Світ

Закрита політика

Є політика відкрита – та, що звучить з трибун чи на прес-конференціях після спільних зустрічей. А є політика закрита, яка, відповідно, на закритих зустрічах і проголошується. Під час візиту до Києва держсекретар США Майкл Помпео спершу заявив, що Америка не відмінить санкції проти Росії доти, доки не будуть відновлені територіальна цілісність і суверенітет України. Це було мовлено після зустрічі з главою українського МЗС Вадимом Пристайком. В той же час довелося прочитати, що на іншій зустрічі, яка була закритою, М. Помпео дав зрозуміти, що Крим втрачений для України назавжди. “Крим втрачено. Світові гравці це розуміють. Україна віддала Крим, а Росія не з тих, у кого можна щось забрати”, – начебто сказав він. Жорстокий реалізм? Можливо. США лише роблять вигляд, що тиснуть на Росію? Не виключено. Неточність перекладу? Теж може бути. Але як бути з отим “Україна віддала Крим”? Це доводилося чути і від багатьох наших політиків…

Гарні імена з поганим характером

Сабіна, Ельза, К’яра – гарні жіночі імена. Особливо останнє, що викликає нечіткі асоціації з інтимною обстановкою десь у барі й красивими склянками з коктейлем, на який дуже довго хочеться дивитися, перш ніж випити. Гарні імена, та от характер у тих “баб” препаскудний. Ураган з такою триєдиною назвою (яка з них і де більше лютує – не беруся сказати) обрушився минулого уїк-енду на європейський континент. Те, що здебільшого вважалося привілеєм Японії чи східного узбережжя Північної Америки, сповна проявило себе у старенькій Європі. Стихія викликала серйозні перебої в транспортному сполученні, проблеми зі зв’язком. На десятках дільниць залізничної мережі через повалені вітром дерева було зупинено рух потягів. Закрито для відвідувань зоологічні сади, кладовища, міські парки; було відмінено ряд матчів у АПЛ, Бундеслізі, чемпіонатах Нідерландів і Бельгії. І найтрагічніше – загинуло щонайменше шестеро людей…

Збочена дипломатія

До службових обов’язків дипломатичного представника в якійсь державі, вочевидь, входить встановлення якомога тісніших контактів з її громадянами. Консул України у молдовських Бельцах поставився до цієї справи вельми ретельно і, сказати б, сумлінно. Настільки, що наразився на звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови. Такі речі особливо не заохочуються ніде, в тому числі й у нашій сонячній виноробній сусідці, отож молдовська сторона попросила, щоб український консул не залишав територію країни на час проведення слідчих дій. Високоповажного дипломата не затримали, оскільки в нього…, правильно, дипломатичний імунітет. МЗС України не стало чіпляти на любителя молоденьких дівчаток ангельські крила і відкрило з приводу цього випадку дисциплінарне провадження, на час якого дипломат відсторонений від виконання посадових обов’язків. Може, йому варто сконтактуватися для отримання юридичної консультації з любителем консервувати валюту в слоїках – суддею Миколою Чаусом, який уже давненько живе у Молдові?

Україна

Кваліфікована порада

На щастя, не всі наші народні обранці – невиправдані популісти і користолюбці, здатні думати лише про власну кишеню і власні захцянки. Зустрічаються (саме так слід визначити) серед них і такі, які здатні дати простому громадянинові кваліфіковану пораду стосовно того, як виправити його становище. І не просто виправити, а навіть кардинально поліпшити. Нещодавно соцмережі й телеефір збурив випадок із представником “Слуг народу” Євген Брагаром. Уважно вислухавши скарги жінки пенсійного віку на її проблеми, він запропонував їй позбутися частини рухомого майна – продати собаку (бажано – елітної породи), щоб заплатити за газ. Нічого не вдієш – чимось завжди доводиться жертвувати… Очевидно, на думку пана депутата, користь від цього має бути подвійна: з’являться зайві гроші а ще жінка позбавить себе можливих скарг сусідів на агресивного псюру…

Що буде далі?

Якщо до 2050 року не доконають ціни, політики і не порозбігаємося хто куди, то, може, жити стане легше? Не кваптеся – як прогнозують кліматологи, саме до того часу кількість опадів у нас збільшиться на 20%. На додачу Україні загрожують аномальні зливи. Зміни середньорічної температури повітря в Україні майже вдвічі перевищують показники у світі та Північній півкулі. За останнє століття середньорічна температура в Україні зросла на 2 градуси Цельсія, і темпи її підвищення зростають. Від цього, пояснюють фахівці, швидше зношується дорожнє покриття (справді шкода, таке хороше куди не кинь оком – і зноситься – І.Д.) а залізничні рейки також перегріваються і приходять в непридатний стан. Страшнувато? Можливо. З іншого боку, може, ці “страшилки” хтось навмисно поширює, щоб навести народ на думку: не нарікайте на нинішні проблеми й негаразди – дивіться он, що буде далі…

Тернопіль

Химерне коло замкнулося?

Дуже “закручені” речі трапляються в житті. Після нашумілої масштабної операції з затримання наркоторговців розчулені депутати міськради на своїй сесії звернулися до Генпрокурора і глави МВС з пропозицією відзначити силовиків, які її провели. Не буду сперечатися щодо професіоналізму й сміливості цих хлопців, але… пані й панове депутати аплодують людям, які затримали тих, які свого часу, серед інших, створювали “силовий тиск” на протестувальників під час акцій, пов’язаних із сумнівними забудовами. Рішення про які приймалися тими самими свідомими депутатами. Химерне коло замкнулося? Щодо інших новин із “силової” сфери: батьків майбутніх призовників відтепер не гарататиме по голові звістка, що їхніх синів доставлено у військкомат внаслідок чогось дуже схожого на викрадення – міністр оборони Андрій Загороднюк пообіцяв, що цій ганебній практиці буде покладено край. А ще на Тернопіллі живе людина, яку цілком легітимно можна заносити у Червону книгу: мешканець Чорткова знайшов на вулиці чималу суму порозкиданих злодіями під час крадіжки коштів і відніс їх у міськраду. Респект.

Ігор Дуда