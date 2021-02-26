Світ

Перший в історії США

Дональд Трамп отримав підставу для того, щоб: а) полегшено видихнути (ху-у-у…); б) прийняти свою звичну гордовито-зверхню позу. Сенат Сполучених Штатів не знайшов достатньо голосів для того, щоб засудити колишнього президента в межах процесу імпічменту, в якому його звинуватили в підбурюванні до повстання. Усього на підтримку звинувачень Трампа проголосували 57 сенаторів (зокрема й сім його однопартійців з Республіканської партії — це рекорд за історію імпічментів у США), а проти — 43. Для визнання Трампа винним потрібно було б мінімум 67 голосів (тобто ще 10 республіканців мали підтримати звинувачення). Дональд Трамп став першим в історії президентом США, якому імпічмент оголосили двічі — і так само двічі звинувачення проти нього відхилили. Крім того, Трамп — перший президент США, проти якого імпічмент продовжили навіть після завершення його президентства. Сам він відреагував на голосування за визнання його винним у Сенаті, назвавши його”«ще одним етапом найбільшого в історії нашої країни полювання на відьом”.

Смертоносне морозиво для принца

Чи всім батькам відомо, що ласощі можуть нашкодити їхньому дитяті? Батьки британського принца Джорджа (третього в черзі на престол), напевно, й гадки не мали, що улюблене морозиво їхнього сина може таїти велику небезпеку. У Великій Британії чоловіка з явно не англо-саксонським ім’ям Сахайб Абу засудили до 28 років ув’язнення за спробу отруїти семирічнго принца. Зловмисник, як виявилося, знав, яке морозиво любить королівський нащадок і в якому магазині його для нього купують, і задумав, ні більше ні менше, отруїти цілу партію ласощів заради вбивства хлопчика. На щастя, британська служба безпеки (вона, як писав відомий перебіжчик Віктор Суворов, добре вміє давати по руках тим, хто виношує злочинні наміри) спрацювала ефективно і попередила злочин. Це вже не перша спроба запеклих противників королівської сім’ї завдати шкоди її представникам. Минулого року з’явилася інформація, що терористи з “ісламської держави” стежили за матір’ю Джорджа, яка нерідко сама купує продукти в супермаркеті.

Україна

Міністр, Мінфін і МВФ

Ще під час служби в армії довелося чути про одне військове правило: якщо навіть командир помилився, він не повинен визнавати це перед підлеглими, а має продовжувати наполягати на своєму – задля збереження власного авторитету. Міністр оборони Андрій Таран на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про затримку виплат військовослужбовцям, переплутав міністерство фінансів з Міжнародним валютним фондом. “Кошти всі виплачуються в тому числі і на оздоровлення. Але є певна затримка. Про неї – це питання не до мене, його краще направити в МВФ” , – заявив він. Присутній на прес-конференції Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак підказав голові Міноборони, що йдеться не про МВФ, а про український Мінфін. Але пан міністр зовсім заплутався і став одночасно згадувати обидві установи: “Це Міністерство фінансів має узгодити з МВФ”. Хомчак знову вказав йому на помилку, додавши, що “МВФ – це трохи інше”. Після деякої паузи глава оборонного відомства засміявся і попросив вибачення за свою помилку…

Неординарні турботи різних розмірів

Чимало всіляких турбот у Міністерства юстиції. Он тюрми треба цивілізувати до такого рівня, щоб елітні злочинці мали змогу за свої чесно зароблені гроші почувати себе…ну, майже як удома, і ще багато усіляких клопотів. Деякі з них, сказати б, досить неординарні. Серед конфіскованого майна, що їх Мін’юст виставив на аукціон в Дніпропетровській області, опинилася і спідня жіноча білизна. Аж 34 лоти з жіночими трусами різних розмірів — від М до ХХХL – Мін’юст пропонує придбати за прийнятну ціну. Стартує вона від 19,41 грн за одні трусики; вибирати можна з-поміж різних кольорів, трьох марок та кількох моделей. Можна обрати моделі з мереживом, можна — зі вставками, можна — з бантиками. За найдорожчі — чорні — доведеться віддати мінімум 29,12 грн. В умовах проведення торгів зазначається, що поглянути “вживу” на труси можна у зберігача, яким є відділ державної виконавчої служби у Кривому Розі, за попереднім дзвінком. Щоправда, чи є на місці кабінки для примірювання, не уточнюється.

З таким щастям – і на волі!

Нерідко, коли трапляється якась приємна, але малоймовірна подія, кажуть: “Це майже те саме, що виграти у лотерею”. З лідером Радикальної партії Олегом Ляшком ще в 2017 р. стався саме такий щасливий трафунок: він аж тричі (!), за його словами, вигравав значні суми, роблячи ставки на результати футбольних матчів. Мимоволі згадується фраза, мовлена Остапом Бендером підпільному мільйонеру Корейку: “Дивовижна ви людина – все у вас в порядку! З таким щастям – і на волі!”. Тим часом відшукалися (відшукалися, чорти б їх забрали!) люди, які поставили під сумнів оте дивовижне букмекерське щастя головного радикала. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що екс-нардеп Олег Ляшко у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571 045 гривень. “В НАЗК провели перевірку і встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету. І було кримінальне провадження, він мав бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний суд скасував статтю”, – заявив Новіков.

Тернопілля

Головне – Меморандум

Друковані ЗМІ “файного” міста існують не лише для того, щоб у них щось загортати, а й щоб містяни їх читали. Там можна знайти дуже мудрі речі. Зокрема, в одному з останніх номерів популярного видання довелося прочитати думку місцевого очільника про те, що “проросійські телеканали могли закрити раніше, якби влада керувалася державницькими інтересами, а не договорняками”. Подумалося: а якби громади районів міста, де зводилися і зводяться скандальні новобудови, активніше протестували проти цих “договорняків” – дивись, не зазирали б просто у вікна нині височенні будівлі, які часом дратують не менше за проросійські телеканали. Дратує (точніше сказати, непокоїть) обивателів і те, що у помешканнях їхніх співгромадян останнім часом розвелося надто багато таких господарських речей, як гранати Ф1, РГО, РГД5 а також тротил і гексоген. Та все це зрештою, не головне. Головне те, що Тернопільщина та Івано-Франківщина підписали Меморандум про співпрацю. Тепер можна сподіватися, що тісніше об’єднуватимуть нас не лише спільні культура, духовність і ментальність, а й проблеми з COVID-19, які загострилися в сусідній області й, не виключено, плавно перейдуть у нашу…