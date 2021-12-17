Світ

Новонароджений з достоїнством

Людство має звичку давати благозвучні назвиська або грізним ураганам, або ж, як от тепер, підступним болячкам. Після вірусу Delta (і паралельно з ним) пустився гуляти світом інший варіант коронавірусу – Omicron. Радше нагадує назву дитячої команди на якійсь вікторині. Його виявили вже майже в 77 країнах. Цілком імовірно, вважають фахівці, що Omicron випередить свого попередника – варіант Delta – за поширенням у світі. Вважається також, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини проти коронавірусу. Однак, як повідомляється, “новонароджений” має одне суттєве достоїнство – викликає менш серйозні симптоми. Все ж, як зазначають експерти ВООЗ, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, ще рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19.

Вибір між залежністю і допомогою

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Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу незабаром доведеться обирати між залежністю від російського газу та допомогою Україні на тлі напруги на її кордонах. “Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що незабаром може постати вибір: чи залежати ще більше від російських вуглеводнів у нових гігантських трубопроводах, чи відстоювати Україну і справу миру та стабільності “.”Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії, і не тому, що ми хочемо якимось чином ізолювати цю країну”, – додав британський прем’єр. У повідомленні європейським країнам, залежним від російського газу, Б. Джонсон висловив припущення, що президент Росії Путін “може серйозно поставитися до обмеження поставок із трубопроводів, які проходять через Східну Європу, якщо Захід сигналізуватиме про свій намір захистити Україну”. Про намір захищати нас замість нас Захід наразі не сигналізує…

Найсильніша держава буває безсилою…

Найсильніша держава світу, здатна диктувати йому свою волю, буває безсилою під ударами сліпої стихії. Причому, не завжди вдається встановити, коли вона завдасть удару. Понад 100 людей стали жертвами руйнівного торнадо, що пронісся територією семи штатів США. Найбільше стихія зачепила Арканзас, Теннесі та Кентуккі. В останньому штаті найбільша кількість жертв – 90. Президент США Джо Байден, відволікшись від вирішення питань світової політики (головно – віртуального армреслінгу з В.Путіним), розпорядився негайно спрямувати федеральну допомогу в регіони, які найбільше потерпіли. Він також назвав цьогорічний торнадо “найбільшим в історії” та заявив, що готовий схвалити оголошення режиму надзвичайної ситуації в кількох штатах. Складається враження, що у питаннях, що стосуються внутрішньої політики Джозеф Робінет Байден-молодший діє більш рішуче, ніж на міжнародній арені…

Україна

Невелике значення

Буря, що її здійняв своїм самодурством уже екс-заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі, продовжує гуляти телеканалами і владними коридорами. Втім, у “Слузі Народу” не бачать великого суспільного значення у розслідуванні інформації про те, що звільнений хамлюга-чиновник може мати російське громадянство. Зокрема, на запитання, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення заступником очільника МВС людини, яка може мати паспорт РФ, один з головних “слуг” Давид Арахамія відповів у стилі свого колишнього вусатого співвітчизника-тирана (“Нет человека – нет проблемы”): “Я не бачу надто великого суспільного значення у цьому. Ну, був заступник — немає вже заступника. Далі рухаємося”. Він також зазначив, що стосовно будь-яких чиновників категорії А СБУ та МВС проводять спецперевірку: “Чи потрібно вдосконалювати цей процес? Я вважаю, що за неправильне громадянське декларування потрібно запровадити кримінальну відповідальність”.

Нікчемні паспорти

Україна не визнає російські паспорти, видані в ОРДЛО та анексованому Криму. Про це заявив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. “Держава України не визнає факт іноземного громадянства (у цьому випадку російського), яке особи отримали насильницьким шляхом, були змушені піти на це через певні загрози для їхньої свободи, життя, для нормального існування на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що ці дії порушують міжнародні стандарти в галузі прав людини… Тобто, на наш погляд, ці документи є нікчемними і тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть”, – сказав Веніславський. Він також наголосив, що якщо після повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій громадяни заявлять, що їх змусили прийняти громадянство РФ, жодних негативних наслідків для українського громадянства у них не буде.

Тернопілля

З ніг на голову

Зі смутком доводиться констатувати: втрачають наші краяни те, без чого жити, ну ніяк не можна – совість. Лише подумайте – уже й “підставний” хабар для заввіділом поліклініки за сприяння в ухилянні від військової служби дали сувенірними стодоларовими купюрами! Вочевидь, в світлі цього бідоласі не так важко було витримати всю подальшу неприємну процедуру – напевно, значно важче було б опісля відчути шок від дуже неприємного відкриття. А деінде склалося враження, що весь побутовий уклад доброї української родини став з ніг на голову: суд притягнув до кримінальної відповідальності громадянку за домашнє насильство над її колишнім чоловіком. Як виявилося, ніжна й тендітна, як стебло квітки, особа напивалася, ображала благовірного та ще й погрожувала, що вкоротить йому віку. На завершення серії повідомлень, що не дуже хочуть лізти ні в тин, ні у ворота – візит у “файне” місто посла Сенегалу з нагоди відкриття консульства. Важко сказати, як будуть реалізовані плани співробітництва з цим надзвичайно важливим для нас партнером в царині туризму і освіти, а от арахісу в нашому галицькому краї, можливо, з’явиться значно більше, адже його вирощування і переробка складає основу економіки цієї африканської країни…