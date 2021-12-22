Про що не варто забувати під час свят

Прикрашаючи оселю до новорічно-різдвяних свят і встановлюючи ялинку, варто пам’ятати про правила пожежної безпеки.

Про це нагадують в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Щоб під час свят не трапилася пожежа необхідно дотримуватися ряду правил.

– Однозначної відповіді щодо того, яка ялинка безпечніша – жива чи штучна – немає,- каже Віталій Гмиря, начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в області. – При встановленні будь-якої ялинки необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Вона має бути встановлена на стійкій основі. Не можна ставити ялинку у проходах, на шляху евакуації. Прикрашати її треба електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях. В жодному разі не користуйтеся ілюмінацією, яка іскрить або нагрівається. Мінімальна відстань ялинки до горючих матеріалів, предметів, меблів – один метр. Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою та свічками. У приміщені, де є ялинка не користуйтесь бенгальськими вогнями. Їхня температура горіння 1100 градусів, а температура горіння дерев’яних матеріалів – 460 градусів. У громадському приміщенні з ялинкою має бути обладнаний протипожежний куточок.

Основні причини виникнення пожеж на новорічно-різдвяні свята, за даними рятувальників, є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей та твердопаливних котлів, дитячі пустощі з вогнем. Цього року, пожеж спричинених порушенням норм пожежної безпеки при встановлення ялинок та ілюмінацій не було зареєстровано.