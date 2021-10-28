Перші особи нашої держави запам’яталися не лише урочистим складанням присяги, рукою, покладеною на Пересопницьке Євангеліє чи на текст Конституції – майже за кожним з них “водилися” справи, які б вони аж ніяк не хотіли пов’язувати собою. Принаймні, воліли б, щоб надбанням громадськості вони не ставали. Але що вдієш – сталося так, як сталося…
Що від осіб найвищих у державі ми чекаємо?
Напевно, процвітання, а не “Маємо лиш те, що маємо”,
Але отак вже в Україні 30 з гаком років повелося:
Багато мріялось, та мало що збулося
Що дав колишній компартійний ідеолог своїй нації?
“Кравчучку” в кризові часи, а ще – гіперінфляцію
Його наступник, той, котрий з “директорів червоних”
Єдиний, хто зміг двічі виграть перегони,
Теж часу нібито не марнував:
Успішно олігархами себе обклав,
А ще в скандали вплутався – “кольчужний” і “касетний”,
А ще при ньому Кравченко всадив у себе аж дві кулі з пістолета,
А ще Кирпа, міністр успішний, теж наклав на себе руки,
Та… щось не видно було, щоб гарант відчув сумління муки,
А далі – проповідник-фінансист до справи взявся,
Та так, що майже весь народ розчарувався
Йому б на пасіку чи у епоху у якусь трипільську,
А не в жорстку реальність українську,
“Не крали руки ці”? Чудово – люди, може, й оцінили,
Але ж ці руки так нічого й не зробили
Та ні, зробили – завдяки йому й його “розумній” владі
“Проффесор” “двічі несудимий” воцарився далі на посаді
Той коло інтересів своїх виявив одразу:
“Cash” в чемоданах, страуси, батон із золота і схожі унітази
І вертоліт тримав поблизу себе – про запас,
А ще розгоном демонстрантів на Майдані “ощасливив” нас,
Мабуть, збирався і на другий термін йти,
Але – так склалося, що ледве встиг втекти,
А далі думалось, що після “Плине кача по Тисині”
Усе по-іншому вже буде в Україні,
Новий гарант на різних мовах виступав
І підборіддя, й груди гордо випинав
Ще й обіцяв найближчих друзів посадити,
Ну, і війну на Сході десь…за місяць закінчити,
А ще – позбутись Липецької фабрики якнайскоріше,
Ну, і з офшорами, Мальдівами всілякими поводитись скромніше,
Але – пішли один за одним, як ударів серія під здуховину:
Свинарчуки, вугільний “Роттердам-1”, корупція квітуча в Україні
Народ махнув рукою і – акторові повірив
Й голосував за нього усім миром
Неначе скромний, не брехливий (отакої!), їздить на велосипеді,
Ще й має вельми симпатичну першу леді,
Але… таку команду має, що їх хочеться усіх разом зібрати
І – у глибоку яму у якусь зіпхати,
Бо ж свита робить короля – відомо це давно,
Чи винен президент-актор, що оточив себе лайном?
Напевно, винен – кадрами достатньо не займався,
А тут іще отой Pandora Papers звідкись взявся,
А з нього видно, що нема святих на цьому світі,
Що коли в тебе є дружина гарна й милі діти,
То неминуче майже настає момент,
Коли в конфлікт вступають бізнесмен і президент
Звичайно, добре було б без Пандори отієї.
Та… як тепер відмиєшся від неї?
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Що від осіб найвищих у державі ми чекаємо?
Напевно, процвітання, та наразі – “Маємо лиш те, що маємо”
Якщо країна наша пасе задніх у Європі в цей момент,
Напевно, винен в тому її кожен попередній президент…
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