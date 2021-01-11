Ситуація з коронавірусом у Тернополі і, зокрема, зі ставленням до цієї проблеми різних прошарків і груп населення трохи нагадала сцену з радянської комедії “Джентльмени удачі”.

Пригадуєте: трійці засуджених на чолі з “лже-Доцентом” – Леоновим організували нібито справжню втечу з колонії. Вони повзуть по купі щебеню, і їхній ватажок запитує, де арматурний цех. Герої С.Крамарова і Г.Віцина одночасно показують в протилежні напрямки. Врешті-решт, всі троє опиняються зовсім не в тій автомашині, в якій планувалося (“А говорил – порожняком пойдем”).

Сьогодні на сайті з’явилася не надто втішна новина: голова ОДА вдруге заразився коронавірусом. Відчуваєш і суто людське співчуття до свого ближнього, бажаєш йому якнайшвидшого одужання, і водночас якось аж здригаєшся від того, наскільки підступна, недостатньо досліджена і просто незбагненна ця інфекція. Майже 90-річна людина може перенести її без якихось помітних симптомів і наслідків (якщо не рахувати, що такий вік – це вже, як правило, суцільна болячка), а значно молодших отой клятий мікроорганізм вкладає у важкому стані в ліжко й під апарат ШВЛ а у гірших (і не дуже рідкісних) випадках – в домовину.

На своїй сторінці у Facebook очільник області пише, грунтуючись на власному сумному досвіді, що COVID-19 – не чиїсь жарт і не вигадки, а більш ніж серйозна річ. І принагідно просить відповідально поставитися до карантинних обмежень, оскільки для їхнього введення є вагомі підстави.

Зовсім протилежну мету переслідують підприємці, які сьогодні планували зібратися на акцію протесту біля будівлі ОДА. Вони вимагають скасувати локдаун під приводом забезпечення гарантій конституційного права на працю. Можна було б в нинішніх епідемічних умовах назвати цей довід навіть демагогією, однак людей теж можна зрозуміти: під загрозу поставлене саме існування їхнього бізнесу а отже, за великим рахунком – їхнє виживання.

І у голови ОДА, і у підприємців – свої, як їм здається, неспростовні логічні міркування. Однак вони в даному випадку вступають у суперечність між собою.

То де ж він, отой арматурний цех: там, чи там? “Е-е-е”, – спересердя махнув рукою “Доцент” – Леонов і поліз разом зі своїми спільниками зовсім не в ту автівку. Залишається сподіватися, що нам усією громадою вдасться знайти більш прийнятний для всіх вихід з нинішньої суперечливої ситуації.