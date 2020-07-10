Світ

Історія з іншого світу

Для українського обивателя, який ніяк не дочекається обіцяних новою владною командою “посадок” топ-корупціонерів, це може здатися майже казковою історією із зовсім іншого світу, але… Паризький суд присудив колишньому прем’єр-міністру Франції й кандидату в президенти Франсуа Фійону 2 роки тюрми і ще 3 – умовно. Він також повинен заплатити 375 тис. євро штрафу. Така кара впала на голову ще недавно шановного “сітуаєна” (тобто, громадянина) через фіктивні робочі місця, на які він, перебуваючи при владі, прилаштував свою дружину. Про madame Fillon суд, до речі, теж не забув, хоча вона, можна сказати, відбулася легким переляком – трьома роками умовного терміну ув’язнення. Франсуа Фійон, котрий в порівнянні з гріхами української еліти, можливо, виглядає біблійним праведником, також позбавлений права посідати протягом 10 років виборні посади. Адвокати обіцяють опротестувати це рішення суду, але неслабкого удару по репутації політика таки завдано…

Відповідальність для кішки

Такий вияв “порозуміння” людини і велетенської кішки більше “пасував” би якійсь місцині в Індії, Пакистані чи десь в Хабаровському краї Росії. Однак стався у стовідсотково європейській і цивілізованій Швейцарії. Співробітниця зоопарку в Цюріху померла після нападу амурської тигриці. Тварина раптово напала на 55-річну жінку в той момент, коли остання перебувала у вольєрі. Прибулі на місце рятувальники змогли відлякати хижачку за допомогою перцевого газу і забрати постраждалу. Але, незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося. За фактом нападу поліція, прокуратура і фахівці інституту криміналістики почали розслідування. Їм належить з’ясувати, чому співробітниця і тигр опинилися у вольєрі одночасно. Можливо, смугасту кішку запідозрять в якомусь підступному задумі й притягнуть до відповідальності?

Україна

Пляжі без коронавірусу

Пляжі в Одесі й на Херсонщині навівають спогади про минулий рік, коли слова “коронавірус” ще ніхто й не знав. Безтурботність і легковажність українців просто вражає попри те, що, згідно з даними ВООЗ, середнє число позитивних тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення в Україні значно вище, ніж в Європі. “У світі щодня зростає кількість хворих, і ми не можемо сказати, що пандемія йде на спад. У Західній Європі ситуація трохи поліпшується, у Східній – стає гіршою, і є сильні спалахи в Північній та Південній Америці, тобто вірус продовжує подорожувати світом” – зазначив представник ВООЗ. “Багато що залежить від кожного з нас – як ми дотримуємося гігієни рук і чи носимо маски. Тільки таким чином ми зможемо подолати коронавірус” – додав він. Ніби й просто. І водночас для багатьох чомусь надзвичайно складно.

Непотрібні реформи

Чому ми живемо так, як живемо? Відповідь, на перший погляд, проста: тому що не проводяться реформи. А скільки вже довелося бачити при владі різних “реформаторських” команд – важко й згадати. Обіцянок усіляких реформ і докорінних змін теж довелося майже за 30 років почути чимало. Всі вони були загорнуті в привабливі, солоденькі й приємні для ока чи вуха обгортки. Однак, на думку відомого економіста Олександра Охріменка, українцеві для нормального життя зовсім не потрібні усілякі реформи. Найбільше, чого він потребує – точно знати, кому і скільки занести. А ще краще – мати кума, який може усе “порєшать”. А коли починаються усілякі зміни і гірше того – їхня лавина, то це руйнує його усталену й звичну систему координат суспільних відносин. Вона реально дуже схожа на своєрідний феодальний устрій, але наш народ звик жити в ньому. Більше того – почуватися в такій атмосфері цілком комфортно. А йому все торочать про реформи і про реформи…

Складнощів менше не стало

Визнання Іраном своєї відповідальності за збиття літака “МАУ” в січні цього року не особливо полегшило для України розслідування обставин цієї трагедії. Недаремно ще тоді наше МЗС зазначало, що Іран – “складна країна”. За пів року складнощів у цій справі менше не стало. Українська сторона зараз фактично наосліп веде розслідування подробиць авіакатастрофи над Тегераном – без доступу до місця вчинення злочину та його свідків, у таких же умовах, як щодо окупованих територій Криму і Донбасу. Наразі Україна очікує відповідей від Ірану на чотири запити про міжнародну правову допомогу, які були надіслані ще в перші місяці після трагедії. Детально з’ясувати причини катастрофи авіалайнера повинна допомогти експертиза, включно з вивченням даних з космічних апаратів, однак це – непростий і довготривалий процес. Нещодавно Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці “чорних скриньок” літака, збитого іранськими військовими.

Тернопілля

Покарання за пригрішення

“Жінка небита, як хата невкрита”, – стверджує народна приказка, яка нині має шанс бути оголошеною “сексистською”. Самі пані та панянки не надто щасливі від таких виявів уваги й піклування, про що свідчить понад три тисячі звернень з приводу домашнього насильства. Однак чоловіки продовжують гнути своє, а дехто з них наставляє свою благовірну на “шлях істини” за допомогою… рушниці, як це зробив один з краян, розсерджений, на його думку, лінощами дружини. Тема покарання за різні “прогрішення”, взагалі, є чи не домінуючою останнім часом. Через порушення карантину оштрафовані понад пів сотні рестораторів і підприємців. Патрульні складали адмінпротоколи на водіїв маршруток, які працювали без масок і перевозили більше пасажирів, ніж дозволено. З вулиць “файного міста” почали евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі (іноді складається враження, що таких переважна більшість). А Служба безпеки України припинила, мабуть, доволі прибутковий бізнес групи ділків, які налагодили незаконну вирубку дерев цінних порід в промислових масштабах.

Ігор Дуда