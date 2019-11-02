«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія).
“Прикмета: настав листопад – чекай грудня”
Вельми тонке спостереження. Раніше якось не звертав на це увагу…
“Найбільше тарганів – на політичній кухні”
І, на жаль, навіть новітній Insect Control Express (без запаху) не зарадить…
“Хто стверджує, що гроші можуть зробити все, зробить все задля грошей”
… і ще й приставить руку до серця і заспіває гімн.
“Що можуть зробити закони в політиці без моралі?”
А справді, що можуть?
“Політику замовляють не ті, хто платить податки, а ті, хто платить політикам”
Податки вони теж, очевидно, не схильні акуратно сплачувати.
“Сила в політиці хороша лише тоді, коли ти правий”
…інакше отримаєш Майдан і – і передчасне прощання з улюбленими страусами.
“Моє краще, ніж наше”
Правило, якого більшість дотримується, але воліє про це мовчати.
“Надто м’яких законів рідко дотримуються, надто суворі – рідко коли застосовують”
Побачимо, що там вийде хоча б з Пашинським і Гладковським.
“Кажуть…” – це вже половина брехні”
… і – стиль роботи багатьох журналістів.
“19 листопада – Міжнародний чоловічий день і Всесвітній день туалету. Це чиясь глибока мудрість чи чийсь підступний жарт?”
Якщо друге, то чи не можна перенести свято 8 березня на 15 липня – День гінеколога?
Ігор Дуда