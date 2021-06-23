Перша частина із серії книг «Нові темні часи» Макса Кідрука мала з’явитися восени цього року. Але видати її до того часу автор не встигає.

Чому так склалося і про що ж буде серія рівненський письменник розповів на восьмому «Мистецькому фестивалі «Ї» у Тернополі.

– Я продовжую розвиватися як автор, і зараз працюю зовсім по-іншому ніж раніше, – розповів Максим Кідрук. – Тому не буду прискорювати видання книги, щоб встигнути до осені. Роман слід чекати навесні 2022- го, але це не точно. Текст готовий відсотків на 80%, залишилося небагато. Поза текстом хочу ретельно промоделювати весь світ, про який пишу. Хочу карти колоній були на реальному марсіанському рельєфі, зробити ЗД-моделі транспортних засобів на Марсі, житла, орбітальних станцій довкола Марса, щоб читаючи про це все ви могли і побачити його. Я моделюватиму все сам, а це вимагає часу. За найоптимістичнішими прогнозами це займе півроку. Тому в кращому разі побачимось на наступному фестивалі уже з книгою або вже восени 2022-го року.

В історії, яку придумав Макс Кідрук п’ять сюжетних ліній, пов’язаних між собою. Вона довга, тому буде декілька книг, щоправда скільки точно ще не відомо: може три, може чотири. Та незважаючи на це автор має чітке усвідомлення до чого ці всі сюжетні лінії ведуть. Книга зачіпає чимало актуальних тем, які на думку письменника будуть актуальними через 100-120 років – у той період про який він пише – першу половину 22-го століття. Це і генна інженерія, і глобальне потепління, і стосунки між Землею і Марсом. Для того, щоб усе це написати Макс Кідрук перечитав величезну кількість дотичної до цих тем літератури, в тому числі про космос.

– Перед початком безпосередньої роботи над цим романом я виділив півроку, а це дуже багато, оскільки за цей час я міг написати ще один роман, лише на обдумування, – розповів Максим Кідрук. – Я читав, а потім гуляв і просто промальовував сюжетні лінії, персонажів, мусив щось придумати, щоб це були не просто імена, щоб вони були пов’язані між собою, цей процес і зараз триває. Тому вам треба буде почекати. Мені не терпиться побачити вже вашу реакцію на цей текст, бо там буде багато всього крутого, як для фанатів «Де немає Бога», так і для фанатів «Бота».

Події у книзі розпочинаються у вересні 2141 року. Світ оговтується після чергової великої пандемії, найбільшої з початку 22-го століття. Такий початок автор придумав задовго до появи коронавірусу, і він переконаний, що подібні пандемії будуть і в майбутньому. До того часу на Марсі вже 80 років існує п’ять клоній, які налічують 120 тисяч населення, 32% з якого тих, хто народився на Марсі.

– Ідея цього проекту – зробити все максимально реалістично, – каже письменник. – Я ніде не позиціоную його як фантастику, бо попри те, що пишу про майбутнє, описую всі нові технології максимально реалістично. І в цій історії перша висадка на Марс сталася 2057 року. Щоб ви зрозуміли наскільки я все ретельно продумав, то скажу, що є програма, яка моделює взаємне розташування планет у сонячній системі. Я прокручував її весь час, всі роки від нинішнього періоду до 2141 і відмічав всі моменти протистояння Марса і Землі коли були «вікна» і коли люди могли перелітати на Марс і повертатися на Землю. Сам я не вірю, що колонія на Марсі коли-небудь досягне такої кількості населення. Тому що просто висадити там тисячі людей ні до чого не призведе. Ці люди мають чимось займатися, має бути якась питома марсіанська економіка. На Марсі немає абсолютно нічого, щоб ми не могли видобути, дістати чи виробити на Землі за значно менші видатки. Тому мусів щось вигадати, щоб слугувало економічним обґрунтуванням для колонізації, щось таке, що спричинило у моїй книзі масовий потік колоністів на Марс. Я дещо придумав, це серйозна тема і це прикольна річ, яка обґрунтує цю колонізацію, але що це буде почитаєте в книжці.

Свою нову книгу Максим Кідрук хоче зробити якісною: у твердій обкладинці, з гарною поліграфію, різноманітними вклейками, ЗД-моделями. В той же час вона має бути максимально доступною за ціною.

Фото пресслужби «Мистецького фестивалю «Ї»