Світ

Червоні ліхтарі змінять прописку?

Для когось це, можливо, стане справжнім шоком, але… власті Амстердама підтримали рішення мера Фемке Халсеми про закриття богемного кварталу червоних ліхтарів у центрі міста. Уряд має намір перенести квартал за межі історичної частини і повністю змінити туризм в столиці Нідерландів. Ф. Халсема стала першою жінкою на посту мера Амстердама. Перед тим як виступити з проектом змін вона багато спілкувалася з мешканцями центру столиці, власниками бізнесу і навіть з жінками певного роду занять, якими славиться квартал червоних ліхтарів. Її програма розвитку міста включає ще й ліквідацію численних кав’ярень, в яких можна без проблем придбати марихуану. Остання ідея, щоправда, викликала спротив через побоювання, що це призведе до зростання вуличної торгівлі наркотиками. Влада Амстердама відзначає, що місто надто сильно асоціюється з наркотиками і проституцією, тому вони хочуть змінити цей стереотип, давши змогу туристам насолоджуватися архітектурою та історичною складовою.

Підтримка за підтримку

Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська, котра раніше старанно оминала тему приналежності Криму, заявила, що підтримує територіальну цілісність і незалежність України, частиною якої, згідно з законом, є й Крим, який, за її словами, “декілька років де-факто контролюється Росією”. Про це йдеться у її зверненні до Верховної Ради України, в якому вона також попросила підтримати “демократичну Білорусь” і висловила сподівання на зустріч з керівництвом нашої держави. “Ми цінуємо вашу допомогу тим білорусам, які були змушені залишити свою країну. Для них Україна стала другим домом”, – зазначила вона. Опозиціонерка подякувала українцям за “солідарність і допомогу білоруському народу” і закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організаціях. С.Тихановська також висловила сподівання на те, що співробітництво між Україною і Білоруссю буде “плідним і довготривалим, якщо це стане цінністю і пріоритетом”.

Коронавірус зазіхнув на святе

Пандемія коронавірусу впливає на, здавалося б, непорушні основи. Зокрема, як вважає голова Папської ради зі сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох, вона змусила багатьох засумніватися в існуванні Бога. “Жахливі страждання і смерть великої кількості людей набагато сильніше порушують питання про існування Бога, ніж будь-які теорії філософії Просвітництва”, – зазначив він. На думку кардинала, шок від пандемії можна порівняти з враженням від великого землетрусу в Лісабоні в 1755 році, коли загинуло близько 100 тис. людей. “Та подія поставила під питання багато переконань, і навіть виникли сумніви щодо доброти та всемогутності Божих”, – сказав представник Ватикану, нагадавши вислів, що з’явився тоді: “Страждання – це скеля атеїзму”. Його занепокоєння викликає і те, що пандемія позначилася на церковному житті на базовому рівні: люди були обмежені в можливості здійснювати богослужіння під час локдауну, або зовсім позбавлені її. В зв’язку з цим кардинал поставив під сумнів те, що всі парафіяни повернуться в храми після скасування обмежень.

Україна

Холодний душ для влади

Переговори України з МВФ про перегляд програми співпраці і отримання нового траншу, що тривали з перервами від грудня, закінчилися. Хотілося б додати ще в радянському стилі, що пройшли вони в конструктивному дусі й відкрили нові перспективи співробітництва сторін, але… заважає одне “але”: виділенням Україні грошей ці перемовини не закінчилися. Все, наскільки відомо, вперлося в питання прогресу у впровадженні реформ. Точніше, його відсутності. Аналітики відзначають, що проблемними пунктами вкотре вже стали так звана боротьба з корупцією і безнадійно хвора судова система. А ще додають, що заява МВФ про завершення місії в Україні є для нашої влади “холодним душем”. Експерти вже підраховують негативні наслідки від відсутності угоди з МВФ і прогнозують, що грошей до літа точно не буде. Між тим, у Мінфіні стверджують, що конструктивний діалог з фондом триває…

Садистка в білому халаті

Якщо запитати будь-кого з маленьких дітей, до якого з лікарів вони найбільше бояться йти, можна безпомилково передбачити, що більшість назве стоматолога. Грунтуюся на досвіді власного дитинства, хоча навряд чи зараз щось особливо змінилося. Але, як виявилося, у маленьких пацієнтів приватної стоматологічної клініки у Рівному були вагомі додаткові причини боятися відвідин кабінету молодої лікарки. У неї був вельми своєрідний метод усування зубного болю – вона просто… била і залякувала дітей. Відео зі справжніми тортурами маленьких відвідувачів були опубліковані в YouTube і викликали обурення громадськості. Відомо щонайменше про три сім’ї потерпілих, з якими зараз працюють адвокати. Шоковані батьки звернулися до поліції, яка розпочала розслідування. Сама ж медичка з вельми “новаторським” підходом до педіатричної стоматології, як свідчать її дописи у соцмережах, впевнена у власній правоті й пояснює цю справу підступами недоброзичливців, які, мовляв, намагаються перешкодити їй, молодій та успішній…

Тернопілля

Правоохоронцям – респект

Що б там хто не казав, українці таки товариський і щедрий народ. Мешканців Тернопілля це стосується повною мірою. Он один з них нещодавно хотів дати хлопцям в уніформі $100, а другий мав намір розщедритися аж на $3000. Просто так, з дружніх почуттів і від щирого серця? Ну, не зовсім так. Перший з них сподівався таким чином уникнути відповідальності за керування автівкою із вмістом алкоголю в крові, що в 10(!) разів перевищував норму. Другий же, керівник одного з місцевих підприємств, хабарем з трьома нулями хотів позбутися притягнення до криміналу. Та от біда – правоохоронці не спокусилися (респект їм за це). А декілька більш “відморожених” бандюків примудрилися навішати на власну шию цілий ланцюжок звинувачень – їм оголосили підозру за п’ятьма статтями кримінального кодексу: розбій, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та позбавлення волі або викрадення людини. Зловмисники ще, напевно, мають дякувати нашому законодавству, яке передбачає поглинання менш суворого більш суворим, а не їхнє арифметичне складання докупи – вирок років так на 50-60 звучав би вельми ефектно.