Світ

Поговорити “по душам” не вийде

Періодичні спроби президента Франції Макрона і канцлера ФРН Шольца поговорити з Путіним “по душам” на тему припинення війни наразі дають нульовий результат. Більше того – створюють в російського правителя відчуття, що до нього ледь не йдуть на поклін. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що вести переговори з Путіним можливо, але не Захід, а сам російський президент має ініціювати такий контакт. “Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним, а про те, щоб він сам хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки Росії й так допомагати Україні, щоб Путін змушений був вести перемовини “, – вважає польський президент. Він також додав, що санкції проти Росії повинні діяти доти, доки Україна не скаже, що їх можна скасувати, а Захід повинен усвідомити, що вести справи з Москвою так, як раніше, вже неможливо. “Соромно слухати, що не можна принижувати Росію і що треба дозволити їй зберегти обличчя, адже це вона напала і вбиває. Розповіді Росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, а раніше – у Грузії та Сирії, є огидною пропагандою”, – зазначив А. Дуда.

“Російська машина… сточується”

Нам, українцям, які часто чують сигнали повітряної тривоги, думки про безнадійну слабкість Росії, можливо, й не здаються нині надміру переконливими. З іншого боку, солідний європейський військовий діяч навряд чи буде просто плескати язиком. Адмірал Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великобританії, вважає, що стратегічно Росія вже програла і стала слабшою державою, ніж була до вторгнення. “Це була жахлива помилка. Росія ніколи не зможе взяти Україну під контроль”, – зазначив він. На думку Радакіна, хоча Росія ще здатна на тактичні успіхи у наступні тижні, її армія вже витратила 25% сухопутних сил на невеликі здобутки і починає відчувати проблеми з технікою і сучасними ракетами. А останні тактичні успіхи російських сил на Донбасі, на думку адмірала, стали можливими великою ціною та за рахунок концентрації на цих напрямках значних сил. “Російська машина поступово сточується, вони просуваються по 2-3-4 кілометрів на день”, – зазначив Радакін. Звучить, звичайно, обнадійливо. Хоча думки і відчуття у Лондоні і, приміром, на Печерських пагорбах можуть дещо відрізнятися…

Справжній Шольц

Істинну сутність політиків збагнути буває нелегко. Приміром, кому, на перший погляд, можуть належати ці слова: “Санкції, які були запроваджені проти Росії, залишаться чинними доти, доки не буде досягнуто справедливої ​​угоди з Україною”? Прем’єру Великобританії Джонсону? Президенту Польщі Дуді (часто згадую в цьому випуску свого однофамільця)? Ні – їх промовив (з належною рішучістю в голосі й у очах) канцлер Німеччини Олаф Шольц. Той самий, котрий нині частенько чує на свою адресу звинувачення у недостатньо послідовній політиці щодо Росії. А то й ще гірше – в тому, що егоїстичні економічні розрахунки у нього превалюють над міркуваннями європейської та світової безпеки. Поза тим, Bundeskanzler наполягає на тому, що у розмовах з господарем кремля неодноразово говорив про неприпустимість “продиктованого миру”. А також про те, що рівень справедливості будь-яких угод може визначити лише сама Україна – це, за його словами, “не може і не диктуватиме ніхто в Європі”. А ще він додав, що Німеччина не змириться з анексією Криму, оскільки “це було б порушенням міжнародного права”. То який же справжній Herr Scholz?

Україна

Для себе, найріднішого

В чому не відмовиш українському люду? В тому, що за будь-яких умов він не забуде про себе, найріднішого. І навіть в тяжких обставинах відшукає можливість відшукати засоби і лазівки, щоб вдовольнити власний апетит. Як повідомляється, правоохоронці фіксують непоодинокі факти розкрадання гуманітарної допомоги. Найсолідніших розмірів вони сягнули у Києві та Львівській області, хоча не мають наміру пасти задніх шахраї Харківщини та Кіровоградщини (чи не прикро липкоруким спритникам славного Тернопілля, що їх цього разу не згадали?). Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Наразі про підозру повідомлено аж… 29 особам. Найчастіше, за словами міністра, шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають “гуманітарку” у вигляді різних товарів. Ще одна відпрацьована схема – збір великих сум на евакуаційні маршрути, які існують лише у злочинно хитрих головах зловмисників…

Час для перемовин

Будь-які перемовини з Росією здаються нині не те що малореальними, а неможливими – своїм варварством країна Путіна просто вибиває з-під них грунт. Однак Сергій Рахманін, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що за певних умов момент для них може настати. На його думку, це станеться тоді, коли складеться критична ситуація для Росії. “Що я розумію під критичною ситуацією? Це – величезна втрата ресурсів, збройних і людських, які неможливо швидко відновити. Плюс – перший ефект від санкцій. Вони ще не почали діяти. На якомусь етапі їхній економіці буде боляче, а зараз їй навіть ще й свербіти не починало. Деякі фахівці вважають, що наприкінці року будуть перші ознаки. Тобто, з одного боку, буде боляче економіці, а з іншого – будуть втрати, які треба буде відновити, але не буде чим. В такій ситуації Путін буде шукати якийсь передих. Передих – це перемир’я. Це не означатиме, що війна закінчиться – вона може призупинитися на певний час, але він все одно буде збиратися йти далі”, – поділився своїм пророцтвом екс-журналіст екс-“Дзеркала тижня”.

Тернопілля

Недоліки демократії

На сайті новин довелося прочитати повідомлення про те, що “служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших відомств активно протидіє проявам…”. Виявилося, що в даному випадку силові структури протидіють не вилазкам диверсантів чи “законсервованих” агентів Росії, а доморощеним бовдурам, які оприлюднюють відео ракетних та авіаційних ударів противника, діючи таким чином в його інтересах. Ще раз подумалося про недоліки незрілої демократії, адже за тоталітарного режиму згаданим недоумкам, мабуть, забракло б духу займатися отаким самопіаром. Не менш цікаве й інше повідомлення: “Митники запобігли вивезенню за кордон 104 тисяч доларів США. Таку суму громадянка України планувала провезти через пункт пропуску”. Втім, найцікавіше – далі: “Наразі вирішується питання щодо документування (???) виявлених фактів порушення митних правил”. Тим часом патрульні за два тижні вручили потенційним рекрутам 2558 повісток. Порушники комендантської години, схильні до сімейного насильства і несплати аліментів, а також любителі “п’яної” їзди можуть отримати можливість пройти курс корекції поведінки в лавах ЗСУ. З точки зору поборників прав людини, можливо, юридично не зовсім стерильно, але – справедливо. А деінде чолов’яга взяв та й пальнув пізно увечері з мисливської рушниці з власного балкону. Навіщо? Хто його знає. Може, недопив, а може – щоб порозганяти чортиків, які вже почали згруповуватися в кутках кімнати…