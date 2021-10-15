Світ

Урок політичної етики

Урок політичної етики для території, розташованої на схід від країни вальсів і штруделя: 35-річний канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що йде у відставку. Він не став пояснювати причини цього кроку, але відомо, що останніми тижнями главу австрійського уряду закликали подати у відставку на тлі корупційного скандалу, пов’язаного з очолюваною ним Австрійською народною партією. Йдеться про його ймовірну причетність до корупційних схем п’ятирічної давнини, зокрема, підозру в підкупі австрійського таблоїда Sterreich для позитивного висвітлення партії Курца. В Україні з такими тяжкими гріхами С.Курц, мабуть, видавався б біблійним праведником, особливо на тлі діянь наших топ-політиків, але у тій Австрії якісь свої, дивні для нас неписані правила і звичаї. “Щоб розв’язати патову ситуацію, відійти вбік, я попросив команду Народної партії обов’язково продовжити роботу”, – заявив Курц. Він, до речі, обійнявши посаду канцлера в 2017 р., став наймолодшим на той час главою держави в світі.

Покарання за… сміливість

Звичайна людська сміливість, виявляється, теж може підлягати покаранню: у США жінку зі штату Іллінойс засудили до чотирьох днів тюремного ув’язнення за те, що не втекла, коли ведмідь гризлі з трьома ведмежатами підійшов на небезпечну відстань. 25-річна Саманта Дерінг визнала себе винною в тому, що навмисне наближалася та фотографувала диких тварин на відстані 91 м. Її також на рік позбавили ​​права на відвідування Єллоустонського національного парку. Крім цього, жінку звинуватили й у цілому букеті інших порушень: годуванні, дотиках, роздратуванні, залякуванні та в тому, що вона навмисне тривожила диких тварин. Втім, ці звинувачення суд відхилив. Окрім вироку до тюремного ув’язнення, суд зобов’язав Дерінг виплатити штраф у розмірі 1 тис. доларів і внести 1 тис. доларів у фонд захисту дикої природи. До речі, прізвище у порушниці теж майже підходяще: якщо б змінити в нім одну букву (з Dering на Daring), то вийшло б “зухвала”.

Україна

З’ясування стосунків чи перепалка рівних?

Це може нагадувати з’ясування стосунків після доконаного факту, або ж звичайну перепалку вже рівних за статусом нардепів але… екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков звинуватив представників фракції “Батьківщина” у домовленостях з Офісом президентом щодо голосування за його відставку з посади спікера. Мовляв, “Батьківщина” ввійшли в коаліцію до “Слуги народу”. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”. Представник “Батьківщини” Іван Крулько заперечив слова Разумкова. “Ні в які коаліції ми не збираємось, і таких ні розмов, ні переговорів не велося і не ведеться”, – наголосив він . “Батьківщина” підтримала відставку, бо йдеться про представника фракції “СН”, – пояснив нардеп. Він зазначив, що за головування Разумкова порушувалися права опозиції, ухвалювалися закони з порушенням Регламенту і Конституції. Разумков у боргу не залишився і нагадав, що “Батьківщина”, яка нібито перебуває в опозиції, голосувала за призначення міністрів та ухвалення бюджету.

Різні точки зору

Згідно з повідомленням “Європейської солідарності”, у Козині на Київщині десятки молодиків (себто “тітушок”) проривалися в будинок експрезидента, лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка (можливо, хотіли передати вітальний лист?). А за даними поліції, в отому самому Козині відбулися акції двох громадських організацій “з різними точками зору на політичні події в країні”. 60 правоохоронців прибули до села для забезпечення громадського порядку. Силовики повідомили, що між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, “який поліцейські швидко припинили”. Представниця “ЄС” Ірина Геращенко в свою чергу зазначила, що відбулися сутички, а політсила Порошенка звернулася до радника-уповноваженої з прав дитини з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією “убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях”.

Смерть з відтінком таємничості

Про небіжчиків, як казали ще в Стародавньому Римі, не говориться нічого, або ж говориться лише добре. Хороше, загалом, правило, але дотриматися його вдається не завжди – інакше може спотворитися правда. Хоча й вона не завжди буває потрібною… У крові померлого нардепа з групи “Партія “За майбутнє” 33-річного Антона Полякова виявили алкоголь та метадон. Депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення ПДР. “Швидка” не змогла його реанімувати. Одразу ж в студіях політичних програм з’явилися різні конспірологічні версії стосовно причин смерті молодого чоловіка; довго і докладно обговорювали, чи може настати летальний кінець від 300 г горілки (Нестор Шуфрич і Юрій Камельчук спільними зусиллями дійшли висновку, що не може); подія викликала значний резонанс, можна сказати, збурила суспільство. Смерть з відтінком таємничості – один з тих випадків, який завжди збурює його…

Тернопілля

Стабільний рух по колу

Елегія золотавої осені навіває думки про те, що все в цьому житті минає. І водночас – що все рухається по колу, залишаючись в рамках певної стабільності. Серед її проявів для мешканців краю – складна епідемічна ситуація (не в останню чергу – завдяки спільним зусиллям отих самих мешканців). Пік захворюваності на COVID-19, за прогнозами фахівців, має припасти на середину листопада. А до того часу ті зі свідомих обивателів, котрі недовго вирішують для себе дилему – чекати, коли тебе завезуть в реанімацію на апарат ШВЛ, чи потрапити в неї, врізавшись в дерево чи автівку на зустрічній смузі – щосили порушують елементарні ПДР. Протягом місяця у краї зареєстровано понад двісті аварій, у яких постраждали понад три десятки людей. Заклики на кшталт “кожен з вас відповідальний не лише за себе, але й за інших”, напевно, не надто дієві. Тим часом, з огляду на непоодинокі претензії пасажирів, у міськраді пояснили, чому кошти за проїзд у громадському транспорті списуються вночі. Пояснили, мабуть, зі знанням справи – іноді складається враження, що в шановній установі багато рішень приймається під покривом ночі, тобто темряви…