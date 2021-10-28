Про перших осіб – без пієтету

Перші особи нашої держави запам’яталися не лише урочистим складанням присяги, рукою, покладеною на Пересопницьке Євангеліє чи на текст Конституції – майже за кожним з них “водилися” справи, які б вони аж ніяк не хотіли пов’язувати собою. Принаймні, воліли б, щоб надбанням громадськості вони не ставали. Але що вдієш – сталося так, як сталося…

Що від осіб найвищих у державі ми чекаємо?

Напевно, процвітання, а не “Маємо лиш те, що маємо”,

Але отак вже в Україні 30 з гаком років повелося:

Багато мріялось, та мало що збулося

Що дав колишній компартійний ідеолог своїй нації?

“Кравчучку” в кризові часи, а ще – гіперінфляцію

Його наступник, той, котрий з “директорів червоних”

Єдиний, хто зміг двічі виграть перегони,

Теж часу нібито не марнував:

Успішно олігархами себе обклав,

А ще в скандали вплутався – “кольчужний” і “касетний”,

А ще при ньому Кравченко всадив у себе аж дві кулі з пістолета,

А ще Кирпа, міністр успішний, теж наклав на себе руки,

Та… щось не видно було, щоб гарант відчув сумління муки,

А далі – проповідник-фінансист до справи взявся,

Та так, що майже весь народ розчарувався

Йому б на пасіку чи у епоху у якусь трипільську,

А не в жорстку реальність українську,

“Не крали руки ці”? Чудово – люди, може, й оцінили,

Але ж ці руки так нічого й не зробили

Та ні, зробили – завдяки йому й його “розумній” владі

“Проффесор” “двічі несудимий” воцарився далі на посаді

Той коло інтересів своїх виявив одразу:

“Cash” в чемоданах, страуси, батон із золота і схожі унітази

І вертоліт тримав поблизу себе – про запас,

А ще розгоном демонстрантів на Майдані “ощасливив” нас,

Мабуть, збирався і на другий термін йти,

Але – так склалося, що ледве встиг втекти,

А далі думалось, що після “Плине кача по Тисині”

Усе по-іншому вже буде в Україні,

Новий гарант на різних мовах виступав

І підборіддя, й груди гордо випинав

Ще й обіцяв найближчих друзів посадити,

Ну, і війну на Сході десь…за місяць закінчити,

А ще – позбутись Липецької фабрики якнайскоріше,

Ну, і з офшорами, Мальдівами всілякими поводитись скромніше,

Але – пішли один за одним, як ударів серія під здуховину:

Свинарчуки, вугільний “Роттердам-1”, корупція квітуча в Україні

Народ махнув рукою і – акторові повірив

Й голосував за нього усім миром

Неначе скромний, не брехливий (отакої!), їздить на велосипеді,

Ще й має вельми симпатичну першу леді,

Але… таку команду має, що їх хочеться усіх разом зібрати

І – у глибоку яму у якусь зіпхати,

Бо ж свита робить короля – відомо це давно,

Чи винен президент-актор, що оточив себе лайном?

Напевно, винен – кадрами достатньо не займався,

А тут іще отой Pandora Papers звідкись взявся,

А з нього видно, що нема святих на цьому світі,

Що коли в тебе є дружина гарна й милі діти,

То неминуче майже настає момент,

Коли в конфлікт вступають бізнесмен і президент

Звичайно, добре було б без Пандори отієї.

Та… як тепер відмиєшся від неї?

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Що від осіб найвищих у державі ми чекаємо?

Напевно, процвітання, та наразі – “Маємо лиш те, що маємо”

Якщо країна наша пасе задніх у Європі в цей момент,

Напевно, винен в тому її кожен попередній президент…