«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія).

“Прикмета: настав листопад – чекай грудня”

Вельми тонке спостереження. Раніше якось не звертав на це увагу…

“Найбільше тарганів – на політичній кухні”

І, на жаль, навіть новітній Insect Control Express (без запаху) не зарадить…

“Хто стверджує, що гроші можуть зробити все, зробить все задля грошей”

… і ще й приставить руку до серця і заспіває гімн.

“Що можуть зробити закони в політиці без моралі?”

А справді, що можуть?

“Політику замовляють не ті, хто платить податки, а ті, хто платить політикам”

Податки вони теж, очевидно, не схильні акуратно сплачувати.

“Сила в політиці хороша лише тоді, коли ти правий”

…інакше отримаєш Майдан і – і передчасне прощання з улюбленими страусами.

“Моє краще, ніж наше”

Правило, якого більшість дотримується, але воліє про це мовчати.

“Надто м’яких законів рідко дотримуються, надто суворі – рідко коли застосовують”

Побачимо, що там вийде хоча б з Пашинським і Гладковським.

“Кажуть…” – це вже половина брехні”

… і – стиль роботи багатьох журналістів.

“19 листопада – Міжнародний чоловічий день і Всесвітній день туалету. Це чиясь глибока мудрість чи чийсь підступний жарт?”

Якщо друге, то чи не можна перенести свято 8 березня на 15 липня – День гінеколога?

Ігор Дуда