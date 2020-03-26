Нині на голови українців щодня обвалюється величезний масив інформації про коронавірус. Втішного і оптимістичного у ній не надто багато – відчуття таке, що головні біди ще попереду (хоча дуже хотів би помилитися). Он і карантинні заходи продовжені до 24 квітня, а далі – хто його знає…

Що запам’яталося з отого бурхливого потоку повідомлень, попереджень, застережень? Виявляється, спалах коронавірусу передбачила ще болгарська провидиця Ванга – вона говорила про катастрофу, що станеться в “дзеркальному році”. Для нині сущих єдино можливий рік із дзеркальним відображенням цифр – саме 2020. Те, що напророкувала сліпа ясновидиця, читати страшнувато (“Планета отримає від жовтої раси такий страшний вірус, що можуть загинути мільйони людей”), однак невеличкий оптимізм у схильних беззастережно вірити у її передбачення може вселити те, що вона побачила винахід рятівної вакцини через три місяці після спалаху хвороби. Незрозуміло лише, який період вважати спалахом: той, що був у Китаї, чи той, що зараз в Італії?

Втім, Ванга була не єдиною в своїх похмурих пророцтвах – з’явилася також інформація, що і Біл Гейтс ще 5 років попереджав про загрозу вірусу, який зненацька атакує всю планету і розпочне свій гоміцид з Китаю.

Ще один момент, який привернув увагу: часте (аж до нав’язливості) повторювання на деяких телеканалах повідомлень про благодійницькі подвиги на Закарпатті голови політради опозиційної платформи “За життя” Віктора Медведчука і його дружини. Чарівна Оксана Марченко, виявляється, може не лише підбирати чоловікові краватки для офіційних зустрічей (про що він сам довірливо розповів на одній з телепередач у студії свого ж телеканалу), а й зі знанням справи закуповувати все необхідне людям в нинішніх умовах, починаючи з масок (і, можливо, туалетного паперу). Звучить це все, звісно, зворушливо; до того ж, зізнаюся, відчуваю певну особисту вдячність В.Медведчуку – свого часу його спілка адвокатів трохи полегшила мені життя, коли довелося зіткнутися з місцевою прокурорсько-суддівською кастою. Але отой політичний піар, яким відгонять інформації про допомогу Закарпаттю, здається зовсім невчасним перебором. В. Медведчук, до речі, не єдиний у цьому. Екс-президент Петро Порошенко, відчувши, що новій владній команді зараз ніколи займатися складанням тексту оголошення йому про підозри і закупивши в рамках діяльності свого фонду реанімаційне обладнання для лікарень кількох міст (респект за це), не проминув нагоди кинути камінь в бік чинної влади – ось, мовляв, який я енергійний і оперативний, а ви, нехлюї… Втім, може, я просто не розбираюся у тонкощах політичної стратегії, в якій для самоствердження може бути використано все.

А що, приміром, може використати наша правоохоронна система в умовах карантину і надзвичайної ситуації для впливу на тих, хто їх нахабно порушує? Судячи з повідомлень в інформаційних телепрограмах і на сайтах – те ж, що й у звичайних, так би мовити, мирних умовах: скласти протокол. Як от під час виявлення забороненої роботи магазину-ломбарду в центрі міста. Повідомляється, що порушникам “загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.”. Із місцевого досвіду відомо, що “загрожує” не завжди означає “реально стягнено” – існують різні шляхи “вирішення питання”. Цікаво, китайці теж у себе довго “тягнули гуму” зі своїми “китайськими попередженнями”, чи діяли рішуче і жорстко, що й допомогло їм збити хвилю страшної зарази? А ще пригадався мені сп’янілий від “халявного” коньяку генерал – супутник Штірліца у поїзді. Зокрема, його слова: “Я заповідав дітям: нехай буде проклятою будь-яка демократія в нашому рейху… Чим більше в нас свобод, тим швидше нам хочеться СС…, загального страху”.

Страх у нас зараз вже є – щоправда, завдяки COVID-19. Є й гнилувата, недорозвинена демократія і безлад (ситуація в аптеках з масками і дезінфектантами а також нерідке нехтування приписами карантину це підтверджують), які можуть добряче прислужитися коронавірусу в його спустошливій і руйнівній “роботі”.

Можуть призвести до того, що пророкованої Вангою вакцини дочекаються далеко не всі…

Ігор Дуда