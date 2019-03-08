Про піднесене, романтичне і не дуже: хроніка тижня, що минає

08/03/2019 Розмір тексту:

Світ

Мільйон доларів за сина терориста

“Яблуко від яблуні недалеко падає”, – кажуть у народі. Або ж ще ближче до теми: “Який татко, таке й дитятко”. Татко на імя Усама бен Ладен десь там в ісламському раю Джанаті може пишатися одним зі своїх численних нащадків. Хоча б за те, що США оголосили нагороду в розмірі $1 млн за інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження Хамзи бен Ладена, одного з лідерів “Аль-Каїди”. Американці діють в своєму звичному стилі й зазначають, що мова йде про “будь-яку країну світу”. Х.бен Ладен був офіційно оголошеним членом “Аль-Каїди” в 2015 р. і не забарився виступити з погрозами на адресу США. Останні, навчені сумним досвідом 11 вересня 2011 р. і пам’ятаючи, що в Штатах є чимало височенних і знаменитих будівель, вирішили, мабуть, не чекати, коли люблячий син перейде до конкретних кроків, щоб помститися за татуся, і заходилися діяти на випередження.

Білоруси – проти злиття з Росією

Остання велика прес-конференція Аляксандра Лукашенка начебто підтвердила зовсім незайве для нас небажання входити до складу Росії. Раніше “бацька” достатньо поіронізував над черговою ідеєю-заскоком В.Жіріновского просто розділити Білорусь на декілька областей і включити в РФ, а тепер недвозначно заявив, що більшість білорусів проти злиття з Росією. “Якщо нині винести на референдум питання про об’єднання двох держав і, як багато хто в Росії каже, включення Білорусі до складу Росії, 98% проголосують проти”, – сказав білоруський лідер. Він, щоправда, похапцем обмовився, що це не означає, що суспільство “налаштоване проти Росії”. “Виросло нове покоління, і старе теж зрозуміло, що ми можемо жити й розвивати співробітництво в зовсім іншій формі, як рідні й близькі”, – резюмував А. Лукашенко. Аналітики однак зазначають, що пускати “рідних і близьких” російських олігархів до себе “бацька” наміру зовсім не має…

Україна

Героїчні звершення без визнання

Героїчні (на його думку) звершення голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва во славу національної енергетики чомусь ніяк не можуть знайти суспільне визнання. Встановлена ним собі (й верхівці менеджменту компанії) премія з багатьма нулями за нібито блискучу перемогу в Стокгольському арбітражі над “Газпромом” вже віддавна є приводом для серії злостивих жартів (ох вже ті заздрісники…). А тепер ось Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду голови правління, давши А. Коболєву зрозуміти, що насолоджуватися інтер’єром власного кабінету він може до 22 березня – терміну завершення чинного контракту. Конкурс стартує 23 березня і триватиме впродовж 30 календарних днів. При цьому була висловлена така вже зовсім неприємна для Коболєва думка, що справу в Стокгольмі виграв не він, а команда юристів, у тому числі міжнародних. Вона, за словами Прем’єр-міністра, залишиться працювати. Але – вже, напевно, з новим головою правління.

Умови для правди: чому лише зараз?

За 3 тижні до виборів ходи основних конкурентів можна порівняти з виступом у бліц-турнірі. Часу на обмірковування обмаль, а помилковий хід (чи бездіяльність) можуть дорого обійтися. Досхочу наслухавшись звинувачень у сприянні чи потуранні “любим друзям”, Президент Петро Порошенко вибрав, на його думку, найзручніший момент, щоб спростувати їх. Вибрав – і звільнив Олега Гладковського, ім’я якого останніми днями на телеканалах стало ледь не лайливим, з посади першого заступника секретаря РНБО. Повідомив про це гарант із притаманною йому урочистістю в поставі й голосі: “Якщо є доведена вина, не рятують ні посада, ні зв’язки, ні прізвища, ані давнє знайомство з Президентом. Всі рівні перед законом. Це мій принцип… Всі хочуть знати правду. І я, як Президент, теж хочу знати правду. Тому зараз будуть створені для цього всі необхідні умови”. Ніби чітко й зрозуміло. Але… чому оті умови з’являться лише зараз? Чи не тому, що 31 березня зовсім близько?

“Верховний нарколог” повертає у реальність

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відомий своїм вмінням “тонізувати” підлеглих, щоб ті не ловили гав під час урядових засідань, а уважно слухали свого шефа. Ще не стерся з пам’яті його прочухан з використанням “ідіоматичних висловів” своєму заступнику Г. Зубку. А днями очільник уряду виступив у ролі “верховного нарколога” і пригрозив учасникам чергової селекторної наради, що відправить їх на примусове лікування залежності від телефонів і соціальних мереж. Прем’єра обурило те, що він, за його словами, говорить про “серйозні речі”, а його колеги в той час бавляться усілякими своїми гаджетами. “Таке враження, що ми вас втрачаємо, що деякі йдуть у віртуальний світ. Думаю, ваші дружини мені теж подякують, що я вас повертаю в реальність”, – підсумував свою тираду глава уряду.

Тернопіль

Про піднесене і романтичне

Весна і, нехай і дискусійне, та все-таки сповідуване багатьма жіноче свято мають налаштовувати на піднесено-романтичний лад. Спершу про піднесення: проблем із контингентом для війська в перспективі має стати менше, адже народжувати вже стали навіть 13-річні дівчата. Тепер про романтику: цілий гурт наших краянок мав нагоду оцінити галантність польських кавалерів (“Prosze panie!”) в таємничій атмосфері тамтешніх нічних клубів. І, напевно, її оцінювали б все нові дівчата й далі, та от халепа: поліція прикрила “лавочку”, затримавши вербувальницю-работорговця в одній особі. Ну, а тепер – про справді хвилююче і радісне. Жителька Лановеччини з красивим ім’ям Людмила довела, що вона не лише людям мила, але й всевишнім силам: лікарі майстерно пришили їй ногу, відрізану півтора року тому мотокосою. Унікальний для практики місцевих медиків випадок, без перебільшення, схвилював усіх. Щасливої ходи, Людмило!

Ігор Дуда