольські витівки на музичному фестивалі… А тим часом водій “Volkswagen Passat”, можливо, пригадавши промову О. Бендера під час автопробігу (“Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!”), смачно в’їхав у підводу, яка рухалася попереду…