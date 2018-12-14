Про рекорди, загрози і сльози: хроніка тижня від “За Збручем”

14/12/2018 Розмір тексту:

Світ

Сльози Ангели Меркель

Сентиментальність притаманна переважній більшості жінок. Німкені – не виняток. Канцлер Німеччини Ангела Меркель втерла сльозу, дивлячись, як її однопартійці з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) протягом 20 хвилин аплодують після її промови. Промови не зовсім звичайної: багаторічний лідер партії оголосила про те, що залишає керівний пост у ній. “Я не народилася ні канцлером, ні главою партії і завжди намагалася сумлінно виконувати свою роботу”, – зазначила фрау Меркель у своєму прощальному слові. Її наступницею на посаді лідера ХДС стала Аннегрет Крамп-Каренбауер (мабуть, важкувато буде запам’ятати). Вона вважається протеже канцлера й має прізвисько “Міні-Меркель”. Для нас, українців, більш суттєвою є жорстка позиція наступниці А.Меркель на посту глави партії та, як прогнозують, на посаді канцлера стосовно Росії. Зокрема, нещодавно вона виступила за закриття портів для російських суден у відповідь на “керченську кризу”.

“Головний шпигун Америки” – про загрозу для України

Одкровенням колишніх розвідників прийнято вірити. Особливо – легендарним, як от ветеран ЦРУ Джек Девайн, якого ще називають “головним шпигуном Америки”. Він висловив думку, що В. Путін намагається повернути вплив Росії на міжнародній арені, який би не поступався впливу СРСР. І саме в цьому, на думку Девайна, полягає загроза для України. “Щоб повернути вплив, порівнянний з тим, який мав СРСР, Москві потрібен контроль над країнами-сусідами – відзначив він, – однак у Путіна стара і короткотривала стратегія, розрахована на внутрішнього споживача. Він не набуває союзників, натомість плодить число своїх ворогів”. Девайн також додав, що відкрита війна проти України буде для Кремля занадто дорогим і , до того ж, безуспішним проектом. Разом з тим “головний шпигун” порадив Україні бути сильною не лише у військовому аспекті, а й зміцнювати інші державні інститути.

Україна

Ще одна гучна справа згасла, як бенгальський вогонь

Скидається на те, що ще одна гучна кримінальна справа лопнула наче мильна бульбашка. Або згасла як бенгальський вогонь – саме підхожа аналогія для передноворічної пори. Саме в цю пору одіозний екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров отримав приємний сюрприз: окружний адміністративний суд Києва постановив позбавити його отої неприємної приставки “екс” і поновив на колишній посаді. Підстава – порушення процедури звільнення. На початку березня 2017 року Насірова заарештували. За даними слідства, він причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень», які завдали державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Втім, довго зображати тяжкі муки, лежачи на ношах під пледом, VIP-чиновнику не довелося: суд передбачив можливість застави в 100 мільйонів гривень, яка й була внесена турботливими родичами. Тепер Насіров готується знову сісти в своє крісло, в якого, однак, вже ніби є новий господар. Чергова колізія?

Нардеп-фізик вдало спрямував вектор сили

Нардеп Олег Барна – людина спортивна. Окрім захоплення класичним поліатлоном, він останніми роками встиг продемонструвати громадськості вправність у пауерліфтингу (виніс з-за трибуни тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка). Надмірних зусиль, з огляду на вагу (фізичну) лідера “Народного фронту” для цього не знадобилося, а от галасу наробило чимало. Опісля депутат від Тернопільщини показав, що володіє і навиками екстремального драйвінгу, протаранивши в центрі Києва власним авто трамвай. А зовсім нещодавно випускник фізмату ТНПУ виявив і вміння спрямувати вектор сили своєї правиці просто у щелепу опонента під час прямого ефіру на телеканалі “Рада”. Суперник – нардеп від “Свободи” Юрій Левченко – теж не з лика шитий: свого часу підпалив у туалеті Верховної Ради димову шашку, викликавши у колег легку паніку. За словами співробітників телеканалу, під час цього “обміну думками” було пошкоджено телевізійне обладнання. Цікаво: відшкодовувати учасники дискусії будуть на пару, чи таки визначать головного винуватця?

Люди біднішають, політики багатіють

На думку голови громадської організації “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна, через неефективне управління й ту саму корупцію український бюджет втрачає 26 млрд. доларів одноразово і додатково 8 млрд. доларів щороку. Для кращого розуміння, 26 млрд. доларів – це 8 років забезпечення ЗСУ або ж 6 років забезпечення охорони здоров’я українців. За ці гроші можна було б переоснастити армію надсучасною зброєю або ж значно покращити якість державних та комунальних медичних послуг. Щодо можливих благ з 8 млрд. щорічних втрат, то за ці гроші можна було б в декілька разів підвищити зарплати вчителям і медикам, виплати при народженні дитини, а також майже наполовину збільшити пенсії всім пенсіонерам. За словами В. Шабуніна, зростання заробітків українців не передбачається. Навпаки – вони зменшуватимуться через інфляцію та зниження купівельної спроможності гривні. І від того, що ми стаємо біднішими, багатіють корумповані політики.

Тернопілля

Нові “рекорди”

“Книга рекордів Тернополя”, якою не натішиться місцеве керівництво, може поповнитися ще одним досягненням. Звершене воно було хоча й і не в самому місті, та все ж на теренах нашого славного краю: пристрій TruCam зафіксував авто, що рухалося зі швидкістю 132 км/год замість дозволених 50 км/год. Цифра справляє враження, особливо якщо врахувати, що порушник-рекордсмен, швидше за все, махне рукою на можливі санкції й продовжуватиме в тому ж дусі. Справляють враження і цифри у поліцейських звітах про домашнє насильство: лише минулого місяця складено 30 протоколів, а впродовж року патрульні виїжджали на 800 таких викликів. Втім, є й значно приємніша, сказати б, надихаюча звістка. Теж частково пов’язана з цифрою: Президент нагородив мера орденом “За Заслуги” ІІІ ступеня. Отже, є ще до чого прагнути. Радіє “файне місто” – особливо та його частина, що проживає біля скандально-славетних (чи славетно-скандальних) новобудов, історія з якими триває і які, не виключено, стали одним із приводів для нагороди. От тільки в цифрових величинах оту радість виразити важкувато…

Ігор Дуда