120 років з дня народження талановитого художника, уродженця Тернопільщини минуло сьомого липня. До цієї дати у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї підготували фотодокументальну виставку «Маляр українського колориту».

В експозиції представлено експонати, які «розповідають» про життя і творчість художника. Це – особисті речі митця: палітра, пензлі, шпатель, репродукції робіт, каталоги персональних виставок, буклети, афіша, книга-альбом «Михайло Мороз. Mychajlo Moroz», фотографії із сім’єю, друзями, а також за роботою у майстерні та інші.

– Михайло Мороз великий митець і одни з найкращих колористів, передусім – портретист, – розповіла Марія Луцька, науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи ТОКМ. – Значну частину свого життя прожив і творив в США. Написав більше двохсот портретів, серед них – портрети митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосипа Сліпого, отамана УСС Никифора Гірняка, мами Параскеви, дружини Ірини, сина Ігоря та автопортрети. Один із його автопортретів зберігається у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Михайло Мороз у своїй творчості ставив наголос на більш вільний підхід до інтерпретації баченого, де домінуючим елементом є інтуїція і особисте відчуття мистцем довкілля, а особливо його колориту. У своїх роботах він передав найтонші нюанси градації кольорів. Ось як охарактеризував художник Святослав Гординський творчість Михайла Мороза: «не малює, а просто атакує полотно масивними, пастозними навалами фарб. І вже не природу малює, а ту колосальну вітальну силу, яка двине тими природніми фарбами”.

Народився художник, за словами Марії Луцької, в селі Пліхів на Тернопільщині. Навчався у мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові. Від перших днів навчання із головою поринув у життя школи. Вирізнявся активною життєвою позицією, був визнаний кращим учнем, отримав стипендію для навчання в Парижі.

Джерелом творчого збагачення і професійного росту для Михайла Мороза були мистецькі студії в паризькій Академії Жуліана, а згодом у Національній Академії мистецтв. У Франції він захопився творчістю Поля Сезанна, багато малював, відвідував музеї та виставки модерністів, познайомився з митцями Анрі Матісом, Антуаном Бурделем.

Новий етап у біографії Михайла Мороза розпочався у серпні 1935 році під опікою великого мецената української культури Андрея Шептицького. Митець працював офіційним портретистом митрополита Андрея Шептицького та інших церковних достойників. На запрошення владики оселився на Святоюрській горі.

У 1944 році емігрував у Словаччину, Німеччину, а з 1949 року – в США. Спроба адаптувати свою творчість в американське середовище, увінчалась успіхом і широким визнанням. Результатом наполегливої праці митця в Америці стало п’ять персональних виставок. Також твори Мороза експонувалися на виставках у музеях Європи. До 1985 року він отримав вісім престижних нагород і став почесним членом Академії Мистецтв у Римі.

Виставка «Маляр українського колориту» діятиме у музеї до 16 липня.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці

Ольга Трач