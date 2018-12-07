Про патріотизм і оптимізм: хроніка тижня від “За Збручем”

07/12/2018 Розмір тексту:

Світ

Помер екс-президент США

На 95 році життя помер екс-президент США Джордж Буш-старший. Активний майже до останніх років життя (своє 90-річчя відзначив стрибком з парашутом), він виявив належну рішучість під час вторгнення в 1990 р. Іраку в Кувейт, направивши для проведення операції “Буря в пустелі” 450 тис. американських військових. Ця війна стала одним із його головних зовнішньополітичних успіхів. До іншого його досягнення можна віднести те, що він був батьком ще одного президента США – Джорджа Буша-молодшого. Українцям Буш-старший запам’ятався виступом у Верховній Раді, коли “з подачі” Михаїла Горбачова, переконував нас не виходити зі складу СРСР (як писав поет-гуморист Павло Глазовий, “Буше, виручай, не бажає Україна йти в Союз – і край”). А ще з його прізвищем пов’язані “ніжки Буша” – курячі стегна, які в тому ж кризовому 1990 р. з’явилися в продажу, можливо, вберігши СРСР, що вже дихав на ладан, від голодних бунтів.

Французи диктують моду

Перед французами, на відміну від українців 5 років тому, не стоїть питання, йти чи не йти в Європу. Вони в ній споконвіку й диктують їй моду – як в питаннях одягу, так і в тому, що стосується масових протестних виступів. Ось і тепер на вулиці країни вийшли одягнені в жовті жилети активісти лівих та правих сил, обурені намірами влади підвищити ціни на пальне. Мета ніби й благородна: влада хоче стимулювати французів пересідати на електромобілі. Однак громадяни чомусь не виявили економічної та екологічної свідомості й влаштували погроми й підпали, які традиційно з різною періодичністю мають властивість стрясати Францію. Кількість учасників справляє враження – близько 300 тисяч. Світлини створеного ними безладу – також. Такі вже ті “жабоїди”: якщо не хочуть чогось – виходять і протестують, часто доволі агресивно, без усіляких політесів і куртуазів. Це – противага, яка не дає можливості владі робити все, що вона хоче. Ось і цього разу уряд відступив і відклав підвищення цін на півроку.

Патріотичний вчинок українського легіонера

Одна справа – вигукувати “Слава Україні!”, співати “Ще не вмерла…” та проголошувати вірність синьо-жовтому прапору десь в Тернополі чи Львові і зовсім інша – здійснити проукраїнську акцію за обставин, коли вона може викликати нерозуміння. Або ж навіть загрожувати неприємностями. Український легіонер угорського “Халадаша” Юрій Габовда одягнув на матч чемпіонату країни футболку з написом англійською “Моліться за Україну”. Футболіст повідомив, що його застерігали від цього під загрозою штрафу з боку федерації, але він на це не зважив. “Я дуже переживаю і молюся за Україну – розповів Юрій, – цей напис на моїй футболці обговорювали на телебаченні в аналітичній програмі. Схоже, таки буде штраф, але мені це байдуже”. В Україні Габовда виступав на позиції захисника за “Таврію”, “Кривбас”, “Карпати” і “Рух”.

Україна

Слабенька нотка оптимізму

Слабенька нотка оптимізму в загалом безрадісних і тупикових відносинах з безцеремонним і нахабним північним сусідом: прес-служба Міністерства інфраструктури, посилаючись на голову відомства Володимира Омеляна, повідомила, що судна, що належать Україні, рухаються через Керченську протоку в напрямку українських портів у Азовському морі. За словами міністра, частково розблоковані порти Бердянськ і Маріуполь. Російська сторона зупиняє судна, оглядає їх, як і раніше, але все ж рух через протоку частково відновлено. При цьому В. Омелян відзначив, що сам факт початку руху суден протокою є перемогою Києва. Він також вважає, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та недвозначній міжнародній реакції, а також увазі закордонних мас-медіа.

Одна тема для двох президентів

На думку критично налаштованого до “всіх і вся” лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, з президентом Росії Владіміром Путіним у форматі один на один Президенту України, хто б ним не був, наперед визначена лише одна тема. А саме: він може обговорювати лише умови капітуляції, але не домовлятися. “Жодна розмова, хто б до нього не поїхав, нічого не дасть. Нехай ні в кого не буде ніяких ілюзій стосовно цього”, – заявив А.Гриценко. Він також висловив впевненість, що лише ті учасники переговорів, які мають вплив на Путіна і його найближче оточення в різних сферах, можуть певною мірою вплинути на президента Росії. Але, як підкреслює екс-міністр оборони і нинішній кандидат в Президенти, усі домовленості повинні бути зафіксовані й про них повинна бути поінформована громадськість. А їхнє невиконання повинно чітко й однозначно передбачати застосування санкцій.

Тернопілля

Час підбивати підсумки

Наближення кінця року – традиційний час підбиття підсумків і звітів. Наше “файне місто” – не виняток. На чільному місці спецвипуску відомого видання, який турботливо поклали у кожну поштову скриньку, місцевий посадовець стверджує, що його команда “слухає громаду та… змінює рішення на такі, які хочуть тернополяни”. Думається, у громади, що мешкає поблизу ПК “Березіль”, де, за іронією долі, був урочисто представлений звіт, склалася цілком певна думка про особливості слуху славної команди міськради. І про “зміну рішень” теж – скандальний “культурно-мистецький центр” за палацом, попри протести любої серцю градоначальника громади, зростає як на дріжджах. Серед інших підсумків року – понад тисячу ДТП, 25 тис. складе них адмінпротоколів, 700 затриманих водіїв, що перебували під дією алкоголю чи наркотиків. Також, незважаючи на запевнення очільника краю про відсутність причин для усіляких нездорових настроїв, у магазинах спостерігається ажіотажний попит на продукти харчування. Мабуть, у людей спрацьовує генетична пам’ять, і вони, про всяк випадок, запасаються найнеобхіднішим – а то раптом…

Ігор Дуда