Світ

“Закручування гайок” у цифрах

Попри по-батьківському турботливі та заспокійливі заяви Владіміра Путіна на прес-конференціях, російська влада не відмовляється від тактики “закручування гайок” навіть за дуже віддаленої перспективи якоїсь загрози собі. У Москві під час розгону мітингу, учасники якого вимагали допустити на вибори в міську думу опозиційних кандидатів, поліція затримала 1373 людей. Спинам, ребрам і головам 77 з них добряче дісталося від палиць правоохоронців. Серед затриманих виявилося 42 неповнолітніх і 18 журналістів. Після затримання активістів почали розвозити у 70 відділків поліції, в яких 152 особи змушені були провести ніч. Багатьом затриманим не давали води та їжі й довго тримали в автозаках, температура в яких досягала 40 градусів. Повідомляється також, що до затриманих не допускали адвокатів і не дозволяли брати з собою в камери медикаменти. У ПАРЄ, куди нещодавно повернули Росію, висловили з цього приводу “глибоке занепокоєння”. У Кремлі, мабуть, схопилися за серце…

Відро помиїв від колишньої

Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук, який працює зараз в тренерському штабі російського “Зеніта”, має проблеми з законом. Як повідомила його колишня дружина, проти нього порушено дві кримінальні справи в Німеччині, де він раніше виступав за мюнхенську “Баварію”. Рекордсмена збірної України за кількістю зіграних матчів німці начебто звинувачують в несплаті аліментів і шахрайстві. Від колишніх благовірних здебільшого важко очікувати чогось схвального на свою адресу, тому для А. Тимощука навряд чи було сюрпризом величеньке відро помиїв, що його вилила йому на голову ще недавно кохана і єдина. За словами жінки, Анатолій “нахабно брехав у суді”, надав фіктивні документи з її підробленим підписом і дав неправдиві свідчення під присягою. Крім цього він, за свідченням своєї колишньої “половинки”, сховав у Росії майже всі кошти, які заробив за кар’єру, віддав у чужу власність всі частки в бізнесі, який відкрив в Росії, і нерухомість, придбану раніше. І тепер, як стверджує “спокушена і покинута”, бреше, що у нього нічого немає…

Україна

Прикол чи серйозно?

Вчорашня новина була доволі несподіваною: керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення. В самому Офісі цю інформацію не підтвердили, зазначивши, що це “жарт Богдана”. Текст заяви, оприлюднений на сайтах, справді видається чимось схожим на “прикол”: “Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання” – ідеться в ній. Але якщо усе це цілком серйозно, то причиною такого демаршу керівника Офісу навряд чи є повідомлення телеведучого Андрія Пальчевського про те, що йому довелося бачити Богдана в ресторані у вельми “цікавому” вигляді. Сумнівно також, щоб ця заява стала наслідком того, що під час одного з останніх публічних виступів А. Богдана комірець його сорочки якось неоковирно визирав з-під вилоги піджака – наче у слюсаря ЖЕКу, який вперше в житті одягнув краватку. Екс-депутат Верховної Ради Сергій Лещенко припустив, що Богдан міг звільнитися через те, що його відставка є “умовою зустрічі Зеленського і Трампа”. Також це може бути наслідком петиції, підписанти якої стверджують, що А.Богдан “не має права обіймати посаду глави Офісу президента на підставі закону “Про очищення влади”.

Скандал у поліції дійшов до Президента

Хто служив ще в радянській армії, пригадує напис біля караульних приміщень: “Действуй по уставу – завоюешь честь и славу”. Це означало: всади увесь ріжок АК у п’яного, який преться на твій пості і щось мукає у відповідь на категоричне “Стой! Стрелять буду!” – і отримаєш подяку разом з відпусткою. Патрульні поліцейські у Дніпрі, які теж намагалися діяти згідно зі службовим статутом, замість подяки отримали проблеми. Вони насмілилися зупинити за порушення ПДР автомобіль начальника управління поліції області Віталія Глуховері. Водій відмовлявся визнавати факт порушення і не показував правоохоронцям посвідчення, а натомість викликав спецпідрозділ КОРД. Прибувши на місце події, спецслужбовці затримали поліцейських та відвезли їх до… кабінету Глуховері, де пан генерал провів з ними дружню розмову, дохідливо пояснивши, що серед рівних у нас є ще “рівніші”. Сталося це ще у вересні минулого року, але лише тепер відео поширилося у соцмережах. Розрахунок, можливо, був на швидку на розправу руку нового президента? Якщо так, то він виправдався: Володимир Зеленський зажадав від глави МВС Арсена Авакова негайного звільнення провинного генерала, що й було зроблено.

Хто реформуватиме реформоване?

Виконувач обов’язків глави МОЗ Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич можуть втішити одна одну з приводу не дуже приємної звістки: їхні посади надалі, швидше за все, будуть змушені обходитися без них. Про це повідомив голова штабу “Слуги народу” Олександр Корнієнко. На місце У.Супрун розглядається кандидатура засновника мережі приватних клінік “Борис” Михайла Радуцького. А Л. Гриневич, як передбачається, замінить експерт Сергій Бабак. Обоє кандидатів є народними депутатами за списками “Слуги народу”. За словами О. Корнієнка, у М.Радуцького “є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров’я”. С.Бабак, у свою чергу, розробляє законопроекти в сфері освіти, тому теоретично (?) може стати міністром. “Більшість наших пропозицій щодо освіти вдосконалюють реформу нової української школи. Що ж стосується охорони здоров’я, то “відкрутити” реформу назад буде важко, але її треба ретельно проаналізувати, тому що до неї ще більше питань, ніж до освітньої”, – додав О. Корнієнко.

Тернопіль

Відлуння виборів і особлива атмосфера

Життя після виборів повертається у звичну колію, хоча відлуння електоральних перегонів ще чути. Можливо, під впливом недобрих передчуттів, викликаних наступом нових сил і можливістю проведення вже у цьому році місцевих виборів, високий виборний очільник виступив у популярному друкованому виданні із проникливим зверненням до громади стосовно того, що свобода повинна йти пліч-о-пліч з відповідальністю. Майже як відоме визначення часів СРСР: “Свобода – це усвідомлена необхідність”. Що стосується ремонтників громадської вбиральні у парку “Топільче”, то вони поставилися до роботи дуже відповідально: поміняли накриття, кабінки, сантехніку, освітлення… Тільки от чомусь згадуються “12 стільців” і діалог Остапа Бендера та Кіси Вороб’янінова (“Я ношу этот пиджак 15 лет, и он все как новый!” – “Скоро он не будет как новый!”). Звички і схильності наших громадян навряд чи обіцяють новому закладу тривале “сяюче” майбутнє – це вам не Німеччина і навіть не Туреччина. Створило певну інтригу й повідомлення на сайті про учасників фестивалю “Файне місто”, які проживали у наметах, де “царює особлива атмосфера вільних людей”. Це, даруйте, як: кожна з кожним? кожен з кожним? чи – груповим методом?

Ігор Дуда