Світ

Що дошкуляє ситій Європі

В деяких частинах Європи почався довгоочікуваний спад температур, який приніс полегшення в райони, де протягом майже тижня панувала аномальна хвиля тепла. Вона могла відбити охоту насолоджуватися навіть загальновідомими красотами Італії, Франції та Іспанії. У цих країнах шість днів сильної спеки спричинили величезні пожежі, призвели до забруднення повітря та, згідно з офіційними повідомленнями, забрали життя чотирьох людей. Тепер виснажлива спека почала там спадати, але все ще зберігається у зазвичай більш прохолодній влітку Німеччині, де температура в деяких місцях досягає 39 градусів за Цельсієм. Схоже, ситій та облаштованій Європі взялися дошкуляти не лише нелегальні імігранти з країн третього світу – цьогорічну спеку метеорологи теж пояснюють приходом гарячого повітря з Північної Африки. Вчені попереджають, що глобальне потепління може зробити такі хвилі тепла частішими.

Штраф для… голуба

Голуб може бути не лише символом миру, а й дієво допомогти у випадку якоїсь халепи. У Німеччині водій уникнув штрафу за перевищення швидкості, оскільки в момент фотографування його камерою спостереження перед автомобілем опинився голуб, який затулив обличчя порушника. Слід зазначити, що їхав він зі швидкістю 54 км/год. замість дозволених 30 (уявляю іронічну гримасу на обличчях багатьох наших “шоферюг”). Поліцейські побачили в цьому своєрідний знак долі й вирішили, що зроблене камерою фото не є підставою та доказом для стягнення з водія штрафу в розмірі 105 євро, адже того, хто сидить за кермом, не можна розпізнати через розправлені крила птаха. У поліції, загалом, з гумором поставилися до цього випадку й особливо не переймалися тим, що порушник не сплатить зазначену суму. До того ж, на думку стражів порядку, голуб теж заслужив на штраф, оскільки він також занадто швидко летів…

Червоні лінії від Зеленського

Колишній посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв розповів про сигнали, які президент України Володимир Зеленський отримав від канцлера Німеччини Ангели Меркель та Еммануеля Макрона під час зустрічей. Він вважає, що було дуже важливо представити позицію України й відразу окреслити “червоні лінії” у нашій політиці, зокрема, ставленні до російського агресора. На думку К.Єлісєєва, те, що відбулося у Парижі та Берліні – це так звана “класична дипломатія”, під час якої лідери Франції та Німеччини тестували нового президента України на ті межі компромісу, на які він і його команда готові піти у питанні відносин з Росією. Дипломат зазначив, що вітає той факт, що з боку В. Зеленського була швидка і дуже правильна реакція. На переконання К. Єлісєєва, нам потрібно і надалі діяти таким чином, щоб врегулювання ситуації на Донбасі не відбулося виключно за рахунок українських інтересів.

Україна

Політика без ударів

Український політбомонд обіцяє стати дещо “піснішим” – принаймні в ньому може поменшати ударів “з носка” у голову опонентові, або ж “хуків” справа і прямих “джебів”. Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Володимира Парасюка кандидатом в нардепи на позачергових парламентських виборах. Саме “нарваний” нардеп з Львівщини, який потрапив у парламент на хвилі революційних подій, частенько практикував застосування перелічених вище аргументів у стінах Верховної Ради й за її межами. Відмову в реєстрації Парасюка ЦВК мотивує невідповідністю поданих документів вимогам законодавства. Втім, сам парламентський streetfighter сприйняв неприємну новину доволі по-філософськи й зазначив, що “на Верховній Раді життя не зупиняється”. І що він навіть без мандату депутата не дасть своїм противникам “спокійно жити”. От тільки без захисного панцира у вигляді недоторканності робити це доведеться обачніше…

Гидотна проблема

До переліку всіх наших проблем якось природно і органічно додалася ще одна, надзвичайно гидотна: зростання числа сексуальних злочинів проти дітей. Щорічно в Україні розслідується до 5 тисяч кримінальних справ, пов’язаних з ними. Питання більш ніж актуальне, але, на думку заступника міністра внутрішніх справ В’ячеслава Аброськіна, народні депутати вперто ігнорують законопроект щодо хімічної кастрації педофілів. Сама ідея їм начебто сподобалася, але далі обговорень справа не пішла. Причому, страшнувате слово “кастрація” в даному випадку означає лише введення (причому добровільне) педофілам препаратів, які пригнічують лібідо та сексуальну активність. Подібне уже практикують за кордоном. Вельми гуманний захід, якщо врахувати, що після припинення курсу рівень тестостерону відновлюється, і “кастрат” готовий до нових “звершень” на улюбленій ниві.

Тернопіль

“Непопулярні кроки”

На тижні увагу до себе привернули очільники області та міста. Перший на колегії ОДА змусив згадати давні часи, назвавши дії (чи бездіяльність?) районних властей із будівництва амбулаторій “саботажем”. А щоб у саботажників не було ілюзій стосовно того, що це зійде їм з рук, в. о. губернатора пообіцяв, що вдасться до “непопулярних кроків”. Провинним намісникам у районах залишається радіти, що вони живуть не в 30-ті роки, коли звинувачення у саботажі могло обернутися казна чим, а в толерантному ХХІ столітті. І що оті таємничі “непопулярні кроки” можуть виявитися лише легеньким переляком… Набагато приємнішою видалася зустріч міського голови з молодими активістами у форматі “без краваток”. Вони разом посиділи на зеленій травичці, й мер Тернополя відзначив, що чимало проєктів у місті реалізуються з ініціативи саме молоді. Він також запевнив співрозмовників, що їхні задуми отримуватимуть підтримку з боку міської ради. Залишається лише здогадуватися, чи ініціатива збудувати “стоквартирний культурно-мистецький центр” за “Березолем” теж народилася в якійсь креативній молодій голові…

Ігор Дуда