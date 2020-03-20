Світ

Космічний виток у політичній кар’єрі

Валентина Терешкова, та сама “наша Валя”, як її захоплено називав увесь СРСР, перша в світі жінка-космонавт з позивним “Чайка”, а нині – член “Єдиної Росії”, зробила несподіваний для багатьох і майже космічний виток у тепер вже політичній кар’єрі депутата Держдуми. Здавалося б, харизматичній особистості, чиїм іменем названий кратер на Місяці й навіть одна з малих планет, вже достатньо слави і визнання. Тим більше, що висловлена нею ініціатива викликала шквал несхвальних відгуків з боку росіян. Полягала ж та її ініціатива в тому, що вона запропонувала після набуття чинності оновленої Конституції “обнулити” попередні президентські терміни Владіміра Путіна, давши таким чином йому змогу, “як і будь-якому громадянину”, обиратися знову. Передбачаючи, що до неї з цього приводу одразу виникне багато запитань, В.Терешкова повідомила, що виступити з цією ініціативою її попросили “прості люди, а не політичні кола”. Однак серед тих “простих людей” виявилося і чимало таких, хто в соцмережах різко висловив своє несхвалення її вчинком.

Футбольний “король” у… парагвайській тюрмі

Один з кращих футболістів за всю історію, неперевершений “технар” бразилець Роналдінью нині не тренує якусь команду, не навчає тонкощам своєї віртуозної техніки молодих гравців і не пише книгу спогадів. Він бере активну участь в турнірах в… парагвайській тюрмі. В цій країні його разом з братом заарештували за підробку паспорта. Парагвайська Феміда виявилася доволі немилосердною до футбольної зірки і присудила їй пів року “неба в клітинку”. При цьому адвокати Роналдінью наполягали на домашньому арешті, наголошуючи на тому, що у їхнього підзахисного серйозні проблеми зі здоров’ям, однак суд не взяв ці аргументи до уваги, побоюючись, що брати-підроблювачі паспортів можуть втекти в Бразилію, яка не екстрадує своїх громадян Парагваю. Отож наразі “Чаклуну з Порту-Алегрі”, “Королю” і “Чарівнику” (так називали Роналдінью впродовж його футбольної кар’єри) залишається хіба що тішити своєю нев’янучою майстерністю в’язнів і персонал парагвайської “тюряги”. Її адміністрація виявилася великодушною, і за перемогу в турнірі команда Роналдінью отримала приз – 16-кілограмове копчене порося…

Україна

Пані Генеральна прокурор(ка)

Віктор Чумак недовго тішився статусом в. о. Генпрокурора – на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали призначення на цю посаду Ірини Венедиктової. Вочевидь, пам’ятаючи, як нещодавно новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль як міг відбивався від звинувачень парламентських феміністок у недотриманні гендерної рівності при формуванні уряду, парламентарі вирішили доповнити одну-єдину “спідницю”в Кабміні жінкою на архіважливій посаді Генпрокурора (цікаво, як її слід називати згідно з новими нормами правопису – може, “пані Генеральна прокурорка”?). За кандидатуру І. Венедиктової проголосувало 269 народних депутатів. Під час свого виступу у ВР ще кандидат(ка) на пост головного законника (ниці) країни заявила, що “кожен юрист в державі повинен стояти на принципах верховенства права”. І що “в Україні немає політичних переслідувань”. І що всі справи, які можна швидко і законно завершити, будуть завершені. А ще – що “злодій повинен сидіти в тюрмі”. Хотілося б вірити. Але щось стримує…

Кріще вірус, аніж слідчий?

Екс-президент Петро Порошенко вчергове проігнорував виклик на допит до слідчого ДБР і обрав собі приємніше, на його погляд, проведення часу: полетів у Іспанію. Чи воно справді приємніше в світлі нахабного наступу на Піренеї коронавірусу – це питання дискусійне, але, вочевидь, загроза знайомства з COVID-19 видалася колишньому гарантові менш небезпечною, ніж розмова зі слідчим. Останній, за повідомленням ряду ЗМІ, мав намір вручити П.Порошенку підозру в одній з кримінальних справ і вимагати арешту екс-президента. Наразі невідомо, чи перебуває ініціатор надання томосу в Іспанії, чи полетів кудись далі. Відзначають також, що залишити Україну П.Порошенко вирішив майже одразу після того, як ВР відправила у відставку Генпрокурора Р. Рябошапку. “Після того” не завжди означає “через те”, та все ж…

Світові буде не до нас?

Навряд чи хтось думав в кінці грудня минулого року, коли в провінції центрального Китаю були виявлені перші випадки пневмонії невідомого походження, що невдовзі це стане бідою планетарного масштабу. Але – сталося. І кінця цій напасті наразі не видно. На думку політолога Руслана Бортніка, нинішня пандемія коронавірусу, крім усіх інших проблем для світу, є ще й потужним ударом по глобалізаційних процесах у ньому. Усі багаторічні напрацювання в цій сфері, всі плани і проекти щодо дедалі тіснішого єднання і стирання кордонів цілком реально можуть піти прахом, адже тепер країни прагнутимуть якомога більше ізолюватися одна від одної. Коронавірус без допомоги законів, прикордонників, митників і поліції призупинить міграційні процеси. Погрожує ускладнитися і становище України, яка буде залишена наодинці зі своїми проблемами, в тому числі й відносинами з нахабно-агресивним північним сусідом – Європі й світові буде просто не до нас…

Тернопіль

Всі підозрюють всіх

У зв’язку з останніми подіями Тернопілля стало краєм, де всі підозрюють всіх. Принаймні, в ОДА повідомляють, що у всіх, хто повернувся з-за кордону, підозрюють коронавірус. Тріумфальна хода COVID-19 світом, однак, не відбила у тернопільських заробітчан бажання поїхати в пошуках “довгого злотого” у Польщу, отож банки і далі в облозі. “Тут коронавірус, там коронавірус, а сім’ю треба годувати”, – ось їхній слоган. Дивуватися нічому: в середньому в області на одне робоче місце – 7 безробітних. Втім, загроза, що нависла над усіма, зовсім не змушує деяких суб’єктів відмовлятися від звичних патологічних пристрастей. Написана на будівлях реклама наркотиків, яку регулярно ліквідовують громадські активісти, так само регулярно з’являється знову. А в жіночій душовій кабінці гуртожитку одного з університетів виявили приховану камеру – вочевидь, постарався якийсь закоренілий збоченець-візіоніст або ж шантажист-початківець…

Ігор Дуда