Кадри потужного “крутого” джипа, який сходами заїжджає в під’їзд багатоповерхового будинку, останніми днями обійшли чимало телеканалів і сайтів – за винятком, можливо, тих, які лояльні до видатного євроінтегратора, невтомного будівничого армії та дарувальника томосу. Воно й зрозуміло: виносити сміття з власної хати мало кому приємно. Хоча цього разу довелося…

Цей випадок, можливо, і не найбільш відразливий з того, що дозволяють собі народні обранці – це вам не гульня у саунах в стилі Нерона, не інтимні перемовини з повіями по “мобільнику” в сесійній залі парламенту і не жахлива автотроща з людськими жертвами, спричинена захмелілим “господарем життя”. Ну, захотілося двом молодим (34 і 36 років) новообраним депутатам міськради і сільради в Пустомитах Львівської області гонорово заїхати в багатоповерхівку. Ну, відчули хлопці зміну свого статусу, то чому б його не підкреслити отаким чином? Можливо, розслабилися після напруженої виборчої кампанії, то чому б не винагородити себе за перемогу отаким трішки екзотичним способом?

Спосіб, справді, здався трохи екзотичним. І, на біду, обох “каскадерів”, досить багатьом. “Просто цікаво, що було у головах двох новообраних депутатів, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку пішохідними сходами?” – написав на своїй сторінці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І додав: “Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра”. Така допомога, думається, зовсім не була б зайвою для всього нашого важко хворого суспільства, але де ж набереш стільки психіатрів? Та ще й зі зручними кушетками в затишних кабінетах?

Все ж, в даному випадку якась справедливість, можна сказати, була встановлена: поліція, за повідомленням А.Геращенка, притягнула обох народних обранців (звучить!) до відповідальності та оштрафувала. До честі Львівської обласної територіальної організації “Європейської солідарності”, вона прийняла рішення про виключення з партії двох любителів автомобільного екстриму, як зазначено, “за скоєння ганебних дій, які суперечать цінностям партії”. Їх також закликали скласти депутатські мандати.

Все, винуватців покарано? Задоволені мешканці будинку тепер зможуть ходити сходами, не боячись, що на них наїде щось чорне і масивне? Обидва фігуранти цієї історії зрозуміють, що посвідчення депутата не означає приєднання до касти недоторканих і не сигналізує про можливість робити все, що заманеться – хоча в даному випадку доречніше сказати “все, що встрілить в голову”?

Навряд чи хтось візьметься гарантувати, що це буде саме так. І що невдовзі деінде такий сюжет не повториться, можливо, в іншому варіанті. А ще пригадалися запевнення того ж А.Геращенка кількарічної давнини, коли власник львівських “Карпат” Петро Димінський, за свідченням очевидців, скоїв смертельну аварію і безперешкодно вилетів до Швейцарії. Заступник міністра тоді переконано заявляв, що буде задіяна процедура екстрадиції, і винному не уникнути кари. Нині Димінський, як доводилося чути, без особливих проблем проживає у Греції, справа щодо ДТП за його участю успішно перейшла в категорію “висяків” (чи “глухарів”). А пан заступник міністра взявся виводити на чисту воду дрібніших рибок. Спасибі хоч за це?