Політика, в тому числі й українська, знає випадки, коли до неї долучався хтось із тих, хто раніше ганяв м’яч по зеленому прямокутнику поля. Олег Блохін свого часу виступив у ролі “весільного генерала” у “Громаді”, СДПУ(о) та компартії, а Андрій Шевченко, як жартували дотепники, погано зіграв головою, взявши участь у провальному проєкті Наталії Королевської “Вперед, Україно!”. А відомий у недавньому минулому німецький футболіст турецького походження Месут Озіл вирішив розпочати політичну кар’єру на своїй історичній батьківщині. Він стане кандидатом у депутати турецького парламенту від правлячої партії, лідером якої є президент Туреччини Реджеп Ердоган. Свою кар’єру футболіста Озіл завершив у березні поточного року. У 2009 – 2018 роках він виступав за збірну Німеччини, з якою став чемпіоном світу 2014 року.

Якщо ти щасливо уникаєш на полі захисників-костоломів, то це не є гарантією, що тілесні ушкодження не спіткають тебе деінде. Нападник римського “Лаціо” та збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, коли їхав на автомобілі по Риму разом із двома доньками. Land Rover Defender, яким він керував, врізався у трамвай, що, за словами футболіста, проїхав на червоне світло світлофора. Машина футболіста вщент розбита, а трамвай зійшов із рейок. У ДТП постраждали 12 людей, серед яких – пасажири та водій трамвая. Доньки Іммобіле не постраждали. “Лаціо» офіційно повідомив, що у Іммобіле пошкоджений хребет і і складний перелом ребра. Його стан, як повідомляється, задовільний. Однак – для піших прогулянок десь на Via Giulia, а не для виступів на полі, адже .пошкодження можуть виявитися достатньо серйозними для того, щоб не дозволити відомому форварду повернутися у футбол.

Найбільше в топових європейських лігах заробляють арбітри з Іспанії, які в середньому на рік мають удвічі більший дохід, ніж їхні колеги з Англії. Зокрема, зарплата іспанського арбітра в Ла Лізі складає 12,5 тисяч євро на місяць. До цього додаються премії за кожен проведений матч (4,2 тисячі євро для рефері в полі та 2,1 тисячі євро для рефері на VAR). У середньому в Іспанії арбітр отримує 20 призначень на матчі Ла Ліги за сезон як головний арбітр плюс 10 – як рефері VAR. Існують також додаткові гонорари. Наприклад, за матч Ліги чемпіонів головний арбітр отримує близько 7 тисяч євро. Минулого року найбільш високооплачуваним рефері світового футболу виявився іспанець Антоніо Матеу Лаос, який отримав 335 тисяч євро доходу від своєї діяльності. Цікаво, що серед топ-5 європейських ліг у середньому найменше заробляють арбітри з англійської Прем’єр-ліги, які програють у цьому аспекті не лише іспанцям та італійцям, а й німцям із французами.

На обличчі цього чоловіка – вираз праведного обурення і запитання: “Ну, чого вам від мене потрібно!?”. Однак не завжди все так, як здається на перший погляд. Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення щодо тренера Олександра Севідова у справі про договірні матчі команди “Суми”. Українська асоціація футболу повідомила, що CAS залишив без змін рішення Апеляційного комітету УАФ, який довічно заборонив Севідову займатися будь-якою футбольною діяльністю (спортивною, адміністративною та іншою). “Договорняки” у “Сумах” виявилися далеко не першим гріхом Олександра Володимировича. Сам Севідов, який у “Сумах” обіймав посаду консультанта тренерського штабу, неодноразово заперечував свою провину. Справа триває з 2019 року, коли ФК “Суми” було позбавлено професійного статусу за договірні матчі. Крім того, різні дискваліфікації за “договорняки” отримали тренери, гравці та функціонери клубу.

Відомий хорватський фахівець Славен Біліч може очолити збірну України. Він начебто розглядається як можливий варіант на випадок, якщо УАФ вирішить призначити когось замість в.о. Руслана Ротаня. За інформацією хорватських ЗМІ, Біліч зацікавлений у тому, щоб повернутися до роботи з національними командами та очолити збірну України. Повідомляється також, що фінансовий аспект не буде для нього проблемою. Водночас колишній головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич вважає, що “синьо-жовтих” має очолити вітчизняний фахівець, а не іноземець. “Думаю, що має працювати хтось із наших тренерів. Хтось, хто знає український футбол. Важко сказати щось про Біліча – він хороший тренер, але це інша країна і невідомо, як він себе покаже. Це не так просто. Коли буде справді сигнал, що йому пропонують, то можна буде про щось говорити. А поки що – це лише чутки”, – сказав він.