Досить часто згадую в своїх публікаціях “Пригоди бравого солдата Швейка”, але що вдієш – наше життя нерідко наштовхує на сатиричні асоціації з твором Ярослава Гашека.

Нещодавно, коли прочитав доволі цікаве повідомлення на сайті новин, пригадалася частинка з однієї з численних оповідок веселого вояка: “Я служив у фельдкурата Каца. Так той міг би пропити й ніс між очима… Ми з ним пропили дароносицю і, можливо, самого господа бога пропили б, коли б нам хто на нього щось позичив”.

Сатира (якщо вона, звичайно, не спрямована проти тебе) здебільшого викликає сміх. Втім, жителям одного з сіл на мальовничій Бучаччині сміятися нині навряд чи хочеться. Таке бажання радше може виникнути у стороннього читача. І недаремно – у селі об’єктом продажу виявилося… приміщення сільради. Вкупі з млином та деякими іншими об’єктами. Ну, про усілякий далекий від закону “дерибан” землі доводиться чути мало не щодня, але щоб аж дійшло до будівлі сільради… Тут мені й пригадалися Швейк разом з його фельдкуратом, хоча, звісно, оту земельну оборудку “провернули” не суб’єкти, які безнадійно загрузли в пияцтві, а цілком тверезі й, до того ж, досить меткі й спритні люди з дещо іншою всеперемагаючою пристрастю – до зиску і наживи. Не знаю всіх подробиць, але якщо громада обурена свавільними, на її погляд, діями, як і підозрілою позицією старости села та очільника ОТГ, і вимагає компетентні органи втрутитися у цю каламутну справу, то тут, цілком ймовірно, все не дуже чисто. Що ж, нехай ті самі органи розбираються в цій історії. Мені ж хотілося б задати ряд запитань з категорії риторичних. Зокрема, чому стан війни з лютим, непорядним, абсолютно аморальним ворогом не зробив багатьох з нас добрішими, моральнішими і поряднішими, а зовсім навпаки? Чому ми полюбляємо просторікувати про беззаконня і свавілля на просторах Росії, в той час як на наших рідних теренах законність і справедливість як не ночували, так і зовсім не відомо, чи попросяться колись на нічліг? І чи не є це однією з причин того, що тягар війни розподіляється на наших військовозобов’язаних якось, сказати б, нерівномірно?

Але що вдієш, коли дуже серйозні ділові люди в тилу зайняті вирішенням важливих земельних питань, а держава нерідко перебуває в ролі пасивного спостерігача. Чому так? Може, піти й запитати у сільраді? Так куди ж іти, як її продали?!

Точнісінько як Швейк з фельдкуратом “загнали” дароносницю. Але, на відміну від персонажів Гашека, зробили це люди не в стані алкогольної абстиненції, а з цілком тверезими головами і керуючись точним розрахунком…